Так ли был плох Калигула, как о нём говорили: Сумасбродный бог, любимый монарх и жертва Сената

Калигулу часто относят к худшим императорам во все времена Римской империи. Но действительно ли он был таким, или всё, что о нем говорят – лишь вымысел и слухи, распущенные его недоброжелателями? Историки, которые занимались изучением личности Калигулы и этапов его правления, зачастую описывают их как достаточно тревожные. Он представлял собой человека, который назначил любимого коня сенатором, потратил всю казну, взрастил настоящую тиранию в своей империи, а ещё способствовал развращению её общества. Кроме того, он считал себя настоящим богом. Спустя всего несколько лет правления он пал жертвой насильственной смерти от ближайших соратников, которые посчитали такой конец достойным для этой сумасбродной личности.
Или на самом деле всё было совсем не так? Более детальное ознакомление с его историей демонстрирует абсолютно иную картину. Будучи человеком с достаточно печальным прошлым, Калигула оказался на троне в совсем юном возрасте, дерзким и характерным мальчиком. Желание править в качестве монарха с абсолютной властью привела к тому, что он был вынужден столкнуться с Сенатом, из-за чего его кончина была внезапной и жестокой. На его приемника давил не только простой люд, но и армия, требуя от него наказать виновных в смерти их любимого монарха. Но несмотря на это имя императора для всех последующих поколений было очернено.
Ранние годы Калигулы
Агриппина сходит на берег с прахом Германика в Бриндизии, Бенджамин Уэст, 1768 год. \ Фото: media.snl.no.
Гай Цезарь появился на свет примерно в двенадцатом году н.э. в династической семье Юлиев-Клавдиев. Его отцом был Германик – достаточно успешный и видный военный, чьим дядей был император Тиберий. В роли его матушки выступила Агриппина – внучка первого императора Рима.
Большую часть своих молодых лет он провел вдалеке от обилия денег и дворцовых интриг. Вместо этого он часто отправлялся с отцом в походы на территорию северных и восточных государств. Считается, что в лагере армейского образца юноша и заработал прозвище Калигула. Полководца Германика почитали в армии, в результате чего подобное же к себе отношение заслужил и его младший сын. Калигуле презентовали небольшой «талисман» в виде армейской формы в миниатюрном образце, среди которой были и небольшие, скроенные по армейскую образцу, сандалии под названием «калига». Как результат, прозвище Калигула дословно переводится как «маленький солдатский сапог». Впрочем, будущему императору такое прозвище было не по душе, а потому он в конечном итоге примет решение взять себе имя славного предка – Гая Юлия Цезаря.
Реконструкция виллы Юпитера — дворца Тиберия на Капри. \ Фото: i.pinimg.com.
Беззаботное детство юноши было прервано внезапной смертью его отца примерно в девятнадцатом году нашей эры. Историки считают, что смерть Германика не была случайной. Среди версий – возможное отравление, в котором мог принимать участие его ближайший родственник, император Тиберий. Впрочем, даже если он не принимал участия в отравлении собственного племянника, он непосредственно приложил руку к смерти всей семьи юноши, включая его мать и братьев. Будучи на тот момент слишком молодым, чтобы как-то ответить императору-параноику, боящемуся потерять власть, мальчику удалось избежать участи своих родных. Спустя какое-то время после гибели его близких, мальчика доставили во дворец Тиберия в городе Капри, где он находился в качестве заложника.
Карта Римской империи к 37 году. \ Фото: content.eol.org.
По словам Гая Светония Транквилла, всё то время, что Калигула находился во власти Тиберия, было для него непростым. Он пребывал под ежедневным надзором и контролем, и малейший проступок, который мог быть расценен родственником как проявление неверности, мог способствовать его гибели. Впрочем, возраст Тиберия постепенно брал своё, и ему, всё же, требовался наследник, а мальчик был из числа тех немногих людей, которые выжили в его династии.
Любимец всего народа
Слева направо: Бюст императора Калигулы в кирасе, 37-41 годы н.э. \ Мраморный бюст Калигулы, I век, Нью-Йорк, Метрополитен-музей.
В средине марта 37 года н.э. Тиберий благополучно скончался, что и ознаменовало собой старт для нового императора. На тот момент ему исполнилось только двадцать четыре года. Первые этапы его правления были достаточно хорошими и благоприятными. Жители Рима тепло приняли нового владыку. Филон Александрийский писал об императоре следующее: «он был тем, кем восхищались всюду – там, где встает и заходит солнце».
Такую огромную любовь народа и чрезвычайную популярность объясняли легко: он был потомком человека, которого не меньше любили и уважали простые граждане Рима. А еще стоило отметить, что молодой, полный энергии и сил император резко контрастировал со стариком Тиберием, который предпочитал затворничество и часто ударялся в паранойю.
Калигула понимал, насколько важна для него народная поддержка. Он отменил все судебные процессы за измену, начатые его предшественником, тем, кто был изгнан, даровал амнистию, а также устранил налоги, которые многими считались несправедливыми. А для прочного укрепления своей связи с народом, он часто устраивал гладиаторские бои, а также гонки на колесницах.
Монета в память об отмене налогов Калигулой, 38 год н.э. \ Фото: wikipedia.org.
Недолгое правление императора началось с реформации общественного строя. Первое, что он сделал – вернул демократические выборы, которые до этого были отменены Тиберием. Также он щедро выдавал римское гражданство лицам из неитальянских провинций, что позволило укрепить его популярность. Занимался он не только административными вопросами, но и развивал амбициозные проекты в сфере строительства. Он закончил то, что начали до него, перестроил множество храмов, ознаменовал строительство нескольких новых акведуков, и даже отличился возведением амфитеатра в Помпеях.
Слева направо: Калигула и Агриппина Старшая, фрагмент Большой камеи Франции (ок. 23 года). \ Германик, бюст из Кордовы (Испания).
Калигула занимался улучшением и развитием инфраструктуры портов по всей империи, что позволило ему нарастить импорт зерна из Египта. Это имело огромное значение, поскольку первые годы его правления припали на период голода. Уделял внимание он не только проектам, которые важны для государства, но и тем, которые нравились лично ему. К примеру, он значительно нарастил площадь императорского дворца, создал два огромных корабля, которыми пользовался лично он сам, и разместил их на озере Неми.
Развитие подобных проектов сделало возможным трудоустройство большего количества граждан, которые могли проявить себя как мастера и рабочие. А игры и действа, постоянно поддерживаемые им, делали народ счастливее. Однако это касалось далеко не всех. Зажиточные горожане Рима считали усилия Калигулы лишней тратой средств.Впрочем, императора это не смущало: он был полон решимости продемонстрировать Сенату, кто на самом деле держит власть в своих руках.
Борьба против Сената
Итальянцы осматривают корабли императора Калигулы на озере Неми, 1932 год. \ Фото: blogspot.com.
Спустя полгода после начала своего правления Калигула слег с болезнью. До сих пор историки не могут найти ответ на вопрос, что с ним произошло. Многие склоняются к тому, что его могли отравить так же, как и его родителя, или что у молодого человека случился эпилептический припадок, или, как вариант, психическое заболевание. Как бы там ни было, Калигула изменился на корню, когда снова встал на ноги. Оставшаяся часть его правления была полна волнений и странных поступков.
Сенат: Цицерон обличает Катилину, картина Чезаре Маккари. \ Фото: pressenza.com.
Первым от рук Калигулы пострадал Гемелл, внук Тиберия и будущий наследник самого императора. Он считал, что пока он был не способен править страной и болел, именно Гемелл замышлял убить его. Зная о том, какая судьба ждала его предков, включая Гая Юлия Цезаря, император начал чистки и нацелился на Сенат. Более тридцати сенаторов были казнены или покончили жизнь самоубийством из-за оказываемого на них давления.
Элита Рима восприняла это несерьёзно, как молодежные попытки установить более крепкую власть, а на самом деле это было лишь начало его борьбы за единоличное правление. Переняв большую часть контроля над всей империей, Калигула буквально проложил путь, по которому после будут следовать все остальные владыки.
Курия Юлия, место собраний Сената на Римском форуме. \ Фото: pinterest.com.
Здесь всплывает и легендарная история Инцитата – любимого жеребца Калигулы, которая буквально иллюстрировала всю суть конфликта. Светоний, который историками воспринимается как главный источник сплетен и слухов о развратности и жестокости императора, утверждал, что Калигула так сильно любил своего коня, что подарил ему его собственный дом, где было оборудовано стойло из мрамора и ясли из слоновой кости. Но на этом история не кончается. Калигула нарушил все возможные нормы и законы, утвердив Инцитата в статусе сенатора. Многие посчитали назначение животного на статус одной из самых высоких государственных должностей в империи прямым доказательством невменяемости императора.
Юноша с конём, ок. 125 г. н. э., (рельеф с Виллы Адриана в Тиволи), Британский Музей. \ Фото: wikimedia.org.
Калигула ненавидел сенаторов и видел в них прямую угрозу для собственной жизни и благосостояния. Эти чувства были взаимными, поскольку сенаторы не любили императора из-за его чрезмерного упрямства. Потому историки считают, что подобный поступок Калигулы говорил о желании унизить своих противников, злостно пошутить, показав им, что их работа не имеет смысла, потому что с ней может справиться даже обычный конь. Кроме того, это позволило императору продемонстрировать свою безоговорочную силу и власть.
Сумасшествие Калигулы
Изменения в территории Римской империи, произошедшие в правление Калигулы. \ Фото: i.pinimg.com.
Будучи сыном героя войны, император хотел продемонстрировать народу собственную военную доблесть, желая завоевать территорию, которая не принадлежала Риму – Британию. Но вместо того, чтобы предоставить историкам будущего доказательство своей успешности как правителя, он лишь в очередной раз продемонстрировал своё безумие. Его войска по некоторым причинам отказались преодолевать море, и это ввергло Калигулу в иступленную ярость. Находясь в таком состоянии, он приказал своим солдатам собирать ракушки, выброшенные на берег. Считается, что такой акт безумия говорил о банальном наказании за неповиновение. Собирать ракушки было, очевидно, очень унизительным занятием для воинов, но при этом куда более щадящим, ведь обычная практика наказаний подразумевала убийство одного из десяти солдат.
Слева направо: Мраморный бюст Калигулы и его раскрашенная копия, новая глиптотека Карлсберга (Копенгаген).
Впрочем, со временем эта история практически исчезла из книжек. Возможно даже, что им на самом деле не довелось собирать ракушки, а вместо этого воины были вынуждены сооружать саперные навесы на берегу. Латинский термин «muscular» переводится и как ракушка, и как инженерное сооружение, используемое войсками. Поэтому Светоний, который рассказывал об этом событии, мог попросту неправильно истолковать термин или приукрасить произошедшее.
По возвращению в Рим, Калигула потребовал провести триумфальное шествие. Как и требовали традиции, для этого требовалось получить одобрение Сената. Тот, разумеется, отказал в этом запросе. Впрочем, Калигулу мало волновало чье-то согласие – он всё равно поступил так, как считал нужным. Для доказательства своей власти, император приказал возвести плавучий мост, который пролегал бы через Неаполитанский залив.Утверждалось так же, что он лично принимал участие в том, чтобы мостить его камнями.
Слева направо: Статуя Калигулы в полном вооружении. \ Якорь корабля озера Неми, поднятый итальянскими археологами в начале XX века.
Интересно, что мост находился в районе, где располагались загородные виллы и усадьбы самих сенаторов. После триумфального шествия по этому мосту, Калигула и его подчиненные устроили попойку, которая должна была вызвать дискомфорт у сенаторов, отдыхающих после работы. Такое поведение, которое многие римские писатели истолковали как очередное сумасшествие, было реакцией молодого, импульсивного человека на те палки, которые вставляли ему в колеса в Сенате. Также это можно расценить как демонстрацию бесполезности Сената как государственного органа.
Несмотря на то, что в Британии Калигула потерпел неудачу, он сумел заложить основу для будущего завоевания острова, которое будет достигнуто с помощью его приемника. Он также начал умиротворять границу на Рейне, обеспечил мир с Парфянской империей, а также занимался стабилизацией территории Северной Африки, присоединив её к составу провинции Мавритания.
Отход от традиций
Бронзовый квадранс, самая мелкая монета в римском обиходе (1/1600 ауреуса), выпущена в память об отмене налога с продаж, 38 год.
Самая известная история о Калигуле, которую можно прочесть, касается отношений с его собственными сестрами. Если верить Светонию, он с лёгкостью вступал в интимные связи непосредственно в процессе проведения застолий, что часто шокировало присутствующих.
Больше всего привязанности он испытывал к Друзилле, которую он почитал настолько сильно, что признал её своей преемницей, а когда она умерла – провозгласил её богиней.
Впрочем, Тацит, известный историк, который родился только спустя пятнадцать лет после гибели императора, погружаясь в историю его жизни, утверждал, что рассказы о кровосмесительных отношениях были не более, чем простой выдумкой. Например, Филон Александрийский, который был участником одного из мероприятий, будучи членом посольской группы, не заявлял ни об одном схожем происшествии. Если бы доказательства такой связи действительно существовали – то взаимодействие императора с его родичами рассматривались бы римским народом как прямое свидетельство его порочности.
Орихалковый (латунный) сестерций с портретом Калигулы и изображениями трёх его сестёр, 37-38 годы. \ Фото: wikipedia.org.
Однако, если такое имело место быть, то это можно было бы рассматривать в контексте интереса императора к Востоку. Некоторые эллинистические царства, к примеру, Египет, стремились сохранить чистоту своей крови и родословной, вступая в кровосмесительные браки. Поэтому предполагаемая связь Калигулы с Друзиллой могла быть ничем иным, как попыткой сохранить чистоту крови в династии Юлиев-Клавдиев. Разумеется, отход от традиций и стремление быть более востокоориентированым, воспринималось элитой Рима как оскорбление, ведь они привыкли к абсолютистской схеме правления.
Увлечение восточными традициями и постепенно набирающий обороты конфликт с Сенатом можно рассматривать, как объяснение ещё одному странному поступку императора, а именно – провозглашением своей божественности. Калигула приказал своим рабочим возвести мост, который соединял бы его дворец и храм Юпитера, для того, чтобы он мог встречаться с божеством наедине. В этом заключалось основное отличие Римской империи от Востока. В Риме к лику святых императоров могли причислить только после их кончины, а вот в эллинистических культурах правителей часто обожествляли ещё при жизни. Вероятно, Калигула был большим нарциссом, желающим тем самым возвыситься и укрепить свой статус. Возможно также, что в своей человеческой природе он видел слабость, и хотел предстать если не как бессмертный, то как неприкасаемый для убийств, которые преследовали всех римских правителей. Впрочем, в этом он потерпел поражение.
Печальный финал императора
Серебряный денарий с портретами Германика и Калигулы в лавровом венке, 37-38 годы.
Несмотря на наличие большой любви к императору со стороны простого люда и военных, ему не доставало таких же широких связей, которые были у сенаторов. Тот факт, что он занимал пост лидера империи не отменял того, что он был совсем «зеленым» в политике – упрямым и своенравным юношей, которому недоставало дипломатичности. Он представлял собой тот тип личности, которому проще обзавестись врагом, чем другом. И не удивительно, учитывая то, как он играл на нервах выдающейся элиты Рима.
Желая быть ближе к Востоку, Калигула в конце концов заявил Сенату, что планирует переехать и забрать столицу империи с собой на территорию Египта, где ему могли бы поклоняться подобно божеству. Этот поступок был достаточно оскорбительным, и прямо угрожал власти, которую имели сенаторы, поскольку им было запрещено показываться на территории Александрии, и они пришли к выводу, что не могут допустить подобного. Во время правления Калигулы задумывалось и планировалось множество вариантов его убийства, некоторые из которых так и не были осуществлены. Многие хотели отомстить за обиды в прошлом, но при этом не стремились потерять собственную жизнь и благосклонность императора. Дело было ещё и в том, что подойти близко к императору не представлялось возможным: после правления Августа, императора всегда сопровождала его личная гвардия преторианцев. Для того, чтобы заговор против Калигулы был удачным, необходимо было обойти их или вовлечь в процесс.
Слева направо: План римского форума и окрестностей к началу II века. \ Обелиск на площади Святого Петра в Ватикане, привезённый из Египта по приказу Калигулы.
Сам император прекрасно понимал, насколько важны его личные охранники. Стоило ему оказаться у власти, как гвардии преторианцев тут же выплатили премии, которые задерживал Тиберий. Но однажды Гай смог нанести преторианцу, Кассию Херею, личное оскорбление, тем самым создав для сенаторов важного союзника.
В конце января 41 года н.э. императора атаковали двое его телохранителей после традиционных игр. Историки утверждают, что именно Херея первым нанес удар ножом, а другие просто последовали его примеру. Жену и дочь императора также убили для того, чтобы не допустить возможность появления любого законного престолонаследника.
Какое-то время после этого сенаторы рассматривали возможность отмены монархического строя и переход на республиканский режим. Но личная охрана Калигулы смогла отыскать его дядю, Клавдия, который прятался от убийц за занавеской, и решила провозгласить его своим императором. Как итог, вместо того, чтобы завершить длительную историю единовластия, римляне продолжили её ещё на какое-то время.
Империя после гибели Калигулы
Рельеф с изображением преторианской гвардии (первоначально часть Арки Клавдия), ок. 51-52 н.э. \ Фото: flipboard.com.
Некоторые события, произошедшие после смерти императора, отлично отобразили отношение римских граждан к нему самому и монархическому строю в целом. Сенат в течение короткого времени предпринял активные действия по изъятию имени Калигулы из истории, к примеру, было приказано уничтожить его скульптуры. Но случилось не так, как им хотелось: вместо так называемого «проклятия памяти», характерного для римского общества, сенаторы оказались заложниками своего же собственного режима.
Народ, который любил Калигулу, хотел отомстить тем, кто был виновен в его смерти, так же, как и армия, оставшаяся верной ему. Преторианцы немецкого происхождения из личной гвардии Калигулы, впавшие в ярость от того, что не смогли защитить своего императора, устроили целую серию убийств, казнив тех, кого они считали причастными к заговору.
Римский император (Клавдий), Лоуренс Альма-Тадема, 1871 год. \ Фото: blogspot.com.
Клавдию, который на тот момент занимал весьма шаткое положение, пришлось подчиниться новому порядку. Убийство императора, воспринятое с таким негативом среди народа, потребовало от пропагандисткой машины его приемников кропотливой работы по очернению его имени, чтобы утихомирить человеческий гнев и стереть его из истории.
В конечном счете, сегодня правление Калигулы рассматривается как рассказ о юном, амбициозном и гордом человеке, мечтавшем добиться верховенства власти, а также отойти от устоявшихся традиций. Его жизнь и недолгое правление припали на этап римской истории, в котором Сенат всё ещё крепко держался при власти и не желал ею делиться.
Но и сам император не был готов изображать из себя благожелательного лидера. Вместо этого он стремился создать эллинистический стиль правления, приблизиться вплотную к Востоку, желая быть больше, чем просто монархом. Однако такие его желания и эксперименты претили местной, богатой элите, в результате чего именно аристократы и писатели того времени преувеличивали его преднамеренные (или не очень) действия, выставляя их как безумие.
Камея, изображающая Калигулу и богиню Рому (Калигула небрит; из-за смерти своей сестры Друзиллы он носит траурную бороду), 38 год н.э. \ Фото: i.pinimg.com.
Необходимо отметить и тот факт, что большая часть сохранившихся исторических документов, в которых говорится о сумасшествии Калигулы, датируются как минимум столетием после его гибели. И все они были написаны людьми, которые имели предков и родственников среди сенаторов, специально для нового, развивающегося режима, стремившегося максимально отойти от династии Юлиев-Клавдиев. Возможные преступления Калигулы обеспечили бы любым другим кандидатам на престол куда более выгодное представление, потому что они на его фоне выглядели бы куда лучше. И Сенату это удалось. Даже несмотря на то, что Римская империя давно канула в Лету, и по сей день многие рассматривают историческую личность Калигулы в разрезе диктатуры, тирании и превышения своих полномочий. А истина, скорее всего, находится где-то посредине.
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