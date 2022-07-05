Есть ли секс после смерти? Истории людей, которые утверждают, что делали «это» с призраком

Современные психологи давно доказали, что отсутствие регулярных половых контактов, скажем там, не очень хорошо сказывается на расположении духа, настроении и самочувствии большинства жителей нашей планеты. Впрочем, если верить историям некоторых людей, от нехватки плотской любви иногда страдают не только живые, но и некоторые потусторонние личности.







Уж неизвестно, что это – попытка привлечь к себе внимание, шутки сознания, измучанного продолжительным воздержанием, или проказы обитателей потустороннего мира, однако, герои нашей сегодняшней статьи свято уверенны, что у них был самый настоящий секс с призраками, демонами и даже космическими пришельцами. Ну что, дорогие читатели, давайте узнаем, на что похож интим с обитателями того света.



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