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В это сложно поверить: невероятно фотореалистичные рисунки, выполненные шариковой ручкой

Глядя на эти рисунки, с трудом верится, что все они созданы при помощи обычных шариковых ручек. Их автор, адвокат Самюель Сильва (Samuel Silva), который считает рисование своим хобби, использует в своей работе всего восемь цветов. Как ему при этом удаётся достигать такой фотореалистичности, остаётся загадкой.

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

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