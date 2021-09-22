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Рыжеволосая девочка и домашние животные: эмоциональный фотопроект любящей мамы


Дружба и милые объятия цыплёнка и девочки.

Дружба и милые объятия цыплёнка и девочки.

Мария Прессер – не просто детский фотограф. Для неё самое главное – показать на своих фотографиях эмоции и магическую связь между детьми и домашними животными. «Как только моя дочь берёт на руки домашнее животное, она переполняется радостью. Именно это вдохновила меня взяться за фотоаппарат», - рассказывает о своём фотопроекте сама Мария.

1. И пусть весь мир подождёт


Наслаждаясь моментом воссоединения с природой.

Наслаждаясь моментом воссоединения с природой.

 

2. Яблочная поляна и посиделки с кроликом


Фото-кадр напоминающий экранизацию «Алиса в стране чудес».

Фото-кадр напоминающий экранизацию «Алиса в стране чудес».

 

3. Мой верный друг - Дружок


Пшеничное поле в окутывании предвечерней зори.

Пшеничное поле в окутывании предвечерней зори.

 

4. Умиротворение и спокойствие с надёжным другом


Взаимное доверие лошади и рыжеволосой девочки.

Взаимное доверие лошади и рыжеволосой девочки.

 

5. Любовь с первого взгляда


Я люблю свою лошадку.

Я люблю свою лошадку.

 

6. Позирование на пеньке


Две рыжульки решили отдохнуть на свежем воздухе.

Две рыжульки решили отдохнуть на свежем воздухе.

 

7. Улыбчивая малышка и её жёлтый птенчик


Прирученный цыплёнок всегда сопровождает свою юную леди.

Прирученный цыплёнок всегда сопровождает свою юную леди.

 

8. Милые пушистые обнимашки


Звери как и люди нуждаются в защите и внимании.

Звери как и люди нуждаются в защите и внимании.

 

9. Осознанное доверие


Пушок и рыжеволоска в полной гармонии между собой.

Пушок и рыжеволоска в полной гармонии между собой.

 

10. На берегу реки


В радостном настроении с подросшим пушистиком.

В радостном настроении с подросшим пушистиком.

 

11. Милые посиделки


Большое разнообразие домашней живности позволило попозировать всем на камеру.

Большое разнообразие домашней живности позволило попозировать всем на камеру.

 

12. Девочка замечталась, а пудель рад стараться


Очень милое фото – оба с кудряшками.

Очень милое фото – оба с кудряшками.

 

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Рыжеволосая девочка и домашние животные: эмоциональный фотопроект любящей мамы

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Рыжеволосая девочка и домашние животные: эмоциональный фотопроект любящей мамыПодписаться на мой Instagram
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