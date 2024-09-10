Самые эпатажные образы певицы Шер – королевы «голых» платьев, ставших частью истории моды

Вечно молодая и раскрепощенная певица Шер является иконой стиля 70-х годов. Поп-диву узнают часто по наличию на ее нарядах страз и сияющих пайеток. Шер - первая актриса, которая начала носить «голые» платья и создавать невероятные образы благодаря своим необычным головным уборам. Певица сделала трендом появление на церемониях награждения в полуобнаженном виде, что уже сегодня практически стало традицией.
Карьерный взлет молодой звезды
Настоящее имя поп-дивы Шерилин Саркисян. Она родилась в Калифорнии и с детства мечтала стать знаменитой. И судьба подарила ей шанс. В середине 60-х годов она познакомилась с Сонни Боно, который впоследствии стал ее супругом. С этого момента они начали совместное сотрудничество в разработке нового парного музыкального стиля. Популярность молодого поп-рок-дуэта «Шер и Сонни Боно» стремительно пошла вверх.
Вскоре музыканты были приглашены для участия в одном из телевизионных шоу. Там Шер встретила молодого и очень талантливого дизайнера из Америки Боба Маки. Одного взгляда на девушку стало достаточно, чтобы понять, что перед ним настоящая звезда. Она была непревзойденной, несмотря на свой небольшой рост. В результате совместной работы дизайнер создал для Шер десятки эпатажных костюмов, которые вошли в историю моды и являются эталоном откровенных нарядов до сих пор.
В те времена не принято было сотрудничать с дизайнерами в погоне за коммерческой составляющей. Главным моментом считалось выражать себя с помощью нарядов. Шер любила «голые» платья, в которых она себя всегда чувствовала комфортно. Уверенная в себе и своей эпатажной внешности, звезда заставляла зрителей замирать от непревзойденных образов.
За полувековую карьеру не нашлось конкуренток, которые смогли бы сместить эпатажную актрису с пьедестала почета. Гламурная, талантливая звезда 70-х, благодаря своей неотразимой внешности и неординарным соблазнительным нарядам, стала иконой стиля и кумиром миллионов поклонников.
Какое место заняли «голые» платья и необычные головные уборы в образе поп-дивы
Период 70-х - 80-х характеризуется невероятным взлетом «голого» стиля Шер. На церемонии награждения «Оскар» поп-дива представляла киноленту «Во власти луны», где она сыграла главную роль. Этот фильм был, конечно, отмечен. Поэтому на сцену Шер вышла в прозрачном платье, украшенном камешками с потрясающим сиянием. А ее шляпку в тон платью, украшали перья черного цвета. Шер прикрывала верх черной шалью. Этот наряд шокировал всех, ведь он существенно отличался от общепринятых на тот момент ансамблей.
Тогда актрисе было 42 года, но это ей нисколько не мешало обнажаться и демонстрировать смелые «голые» платья от Боба Маки, доказывая, что так могут одеваться не только юные девушки. Держать себя в совершенной физической форме поп-диве помогали регулярные занятия спортом. В 1992 году она выпустила видео с личной тренировкой CherFitness: Body Confidence.
Шокирующие наряды Шер дополняют ее эффектные и уникальные шляпки, подчеркивая необычность образа. К примеру, в 1988 году Шер «примерила» на себя образ Клеопатры, посетив мероприятии по случаю празднования Хэллоуина. Это был костюм с топом, усеянный сверкающими кристаллами. Дополнял образ головной убор царицы.
В начале 90-х певица начала эксперименты с цветовой гаммой. Это отразилось на одежде. Шер предпочитала классические цвета: красный, белый, черный. Но постепенно в ее гардеробе появились наряды необычных оттенков синего.
Сегодня Шер нечасто выступает, ведь в 75 лет не так легко работать на концертах. Однако актриса напоминает о себе своими впечатляющими нарядами.
Новые тенденции моды, определяющие тренд на десятки лет вперед
Шер – одна из первых, кто сделал трендом максимально откровенные платья. Сегодня прозрачные наряды на сцене и в кино стали привычным делом. Селебрити нашего времени не стесняются одеваться в «голые» облегающие платья, которыми так любила шокировать публику Шер в 80-е годы. Несмотря на прошедшие десятилетия, смелый стиль поп-дивы по-прежнему остается в тренде.
Особенно он эффективно смотрится во время шествия на красной дорожке. Популярностью у звезд мирового класса пользуются прозрачные боди, облегающие тело наряды, усыпанные пайетками и блестками.
Дженнифер Лопес поразила публику своим нарядом на церемонии вручения премии Grammy в 2000 году. Ее полупрозрачное платье зеленого цвета, закрепленное единственной брошью, надолго запомнилось публике. Этот наряд от Versace превзошел все платья Джей Ло, так как именно он дал простор для различных фантазий.
Барбадосская певица Рианна появилась в скандально «голом» платье на получении приза в номинации «Икона стиля 2014». Наряд был создан Adam Selman из серебристой сетки, расшитой 230 тысячами кристаллов Swarovski. Задачей ансамбля было сверкать в свете ярких софитов и это у него получилось отлично.
Знаменитая Мадонна тщательно скрывает свой возраст. Звезде уже за 60, но она следит за своей фигурой, тренируясь часами в спортзале. Поэтому она может себе позволить появляться на публике в откровенных нарядах.
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