С нами не соскучишься!

8 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Так себе и модели и фото особого впечатления не произвели.Пятьдесят фунтов ...
  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...

No Photoshop! Красочная серия фотографий живописной Румынии


В золотистых лучах солнца. Автор: Cornel Pufan.

В золотистых лучах солнца. Автор: Cornel Pufan.

 

Вдохновлённый красотой пейзажей родной страны румынский фотограф Корнэль Пуфан (Cornel Pufan) создаёт волшебные работы, выходящие за рамки обычной фотографии. Его творчество напоминает живопись, где один цвет, переходя в другой, образует насыщенные по цветовой гамме сюжеты, которые с лёгкостью можно сравнить с полотнами великих мастеров изобразительного искусства прошлого.

О Румынии можно говорить бесконечно долго, перечисляя все достопримечательности этой страны. Пожалуй, именно здесь в каждом закоулке царит дух романтического и мистического Средневековья, приправленного легендами. Древние замки, загадочная Трансильвания, бессмертный образ графа Дракулы... Но не это делает Румынию удивительно прекрасной, а роскошная природа, наполненная каким-то глубоким философским смыслом, умиротворением и медитативным спокойствием, где всё настолько гармонично и мелодично, что глядя на эту красоту, хочется с головой погрузиться в мягкие объятия тишины и спокойствия. Так почему бы не насладиться хотя бы снимками, сделанными Корнэлем? Ведь ему в своих работах удалось, как нельзя лучше передать царящую вокруг атмосферу и настроение.
Туманное утро. Автор: Cornel Pufan.

Туманное утро. Автор: Cornel Pufan.


Золотые холмы. Автор: Cornel Pufan.

Золотые холмы. Автор: Cornel Pufan.

 
Зима в нежных тонах. Автор: Cornel Pufan.

Зима в нежных тонах. Автор: Cornel Pufan.

 
Горы. Автор: Cornel Pufan.

Горы. Автор: Cornel Pufan.

 
На закате дня. Автор: Cornel Pufan.

На закате дня. Автор: Cornel Pufan.

 
Солнечные игры. Автор: Cornel Pufan.

Солнечные игры. Автор: Cornel Pufan.

 
Осеняя поволока. Автор: Cornel Pufan.

Осеняя поволока. Автор: Cornel Pufan.

 
Умиротворение. Автор: Cornel Pufan.

Умиротворение. Автор: Cornel Pufan.

 
Стайка птиц. Автор: Cornel Pufan.

Стайка птиц. Автор: Cornel Pufan.

 
В объятиях тумана. Автор: Cornel Pufan.

В объятиях тумана. Автор: Cornel Pufan.

 
Дыхание леса. Автор: Cornel Pufan.

Дыхание леса. Автор: Cornel Pufan.

 
Тишина и спокойствие. Автор: Cornel Pufan.

Тишина и спокойствие. Автор: Cornel Pufan.

 
Закат в долине. Автор: Cornel Pufan.

Закат в долине. Автор: Cornel Pufan.

 
Релаксация. Автор: Cornel Pufan.

Релаксация. Автор: Cornel Pufan.

 
Спокойствие. Автор: Cornel Pufan.

Спокойствие. Автор: Cornel Pufan.

 
Лошадка. Автор: Cornel Pufan.

Лошадка. Автор: Cornel Pufan.

 
Облачное состояние. Автор: Cornel Pufan.

Облачное состояние. Автор: Cornel Pufan.

 
Безмолвие. Автор: Cornel Pufan.

Безмолвие. Автор: Cornel Pufan.

 
Наедине с природой. Автор: Cornel Pufan.

Наедине с природой. Автор: Cornel Pufan.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





No Photoshop! Красочная серия фотографий живописной Румынии

И не забудьте:
No Photoshop! Красочная серия фотографий живописной РумынииПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх