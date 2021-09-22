Рыжеволосая девочка и домашние животные: эмоциональный фотопроект любящей мамы

Дружба и милые объятия цыплёнка и девочки.
Мария Прессер – не просто детский фотограф. Для неё самое главное – показать на своих фотографиях эмоции и магическую связь между детьми и домашними животными. «Как только моя дочь берёт на руки домашнее животное, она переполняется радостью. Именно это вдохновила меня взяться за фотоаппарат», - рассказывает о своём фотопроекте сама Мария.
1. И пусть весь мир подождёт
Наслаждаясь моментом воссоединения с природой.
2. Яблочная поляна и посиделки с кроликом
Фото-кадр напоминающий экранизацию «Алиса в стране чудес».
3. Мой верный друг - Дружок
Пшеничное поле в окутывании предвечерней зори.
4. Умиротворение и спокойствие с надёжным другом
Взаимное доверие лошади и рыжеволосой девочки.
5. Любовь с первого взгляда
Я люблю свою лошадку.
6. Позирование на пеньке
Две рыжульки решили отдохнуть на свежем воздухе.
7. Улыбчивая малышка и её жёлтый птенчик
Прирученный цыплёнок всегда сопровождает свою юную леди.
8. Милые пушистые обнимашки
Звери как и люди нуждаются в защите и внимании.
9. Осознанное доверие
Пушок и рыжеволоска в полной гармонии между собой.
10. На берегу реки
В радостном настроении с подросшим пушистиком.
11. Милые посиделки
Большое разнообразие домашней живности позволило попозировать всем на камеру.
12. Девочка замечталась, а пудель рад стараться
Очень милое фото – оба с кудряшками.
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