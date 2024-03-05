Как древние греки решали «квартирный вопрос», и какими были их дома

Э. Додвелл. Парфенон с запада
Мир Древней Греции всегда был интересен последующим цивилизациям благодаря своей особенной философии, ценностям, идеям, которые проявлялись везде – и в том числе в устройстве жилища. В том, что дома, воздвигнутые две с лишним тысячи лет назад, отличаются от современных, сомнений нет, но некоторые элементы древнегреческих интерьеров пользуются успехом и сейчас.
Помещения древнегреческого дома
Археологические исследования дают довольно много информации об облике жилищ древнегреческих семей. Благодаря раскопкам в городе Олинфе на полуострове Халкидики были изучены остатки примерно сотни домов.
Остатки домов античного периода в Олинфе
О том, как были устроены дома древних греков, можно судить и обращаясь к античной литературе. Гомер в своей «Одиссее» описывает жилище героя, которое кажется довольно незамысловатым. В нем всего три части – зал, дворик и жилая комната, а оружие и лошадей держали в помещениях сразу за стеной, отделявшей дом от улицы.
Внешний вид типичного греческого дома менялся от гомеровских времен (VIII век до н.э.) до эпохи эллинизма
Все помещения греческого дома располагались вокруг открытого внутреннего дворика, в котором размещали алтарь, посвященный богу Зевсу, как покровителю семьи. Крытые проходы по периметру двора – пастады – со временем превратились в колоннаду, этот тип греческого интерьера получил название перистиль.
Дж. У. Вотерхаус. Во внутреннем дворе.
Дворик играл роль в том числе и источника света – окна на первом этаже, как правило, не делали, а второго этажа дом зачастую не имел.
Со временем в центре дворика стали устанавливать бассейн, который наполнялся дождевой водой, стекавшей с наклонных перекрытий.
Большие дома включали два внутренних дворика, один располагался сразу после зала у входа, второй, к которому вел специальный проход – в глубине здания. Этот второй дворик находился на женской стороне, куда мужчинам входить запрещалось – за исключением близких родственников. Эта часть дома – гинекей – включала также спальню хозяев, их дочерей, помещения для рабынь.
Дж. У. Годвард. Невинные развлечения.
Домашний уют по-древнегречески
Главная отличительная особенность древнегреческого дома – его простота и непритязательность. Роскошными греки делали общественные здания, в том числе храмы богов Олимпа, при этом для собственного жилья предпочитая довольно аскетичные условия – выставлять напоказ богатство у греков считалось верхом неприличия. Это характерно для всех периодов древнегреческой истории, разве что в эпоху эллинизма с завоеваниями Александра Македонского в IV веке до н.э. в моду постепенно начинает входить роскошь.
В эпоху эллинизма в моду постепенно входит роскошь
Строение греческого дома защищало от летней жары, обычной для Пелопонесского полуострова, а вот в зимнее время в помещениях было холодно и царили сквозняки, главным же источником тепла были очаг и переносные жаровни, в которых использовались стружки и сухие дрова. Для освещения применялись смоляные факелы.
Дж. У. Уотерхаус. Богини домашнего очага
Главным помещением дома был андрон – мужская комната, где хозяин дома принимал гостей и устраивал пиры-симпосии. А центр домашней жизни, ойкос, представлял собой комнату с очагом, покровительницей которого считалась богиня Гестия.
Жилые комнаты старались располагать с северной части дома. Помещения разделяли чаще не двери, а портьеры, пологи.
В интерьере греки придерживались привычной скромности: мебель была простая, скамьи, столы и кровати делали из дерева. По-видимому, подушки греки использовали только как опору для спины в течение дня, для ночного сна они не применялись.
Мебель у греков была простой - ложе делали без спинки
Вещи хранили в сундуках разных размеров, причем поначалу они не запирались: во времена Гомера крышку закрепляли полосками ткани.
Отделка стен в доэллинистическую эпоху была крайне простой, даже белили их далеко не всегда. Эллинизм принес в обычаи устройства дома свои изменения – внутреннее убранство помещений усложнялось, куда больше внимания греки уделяли красоте и отделке стен, повышению своего комфорта. С IV века до н.э. в жилых помещениях стали появляться фрески и мозаики, входили в моду и лепные украшения. Очень популярны были статуэтки из города Танагры – фигурки высотой 10 – 12 сантиметров, которые изготавливали из терракоты, обжигали и расписывали акварелью.
Статуэтки из Танагры
Интересно, что в греческих домах были предусмотрены ванные комнаты, причем вода подавалась по трубам, а воздух в помещении нагревался с помощью духового отопления от очага соседней комнаты. Богатые домовладельцы могли себе позволить и устройство бани.
Г. Райленд. Женщины Коринфа
Жилищный вопрос и аренда
Центральные районы Афин, например, Пникс, Ареопаг, были застроены довольно интенсивно, дома здесь включали в себя минимум помещений и выходили непосредственно на улицу. Зато на окраине – например, в районе Керамик, где Иван Ефремов «поселил» Таис Афинскую, строили дома просторные и часто двухэтажные, окруженные стеной-забором.
Уже в Древней Греции часть домов строили специально для сдачи в аренду. Такие здания – синоции – возводились вдоль улицы в ряд, и напоминали современные кондоминиумы.
Развалины древнегреческого дома
Самой завершенной реконструкцией древних домов может в настоящее время похвастаться Кносс, правда, историческая точность проведенных работ вызывает у ученых серьезные сомнения.
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