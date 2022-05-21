7 действительно крутых автомобилей, которые может себе позволить не каждый миллионер

Самые редкие и самые дорогие авто.
Есть вещи доступные, рассчитанные на массового потребителя. Есть вещи менее доступные, однако, все еще не астрономически дорогие для своего класса. А есть такие вещи, покупка которых способна сделать намного тоньше бумажник даже самого состоятельного человека. Именно о таких автомобилях в данный момент и пойдет речь.
1. 1956 Aston Martin DBR1
Фантастический красавец.
Многие автомобильные обозреватели называют этот Aston Martin «самой важной моделью из когда-либо выпущенных». За все время, было собрано всего пять таких автомобилей. В 1959 году автомобиль выигрывал 24-часовые гонки в Ле-Ман, а также Чемпионат мира. Официальной оценки этого красавца не существует, однако поговаривают, что на ближайшему аукционе в Монтеррее торги начнутся с отметки в 20 млн долларов.
2. 1995 McLaren F1
Молодой автомобиль, но уже стоит приличную сумму.
Этому автомобилю чуть больше 20 лет. Он достаточно известен среди ценителей роскошных авто и регулярно меняет своего хозяина. Последний раз торги на аукционе начинались с 10 млн долларов. По последним оценкам, теперь за машину могут попросить и все 20 млн. Если это произойдет, суперкар сможет побороться в 2017 году за звание нового самого дорогого британского автомобиля.
3. 1937 Mercedes-Benz 540 K Sport Cabriolet A
Загадочный сказочно дорогой автомобиль.
Настоящий автомобиль-загадка. На данный момент нет даже примерной оценки. Машина редкая и желанная в коллекционерской среде. Своего хозяина Mercedes-Benz 540 K Sport Cabriolet A менял всего несколько раз, что только добавляет ему ценности! Данный автомобиль также относиться к числу самых редких авто, созданных в первой половине XX столетия.
4. 1980 Ferrari 312 T5 Formula 1
Машина-исключение из правил.
Главный и пожалуй любимый гоночный болид известного южноафриканского гонщика и предпринимателя Джоди Шектера. Примечательно, что данный болид носит звание «Номер 1» несмотря на то, что не смог выиграть гонку. Машина использовалась Шектером весь сезон 1980 года, после победы гонщика в 1979 году. Официальной и приблизительной оценки авто также не существует.
5. 1963 Ferrari 400 Superamerica Coupe Aerodynamico
Прекрасный подарочный автомобиль.
Стоимость этого редкого красавца оценивается в 3 млн долларов. Само собой, на аукционе эту планку удастся значительно повысить. В свое время было создано всего 35 единиц Aerodynamico. Почти все машины использовались в качестве призов. Где сейчас находится 32 – не известно. Примечательно, что на аукционах появляется только одна единственная и одна и та же машина.
6. 1958 Ferrari 250 GT "Tour De France"
Машина-легенда, мечта коллекционера.
Машина легенда, не нуждающаяся в лишнем представлении. Регулярно появляется на аукционах по всему миру. Ни разу не покидала рейтинг 100 самых дорогих машин в истории человечества, более того, стабильно держит позицию в верхней четверти списка. Средняя стоимость гоночного авто – 7 млн долларов, однако абсолютный рекорд был установлен на последнем аукционе, тогда машину продали за 13.2 млн американских долларов.
7. 1970 Porsche 917K
Долгое время суперкар считался утраченным.
Астрономически редкий гость аукционов от Porsche. В 1970 году этот автомобиль установил абсолютный рекорд скорости (на тот момент). Выигрывал Ле-Ман и множество других гонок, машина даже снялась в нескольких фильмах, как футуристический автомобиль. После 70-х, авто исчезло из поля зрения почти на 25 лет. В 2001 году этот легендарный автомобиль нашли в потерянной коллекции машин в старом амбаре под Парижем. Сейчас машина оценивается в 13-16 млн долларов.
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