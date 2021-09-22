Рыжеволосая девочка и домашние животные: эмоциональный фотопроект любящей мамы

Дружба и милые объятия цыплёнка и девочки.

1. И пусть весь мир подождёт

Наслаждаясь моментом воссоединения с природой.

2. Яблочная поляна и посиделки с кроликом

Фото-кадр напоминающий экранизацию «Алиса в стране чудес».

3. Мой верный друг - Дружок

Пшеничное поле в окутывании предвечерней зори .

4. Умиротворение и спокойствие с надёжным другом

Взаимное доверие лошади и рыжеволосой девочки.

5. Любовь с первого взгляда

Я люблю свою лошадку.

6. Позирование на пеньке

Две рыжульки решили отдохнуть на свежем воздухе.

7. Улыбчивая малышка и её жёлтый птенчик

Прирученный цыплёнок всегда сопровождает свою юную леди.

8. Милые пушистые обнимашки

Звери как и люди нуждаются в защите и внимании .

9. Осознанное доверие

Пушок и рыжеволоска в полной гармонии между собой.

10. На берегу реки

В радостном настроении с подросшим пушистиком.

11. Милые посиделки

Большое разнообразие домашней живности позволило попозировать всем на камеру.

12. Девочка замечталась, а пудель рад стараться

Очень милое фото – оба с кудряшками .