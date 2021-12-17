«За каждым великим человеком стоит кот»: Эрнест Хемингуэй и его пушистые питомцы

Эрнест Хемингуэй и его пушистые питомцы.

1. Эрнест Хемингуэй

Известный американский писатель и журналист.

2. Эрнест Хемингуэй и его пушистый домашний питомец

Эрнест Хемингуэй любил не только литературу и крепкие напитки.

3. Кошки играли в жизни писателя значительную роль

К 1945 году у Эрнеста Хемингуэя дома обитало 23 пушистых любимца.

4. Эрнест Хемингуэй со своей кошкой Бойсе

Легендарный американский писатель ХХ века.

5. Обеденный перерыв

Эрнест Хемингуэй и его кот.

6. Хемингуэй на Кубе

Шестипалые кошки Эрнеста Хемингуэя.

7. Кошки - это счастье

«Кошка - самый ярый анархист».

8. Любимые напитки и пушистые питомцы

«Вино – великое дело. Оно помогает забыть все плохое».

9. Лучшее средство от стресса и депрессии

Фотография знаменитого писателя с его домашним животным.

10. Хемингуэй за работой

Эрнест Хемингуэй и его необыкновенная кошка.

11. Писатель с сыновьями

Писатель с сыновьями Грегори и Патриком играет с котятами, 1946 год.

12. Источник вдохновения

Эрнесту Хемингуэю пушистые создания не только помогали расслабиться, но и были для него источником вдохновения.

13. Домашний любимец

«За каждым великим человеком стоит кот».

14. Эрнест Хемингуэй со своей любимой кошкой

«Я раньше вообще не любил котов, думал, они от дьявола, а стал старым и вот...»

15. Неразлучная парочка

Умница Уилл помогает великому писателю.

16. Хемингуэй за столом с кошкой Кристобаль

Эрнест Хемингуэй за столом с кошкой Кристобаль в Финка Вихия.

17. Любимая кошка Бойсе

Эрнест Хемингуэй со своей любимой кошкой Бойсе на Финка Вихия.

18. Котята привезенные писателем из Африки

Котята Кристобаль и его сестра Иззи играют в корзине.

19. Пушистое счастье

Котенок сидит у ног Эрнеста Хемингуэя на Финка Вихия.

20. Настоящий рай

Умница Уилл - ангорский тигровый кот Эрнеста Хемингуэя.

21. Кошки на окошке

Коты Эрнеста Хемингуэя Недружелюбный брат и Вилли.

22. «Пушистые проказники»

Кошки Хэмингуэя на дереве. Куба, Сан-Франциско де Паула, Финка Вихия.

23. Лучшие друзья

Мэри Хемингуэй играет с кошкой Бойсе . Куба, Сан-Франциско де Паула, Финка Вихия.