Выпускные фотоальбомы для начальной и средней школы, детского сада, студентов: идеи и заготовки

Выпускной фотоальбом необходим для того, чтобы напоминать человеку о его беззаботных школьных годах. Весь образовательный школьный процесс можно смело разделить на три части: начальная школа, средняя (до 10 класс) и старшая (10 и 11 класс). Каждый определенный период следует делать выпускной альбом с фотографиями.

Конечно же, печатное издание (которое чаще всего предложит вам фотограф) стоит совсем не дешево. Альтернатива уже готовому фотоальбому – сделанный альбом своими руками из картона и декоративных украшений в виде лент, кружев, бусин и так далее. Выбирать стиль, цвет и дизайн своего альбома может каждый на вкус. Такая ручная работа ценится очень высоко и всегда сможет радовать глаз, как родителей, так и самих детей.

Важные моменты работы:

Заранее продумайте стиль и характер украшений альбома, закупите все необходимые материалы и, накладывая один на один, составьте дизайн обложки.

Конечно же, вы можете сшить или склеить альбом самостоятельно, взяв за основу листы из плотного картона. Однако вам также подойдет и уже готовый фотоальбом (самый простой и дешевый), который можно купить в магазине. Его можно декорировать по-своему, украсив обложку и каждую страницу.

Заготовки для декоривания и сами украшения можно приобрести в магазинах для творчества и рукоделия. Здесь вы и почерпнете идеи, создавая неповторимый дизайн альбома.

Здесь вы и почерпнете идеи, создавая неповторимый дизайн альбома. Каждую страницу альбома необходимо декорировать, дополняя не только рисунками и фото, на также и подписями, красочными фонами, красивыми словами и тематическими стихами. Их можно написать каллиграфическим почерком или распечатать на компьютере.

Распечатанный фон в фотоальбом на компьютере

Декор титульной страницы альбома

Украшать в альбоме можно каждую страничку

Обложку альбома можно декорировать по своему вкусу

Выпускные фотоальбомы для средней школы: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж

Чтобы ваш школьный альбом был по-особенному красивым и неповторимым, вам следует постараться его максимально декорировать, как снаружи, так и внутри. С помощью компьютерного принтера распечатайте фон для каждой страницы, дополните его надписями и словами, стихами, известными мудрыми цитатами.

ИНТЕРЕСНО: Для каждой отдельной фотографии одноклассника можно подобрать определенные стихи и распечатать их необычным каллиграфическим почерком. Затем стих вклеивается возле фото, чтобы передавать все эмоциональное состояние. Фон страничек имеет большое значение для красоты вашего альбома. Необычайно нарядно и органично в фотоальбоме смотрятся, так называемые, «школьные» фоны: доска, фото школы или канцелярских принадлежностей.

Красочный альбом для девочки со школьными фотографиями

Отдельного внимания в фотоальбоме заслуживают фотографии со страничками «Мои заслуги»

В фотоальбоме также можно сделать конверты и ячейки для хранения «воспоминаний» (записки, открытки, вырезки)

Школьный фотоальбом должен быть обязательно красочным и ярким

Школьный и выпускной альбом обязательно должен быть с названием

Выпускные фотоальбомы для детского сада: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж

Выпускной альбом обязательно имеется у каждого ребенка, который выпускается из сада. В нем собраны фотографии всех друзей. Чтобы каждая страница была интересной и яркой, важно подобрать не только слова, но и цвет, а также рисунок фона.

Стихи и цитаты, которые будут присутствовать в альбоме, должны подытоживать весь прожитый год и высказывать впечатления от прожитых лет в саду. Кроме того, выпускному альбому также желательно иметь в конце несколько чистых страниц, предназначенных для того, чтобы все желающие могли оставить в нем пожелания на счастье (родители, воспитатели).

Стильный, яркий и красочный школьный фотоальбом для выпускника

Стильный выпускной альбом, сделанный своими руками

Альбом может быть клеевой, может иметь карманчики-вкладыши или рамки для вставления фотографий

Правильное решение — сделать застежку для альбома (на завязках, на кнопках, на пуговице или крючке)

На обложке фотоальбома можно также написать школьные года или год выпуска

Выпускные фотоальбомы для студентов: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж

Студенческая жизнь, также как и школьная, может быть веселой и насыщенной. Именно поэтому при завершении университета, института или училища группа учащихся может заказать себе фотосессию, а позже и сделать себе фотоальбомы.

Обязательно оставьте в фотоальбоме место для подписи каждого фото. Также будет актуальна страница с пожеланиями в конце альбома, чтобы каждый ваш товарищ мог оставить свои наставления на «взрослую жизнь».

При желании вы также можете оставить место для ваших преподавателей-предметников, которые за время учебы полюбились и стали для вас наставниками. Они же могут под своими фотографиями оставить высказывания или пожелания.

Идея для фотоальбома: обложка из войлока на завязках

Превратить в фотоальбом можно обычный блокнот, в который можно вклеить фотографии

Даже обычный фотоальбом можно обтянуть материалом и сделать красивым

Стильный тематический фотоальбом

Творческий подход к украшению фотоальбома

Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для начальной школы: текст

Украсить ваши фотографии и дополнить фотоальбом помогут красноречивые высказывания, слова, цитаты известных людей или стихотворения.

Варианты:

Первому уителю

Цитаты про учебу: в альбом

Слова напутствия классного руководителя выпускникам начальной школы: текст

Классный руководитель обязательно должен оставить свои напутственные слова каждому своему ученику. Учитель может высказать личные мысли своими словами или же взять за основу известные цитаты людей, педагогов, классиков.

Варианты:

Слова от учителя

Напутственные слова классного руководителя

Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для средней школы: текст

Дополните фотографии в выпускном альбоме красивыми и звучными тематическими стихами.

Слова в фотоальбом

Красивые строки в фотоальбом

Слова напутствия классного руководителя выпускникам средней школы: текст

Напутственные слова классного руководителя имеют очень большое значение для любого ребенка, в каком возрасте он ни был.

Напутственные слова

Стихи для фотоальбома

Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для детского сада: текст

Даже в детском саду сейчас принято делать выпускные альбомы. Их тоже можно оформить своими руками по собственному вкусу, а также дополнить красивыми словами.

Красивые слова и напутствия в стихах в детский сад

Слова напутствия воспитателей выпускникам детского сада: текст

И как любой классный руководитель воспитатель в детском саду может оставить свои пожелания маленьким деткам.

Красивые напутственные слова от воспитателей

Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для студентов: текст

Студенческий фотоальбом следует дополнить мудрыми высказываниями известных людей об образовательном процессе, учебе, высшем образовании.

Цитаты в студенческий альбом

Образцы лучших стильных фотоальбомов для начальной и средней школы, детского сада, студентов: фото

Чтобы почерпнуть идеи для создания собственного фотоальбома ручной работы, просмотрите фотографии уже готовых проектов.

Варианты:

Красочный и яркий фотоальбом для детского сада

Отделка обложки детского фотоальбома

Декор обложки красочными материалами

Стильный бархатный альбом с атласной лентой

Альбом на железных кольцах

Стильный фотоальбом

Альбом своими руками

Отделка из вырезок

В стиле скрапбукинг

Видео: «Школьный фотоальбом своими руками»

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