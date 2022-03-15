Как "раскусить" настоящий пробег подержанной машины, когда знают, на что смотреть

Популярный немецкий седан из 1990-х BMW M5 в кузове Е34. | Фото: youtube.com.

1. Руль

Пробег этой Skoda уже перевалил за 100 тысяч. | Фото: drive2.ru.

Сильно изношенный руль. | Фото: drive2.ru.

2. Кнопки

Кнопки руля нового автомобиля и с пробегом в 300 тысяч километров. | Фото: pikabu.ru.

3. Сиденья и обивка

Небольшие потертости кожаных сидений еще можно замаскировать, но серьезные повреждения требуют дорогого ремонта. | Фото: amdplus.ru.

Левая часть сиденья водителя страдает больше всего. | Фото: drive2.ru.

4. Педали

Стертые накладки педалей – хороший индикатор большого пробега. | Фото: carsmegablog.com.

5. Ручка коробки передач

Ручка коробки передач, убитый тысячами километров. | Фото: drive2.ru.