Выпускные фотоальбомы для начальной и средней школы, детского сада, студентов: идеи и заготовки

Выпускной фотоальбом необходим для того, чтобы напоминать человеку о его беззаботных школьных годах. Весь образовательный школьный процесс можно смело разделить на три части: начальная школа, средняя (до 10 класс) и старшая (10 и 11 класс). Каждый определенный период следует делать выпускной альбом с фотографиями.
Конечно же, печатное издание (которое чаще всего предложит вам фотограф) стоит совсем не дешево. Альтернатива уже готовому фотоальбому – сделанный альбом своими руками из картона и декоративных украшений в виде лент, кружев, бусин и так далее. Выбирать стиль, цвет и дизайн своего альбома может каждый на вкус. Такая ручная работа ценится очень высоко и всегда сможет радовать глаз, как родителей, так и самих детей.
Важные моменты работы:
- Заранее продумайте стиль и характер украшений альбома, закупите все необходимые материалы и, накладывая один на один, составьте дизайн обложки.
- Конечно же, вы можете сшить или склеить альбом самостоятельно, взяв за основу листы из плотного картона. Однако вам также подойдет и уже готовый фотоальбом (самый простой и дешевый), который можно купить в магазине. Его можно декорировать по-своему, украсив обложку и каждую страницу.
- Заготовки для декоривания и сами украшения можно приобрести в магазинах для творчества и рукоделия. Здесь вы и почерпнете идеи, создавая неповторимый дизайн альбома.
- Каждую страницу альбома необходимо декорировать, дополняя не только рисунками и фото, на также и подписями, красочными фонами, красивыми словами и тематическими стихами. Их можно написать каллиграфическим почерком или распечатать на компьютере.
Распечатанный фон в фотоальбом на компьютере
Декор титульной страницы альбома
Украшать в альбоме можно каждую страничку
Обложку альбома можно декорировать по своему вкусу
Выпускные фотоальбомы для средней школы: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж
Чтобы ваш школьный альбом был по-особенному красивым и неповторимым, вам следует постараться его максимально декорировать, как снаружи, так и внутри. С помощью компьютерного принтера распечатайте фон для каждой страницы, дополните его надписями и словами, стихами, известными мудрыми цитатами.
ИНТЕРЕСНО: Для каждой отдельной фотографии одноклассника можно подобрать определенные стихи и распечатать их необычным каллиграфическим почерком. Затем стих вклеивается возле фото, чтобы передавать все эмоциональное состояние. Фон страничек имеет большое значение для красоты вашего альбома. Необычайно нарядно и органично в фотоальбоме смотрятся, так называемые, «школьные» фоны: доска, фото школы или канцелярских принадлежностей.
Красочный альбом для девочки со школьными фотографиями
Отдельного внимания в фотоальбоме заслуживают фотографии со страничками «Мои заслуги»
В фотоальбоме также можно сделать конверты и ячейки для хранения «воспоминаний» (записки, открытки, вырезки)
Школьный фотоальбом должен быть обязательно красочным и ярким
Школьный и выпускной альбом обязательно должен быть с названием
Выпускные фотоальбомы для детского сада: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж
Выпускной альбом обязательно имеется у каждого ребенка, который выпускается из сада. В нем собраны фотографии всех друзей. Чтобы каждая страница была интересной и яркой, важно подобрать не только слова, но и цвет, а также рисунок фона.
Стихи и цитаты, которые будут присутствовать в альбоме, должны подытоживать весь прожитый год и высказывать впечатления от прожитых лет в саду. Кроме того, выпускному альбому также желательно иметь в конце несколько чистых страниц, предназначенных для того, чтобы все желающие могли оставить в нем пожелания на счастье (родители, воспитатели).
Стильный, яркий и красочный школьный фотоальбом для выпускника
Стильный выпускной альбом, сделанный своими руками
Альбом может быть клеевой, может иметь карманчики-вкладыши или рамки для вставления фотографий
Правильное решение — сделать застежку для альбома (на завязках, на кнопках, на пуговице или крючке)
На обложке фотоальбома можно также написать школьные года или год выпуска
Выпускные фотоальбомы для студентов: идеи, советы, заготовки и шаблоны для оформления, красивый фон, коллаж
Студенческая жизнь, также как и школьная, может быть веселой и насыщенной. Именно поэтому при завершении университета, института или училища группа учащихся может заказать себе фотосессию, а позже и сделать себе фотоальбомы.
Обязательно оставьте в фотоальбоме место для подписи каждого фото. Также будет актуальна страница с пожеланиями в конце альбома, чтобы каждый ваш товарищ мог оставить свои наставления на «взрослую жизнь».
При желании вы также можете оставить место для ваших преподавателей-предметников, которые за время учебы полюбились и стали для вас наставниками. Они же могут под своими фотографиями оставить высказывания или пожелания.
Идея для фотоальбома: обложка из войлока на завязках
Превратить в фотоальбом можно обычный блокнот, в который можно вклеить фотографии
Даже обычный фотоальбом можно обтянуть материалом и сделать красивым
Стильный тематический фотоальбом
Творческий подход к украшению фотоальбома
Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для начальной школы: текст
Украсить ваши фотографии и дополнить фотоальбом помогут красноречивые высказывания, слова, цитаты известных людей или стихотворения.
Варианты:
Первому уителю
Цитаты про учебу: в альбом
Слова напутствия классного руководителя выпускникам начальной школы: текст
Классный руководитель обязательно должен оставить свои напутственные слова каждому своему ученику. Учитель может высказать личные мысли своими словами или же взять за основу известные цитаты людей, педагогов, классиков.
Варианты:
Слова от учителя
Напутственные слова классного руководителя
Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для средней школы: текст
Дополните фотографии в выпускном альбоме красивыми и звучными тематическими стихами.
Слова в фотоальбом
Красивые строки в фотоальбом
Слова напутствия классного руководителя выпускникам средней школы: текст
Напутственные слова классного руководителя имеют очень большое значение для любого ребенка, в каком возрасте он ни был.
Напутственные слова
Стихи для фотоальбома
Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для детского сада: текст
Даже в детском саду сейчас принято делать выпускные альбомы. Их тоже можно оформить своими руками по собственному вкусу, а также дополнить красивыми словами.
Красивые слова и напутствия в стихах в детский сад
Слова напутствия воспитателей выпускникам детского сада: текст
И как любой классный руководитель воспитатель в детском саду может оставить свои пожелания маленьким деткам.
Красивые напутственные слова от воспитателей
Надписи к фотографиям, цитаты для фотоальбомов для студентов: текст
Студенческий фотоальбом следует дополнить мудрыми высказываниями известных людей об образовательном процессе, учебе, высшем образовании.
Цитаты в студенческий альбом
Образцы лучших стильных фотоальбомов для начальной и средней школы, детского сада, студентов: фото
Чтобы почерпнуть идеи для создания собственного фотоальбома ручной работы, просмотрите фотографии уже готовых проектов.
Варианты:
Красочный и яркий фотоальбом для детского сада
Отделка обложки детского фотоальбома
Декор обложки красочными материалами
Стильный бархатный альбом с атласной лентой
Альбом на железных кольцах
Стильный фотоальбом
Альбом своими руками
Отделка из вырезок
В стиле скрапбукинг
Видео: «Школьный фотоальбом своими руками»
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