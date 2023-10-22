Что нужно сделать на даче, прежде чем перестать возвращаться на неё до весны

Подавляющее большинство постсоветских дачников имеют неотапливаемые дачные домики, а это значит, что с ноября по апрель, как правило, дачу не посещают.







И на полгода дача остаётся на огромной паузе. Материал расскажет, что нужно сделать, чтобы участок благополучно перезимовал и принял с распростёртыми объятьями (выживших растений, как минимум) вас по весне.



1. Подготовить укрывной материал для декоративных растений

2. Обработать деревья и ягодные кустарники фунгицидами

3. Очистить газонокосилку

4. Подготовить лиственную золу

5. Опорожнить крупные ёмкости для полива

Укрывной материал.Именно подготовить, поскольку мы каждой осенью зависим от капризов природы. Иногда устойчивый «минус» наступает едва ли не с первых чисел ноября, а иногда в конце последней декады. Если укрыть растения сейчас, перепады температуры «ночь-день» спровоцируют накопление конденсата внутри, а это гарантируемый грибок, плесень и прочие болезни. Как готовить укрывной материал? В зависимости от количества декоративных кустарников рассчитайте размер спанбонда и заранее разрежьте на необходимые фрагменты соответствующей формы. Например, для пирамидальных туй можно сделать конусообразные «чехлы», сшив края вырезанных полуокружностей. Для кустов округлых форм ещё проще: подойдут чехольчики в виде квадратов/прямоугольников (тоже один боковой шов).Для растений менее капризных в качестве «одеяла» можно также укрывать хвойные ветки (но всё же, если у вас на участке ветрено, лучше использовать для защиты нетканые материалы). Для вьющихся декоративных растений (плетистая роза, клематисы и проч.) и винограда можно подготовить смешанную «укрывку» из еловых/сосновых веток и кусочков спанбонда. И уже сейчас желательно укоротить побеги на 1/3 или даже на 1/2, снять с сетки/пригнуть к земле. Как только эпизодические заморозки и преобладающий плюс на термометре сменится на более частый минус, а сезон осенних дождей подойдёт к концу, хватайте заготовки и уверенно укрывайте.Важное дело до паузы дачи.Сейчас самое время для «задела» на будущий сезон. Вредители не дремлют и осенью, и ранней весной, поэтому откладывать не стоит. Как только сойдёт снег, болезни активизируются раньше, чем вы нагрянете на дачу с лечебным раствором (и почки на деревьях и кустарниках уже будут заражены — а ведь это будущий урожай). Итак, как минимум — спилите/обрежьте секатором больные ветки, очистите стволы деревьев от мха, лишайников, а затем обрызгайте в зависимости от проблемы железным или медным купоросом, карбамидом, хотя бы раствором золы… А лучше накануне октябрьской поездки на дачу загляните в специализированный магазин и проконсультируйтесь со специалистом: в зависимости от конкретной проблемы вам подберут оптимально эффективные препараты.Нельзя этим пренебрегать.Если вы не очистите газонокосилку от остатков травы перед уходом на зимнюю паузу, то весной у вас могут быть проблемы. За полгода трава спрессуется и засохнет, её удалить будет достаточно проблематично, более того, может возникнуть коррозия, которая в самом худшем случае и вовсе может убить косилку. Поэтому косилку нужно помыть и определить на зимовку в сухое место, и будет лучше, если это будет не ваша дача, где зимой огромная влажность, а ваш гараж или балкон отапливаемой квартиры.Зола лиственная.Осенью на дачном участке очень много опавших листьев. Самым правильным решением будет пережечь их на лиственную золу, которая весной станет незаменимым удобрением для будущего урожая. Почему лиственная зола — лучшее удобрение? Всё просто! Листья содержат много калия. После сжигания листвы в ней всё равно сохранится 60% калия. Золу можно хранить где угодно, например, в обычных вёдрах в дачном домике. Когда вы станете удобрять ваши первые посевы весной лиственной золой, они поразят вас быстрым ростом и высокой урожайностью.Опорожнить. Нельзя оставить.Многие дачники используют большие бочки для полива на протяжении всего дачного сезона. Перед зимой их обязательно нужно опорожнить. Если ваши большие ёмкости содержат кран, то недостаточно просто открыть его, нужно потрудиться, наклонить и вылить воду до конца. Коррозия вам будет по весне не нужна.