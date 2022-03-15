Как "раскусить" настоящий пробег подержанной машины, когда знают, на что смотреть

Популярный немецкий седан из 1990-х BMW M5 в кузове Е34. | Фото: youtube.com.
Многие автолюбители при выборе подержанной машины сталкиваются с нечистоплотными дилерами, которые сматывают пробег и «наводят марафет», приукрашая откровенно старые экземпляры. В такой ситуации непросто подобрать хороший экземпляр, который будет радовать своего нового владельца. Поэтому стоит прислушаться к профессионалам по подбору автомобилей, которые знают, на что нужно обратить особое внимание.
1. Руль
Пробег этой Skoda уже перевалил за 100 тысяч. | Фото: drive2.ru.
На износ рулевого колеса сильно влияет качество материала, а также стиль вождения. Тем не менее, в самом общем случае при пробеге в 100 тысяч километров обод руля будет затерт совсем немного, в позициях на 3 и 9.
Сильно изношенный руль. | Фото: drive2.ru.
На автомобилях, преодолевших 200 тысяч километров, рулевое колесо уже будет потерто очень сильно, вплоть до разрушения наружной оплетки материала обода.
2. Кнопки
Кнопки руля нового автомобиля и с пробегом в 300 тысяч километров. | Фото: pikabu.ru.
Следующей подсказкой о немалом возрасте машины будут многочисленные кнопки в салоне. Больше всего страдают клавиши руля, магнитолы, кондиционера.
3. Сиденья и обивка
Небольшие потертости кожаных сидений еще можно замаскировать, но серьезные повреждения требуют дорогого ремонта. | Фото: amdplus.ru.
Состояние сидений, особенно водительского, очень хорошо «выдает» пробег автомобиля. Со временем изнашиваются как бюджетные кожзам и «тряпка», так и дорогие кожаные и велюровые салоны. Но если более качественные (читаем - дорогие) варианты хорошо выглядят до 200 тысяч километров, то дешевые материалы уже после 100 000 километров смотрятся непрезентабельно, а после 200 тысяч даже могут появиться дыры.
Левая часть сиденья водителя страдает больше всего. | Фото: drive2.ru.
Из всех кресел в салоне сильнее всего страдает переднее левое (водительское). Стоит осмотреть левый и правый валики боковой поддержки. Если тот, что с водительской стороны, размягчился и начал терять форму, то пробег машины перевалил за 100 тысяч километров.
4. Педали
Стертые накладки педалей – хороший индикатор большого пробега. | Фото: carsmegablog.com.
Как и руль, хороший индикатор пробега за 100 тысяч - педали. Водитель, постоянно взаимодействуя с рычагами управления, стирает их. При пробеге более 200 тысяч педали, скорее всего, будут сильно стерты, вплоть до полного исчезновения рисунка накладки.
5. Ручка коробки передач
Ручка коробки передач, убитый тысячами километров. | Фото: drive2.ru.
У автомобилей с механической коробкой передач его рычаг также выдает пробег «с потрохами». Набалдашник затирается, становится «лысым», а чехол ручки КПП заламывается.
Не стоит воспринимать данные наблюдения как истину в последней инстанции, так как все автомобили имеют свои особенности конструкции и режимов эксплуатации. Но сопоставление ряда закономерностей поможет выявить машину со скрученным пробегом, а также «раскусить» нечистого на руку продавца.
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