Курортные соблазнители советских и не только женщин

К отпуску советские граждане готовились как к величайшему событию в жизни. И многие, приехав на курорт, позволяли себе расслабиться. Иногда даже слишком.

Кадр из х/ф «Три плюс два»



Русские «спасатели Малибу»

На всех пляжах советских курортов дежурили спасатели. И принимали в них, как правило, студентов-спортсменов. Ладные и красивые парни, разумеется, привлекали внимание приезжих девушек. Чтобы завоевать красавчика-спасателя, отдыхающие женщины шли на всё. Многие притворялись, что тонут, другие — что их ужалила медуза. Разумеется, бравые молодцы тут же бросались на выручку. Ну а дальше в ход шли женские чары обольщения.



Устоять перед ними студентам было трудно. Поэтому и появлялись на морских волнах ночью лодки, где оказывались двое — он и она. Девушки, ввязавшиеся в такой курортный роман, вовсю пользовались новыми знакомыми. Спасатели доставали для них морские деликатесы, местное вино и катали на лодках. Даже ночью, когда за нахождение на пляже можно было получить штраф. Такие курортные романы заканчивались обычно без сожаления. Оба участника оставались с приятными воспоминаниями о шелесте волн и созерцании заката.

Походные инструкторы — мастера съёма

Советские курорты, расположенные в Крыму, пользовались большой популярностью и у граждан СССР, и у иностранцев. Многие жители Финляндии, Германии и Польши приезжали в Ялту, чтобы походить по горным маршрутам. Немало было среди них и очаровательных женщин. И, конечно же, никто не мог их отправить в горы без инструктора. А инструкторы в большинстве своём были весьма обаятельны и привлекательны.



Чаще всего организаторами походов становились студенты геофаков местных университетов. И у них была отработанная методика знакомства с неопытными туристками. Во время ужина инструктор подсаживался к уставшей девушке и предлагал, например, сделать ей расслабляющий массаж. Разумеется, не у всех на виду. Отведя туристку в палатку, инструктор предлагал ей выпить и делал массаж. А дальше всё зависело от раскрепощённости девушки. Некоторые выбирали интимные отношения без обязательств. Другие предпочитали невинный курортный флирт. В любом случае в накладе никто не оставался.







Таксисты-ловеласы

Путёвки в отпуск на море доставались с большим трудом. И если проживание и проезд до места оплачивались, то на такси профсоюз не разорялся. Вот и приходилось девушкам с тяжёлыми чемоданами самим искать таксистов. А те ради красавиц даже откладывали все свои планы по обману доверчивых клиентов. Взяв пассажирку, таксист начинал вести с ней непринуждённый разговор. Вот и забалтывали приезжих курортниц до такого, что они соглашались поехать куда угодно.



Кроме того, многие таксисты знали английский язык хотя бы на начальном уровне. Это давало им преимущества в завоевании сердец иностранок: они охотно делились гостинцами из своих стран с обаятельными водителями, а те, в свою очередь, возили их по красивым местам, недоступным простым туристам. А с последней поездкой на вокзал или в аэропорт такой курортный роман заканчивался.

Курортные романы в кинематографе

Разумеется, такую пикантную тему курортного флирта не могли обойти советские режиссёры. На эту тему было снято несколько прекрасных фильмов. Например, «Дамы приглашают кавалеров» с Мариной Неёловой и Леонидом Куравлёвым. Или замечательный кинофильм «Будьте моим мужем», где героям Прокловой и Миронова пришлось притворится парой, чтобы снять жильё.



А вот героям фильма «Три плюс два» даже снимать жильё не пришлось. Приехавшие на морской курорт парни и девушки вынуждены были жить рядом в палатках. И, конечно же, их «холодная война» закончилась приятным курортным романом.



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Не обременённые мужьями девушки, отправляясь в Сочи или в Ялту, рассчитывали на курортный роман. Невинный флирт часто перерастал в отношения без обязательств. Но о курортных соблазнителях дамы вспоминали не с чувством стыда, а с благодарностью.