5 способов сэкономить на продуктах при скромном бюджете, не подставив под удар здоровье

Не каждая семья может похвастаться бюджетом выше среднего. А быть здоровыми и иметь возможность откладывать на что-то важное хочется буквально всем. Данный материал расскажет о пяти способах экономить на продуктах питания, но при этом не перейти на вредную дешёвую пищу.
1. Куриное филе вместо свинины
Будет вкуснее свинины! / Фото: yaplakal.com
Многие к праздничному столу готовят стандартное, но неизменно вкусное и сытное блюдо - картофель, запечённый с мясом. И, конечно, под мясом априори подразумевается свинина, желательно самая лучшая часть. Хорошо, если в гости придёт пара человек. А если 10? Кусочек свинины на такую компанию обойдётся недёшево. Заменить более дешёвой курицей можно, но вкус будет далеко не тот... Или всё-таки тот? Лайфхак. Берём куриные грудки, режем на толстые «стейки», чуть отбиваем и маринуем час-два в жирном кефире/натуральном йогурте со специями. Выкладываем замаринованные кусочки на картофель, уложенный в противень, запекаем около часа под фольгой. За 10 минут до выключения духовки посылаем тёртым сыром. И сэкономить удастся, и снискать славу радушной хозяйки, умеющей приготовить одновременно вкусное и лёгкое блюдо.
2. Имитация лососевой икры вместо натуральной
Так же вкусно, менее вредно, дёшево. / Фото: wbmonitor.ru
В период новогодних застолий в телепрограммах «для продвинутых потребителей» часто муссируется тема недоброкачественности такого продукта, как лососевая икра. И дорого, и подделкой, по утверждению защитников прав потребителей, оказывается чуть ли не каждая четвёртая баночка. Кроме того, праздничные бутерброды «батон - масло – икра» настолько сытные, что с чувством, с толком, с удовольствием попробовать другие блюда иногда не удаётся. Совет для тех, кто готов умерить аристократический пыл и расширить границы восприятия: попробуйте имитацию лососевой икры. Не следует считать данный продукт «бедняцкой альтернативой»: уважающие себя фирмы создают продукт с весьма приличным составом, включающим качественный рыбный бульон. Кусочек цельнозернового хлеба + творожный сыр вместо лошадиной дозы холестерина (сливочное масло) + слой имитации лососевой икры - и можно не сомневаться в позитивной реакции гостей! Да простит нас лосось, такие бутербродики даже немножко вкуснее, чем дорогой традиционный вариант.
3. Отказ от полуфабрикатов
Заодно и холестерин будет в норме. / Фото: joinfo.com
Овсянка и гречка в пакетиках стоят дороже — не стоит переплачивать за лишний пластик. То же самое можно сказать про сосиски, колбасы и рыбные консервы. Недорогие куски мяса и сорта рыбы стоят примерно столько же, а иногда и дешевле, но будут полезнее. Кстати, для экономии стоит обратить внимание на целые тушки курицы, неразделанную рыбу и субпродукты. Они доступнее филе и вырезки, при этом из них можно приготовить сразу несколько разных блюд.
4. Овощные обрезки пригодятся для полезного кулинарного дела
Полезный лайфхак!
Замораживайте все овощные обрезки. И у вас получится практически бесплатный и вкуснейший овощной бульон, который можно использовать для готовки разных блюд. Если варить суп на таком бульоне, то он станет куда полезнее, сытнее и здоровее.
5. Выбирать продукты без упаковки
Пластиковых пакетов тут просто нет. Фасовки тоже. / Фото: hamiltonbeachcommercial.com
В мире есть магазины, где все продукты продаются без упаковки. Эта экологическая инициатива также помогает экономить. Часто расфасованные овощи стоят дороже их развесных собратьев. А пенопластовый контейнер, в котором они лежат, еще и не перерабатывается. Поэтому стоит по возможности брать развесные продукты. Кстати, если отказаться полностью от платных пластиковых пакетов, можно еще немного сэкономить и помочь окружающей среде.
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