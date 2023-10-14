Известная актриса завещала свой дом за 3 миллиона дол собаке: Дрю Бэрримор

Будущее Дрю Бэрримор, казалось, было предопределено уже в момент её рождения. Она появилась на свет в актёрской семье, а крестными родителями Дрю стали Стивен Спилберг и Софи Лорен. С раннего детства она привлекает к себе внимание, у актрисы миллионы поклонников, а сама Дрю Бэрримор, кажется, любому, даже самому высокому обществу, готова предпочесть компанию своих четвероногих друзей. Актриса известна, как страстная любительница собак, которые, судя по всему, отвечают ей полной взаимностью. Однажды собака даже спасла ей жизнь.
Четвероногие любимцы
Дрю Бэрримор в детстве. / Фото: www.fishki.net
Надо сказать, что любовь актрисы к собакам совсем не случайна, ведь впервые на экранах маленькая Дрю появилась именно благодаря им. Девочке было всего 11 месяцев, когда мама, Джейд Бэрримор, принесла дочь на кастинг к съёмкам рекламы корма для собак. К слову, маленькая Дрю ни капельки не испугалась, увидев так близко лохматых животных. И даже когда дна из «главных героинь» ролика укусила Дрю, девочка вовсе не стала плакать. Продюсеры уже собирались утешать малышку, но она, вопреки ожиданиям, рассмеялась, глядя на обидчицу. Естественно, Дрю Бэрримор утвердили на роль.
Дрю Бэрримор с собаками. / Фото: www.thepaws.net
По признанию актрисы, она любит собак с детства и не представляет себе жизнь без очаровательных хвостатых питомцев. При этом она никогда не гналась за красивой или модной породой, у неё не было гламурных ручных собачек, которых бы она наряжала, как кукол. Дрю Бэрримор предпочитает выбирать питомцев сердцем. Именно так и случилось в середине 1990-х, когда на рынке в Лос-Анджелесе актриса увидела двух совершенно очаровательных щенков. Они были настолько милыми и так трогательно тыкались носами друг в друга, что Дрю Бэрримор купила сразу обоих. Её ничуть не смутил тот факт, что малыши вовсе не были чистопородными, в них, как утверждал продавец, текла кровь лабрадора и чау-чау, и они обещали вырасти настоящими красавцами.
Дрю Бэрримор. / Фото: www.pinterest.com
Девочка получила имя Флосси, а мальчик – Темпелтон. Спустя три года компания пополнилась дворнягой Вивиан, снова купленной Дрю на рынке, в этот раз в Пасадене. Дрю Бэрримор обожала своих питомцев и относилась к ним, как к членам семьи. Собаки отвечали ей полной взаимностью и неизменно демонстрировали хозяйке свою симпатию, радостно встречая её после возвращения и скучая в её отсутствие. А однажды Флосси спасла жизнь актрисе и её возлюбленному Тому Грину.
Спасительница
Дрю Бэрримор. / Фото: www.cultfilm.ru
В конце 1990-х Дрю Бэрримор и её тогда ещё жених Том Грин после трудового дня крепко спали в своей спальне в доме в Беверли Хиллз. Когда в доме начался пожар, актриса и её бойфренд даже не проснулись, а вот Флосси, учуяв запах дыма, стала отчаянно лаять и буквально ломиться в двери спальни, где находилась хозяйка. Естественно, Дрю проснулась, чтобы успокоить любимицу, и тут же почувствовала, что в доме что-то горит. Том тоже проснулся, и они вместе ринулись на улицу, не забыв прихватить самое ценное, что у них было, своих собак.
Дрю вызвала пожарных, а потом, наблюдая за их работой, не уставала повторять: «Спасибо, Флосси». Если бы собака не начала бить тревогу, актриса могла погибнуть во время пожара. С тех пор Дрю Бэрримор стала считать Флосси своей спасительницей. Собака и так никогда ни в чём не нуждалась, но, как и все домашние питомцы, любила ласки от хозяйки. Теперь она получала их в избытке. Однако это вовсе не значило, что остальные животные страдали. Любви и ласки хозяйки вполне хватало на всех животных.
Дрю Бэрримор. / Фото: www.mail.ru
Имя Флосси Дрю Бэрримор внесла в своё завещание, согласно которому собака становилась в случае смерти хозяйки владелицей дома стоимостью в 3 миллиона долларов. Но Флосси не смогла стать наследницей и принять столь щедрый дар во владение, она скончалась в 2010 году в возрасте 16 лет. Горю Дрю Бэрримор не было предела. Она решила отдать последнюю дань любви и уважения своей любимице и после кремации развеяла её прах над священной рекой Ганг.
Дрю Бэрримор какое-то время очень горевала, но потом случайно узнала о двухнедельном щенке, которого собирались по каким-то причинам усыпить. Актриса тут же отправилась за щенком, и в её доме появился обаятельный Дуглас. Чуть позже Дрю Бэрримор взяла в дом ещё одного бедолагу, дворнягу Лаки, которого она называет «лучшим маленьким неженкой в мире». Не забывает Дрю и о Дугласе, жизнелюбию которого она не перестаёт удивляться.
Дрю Бэрримор. / Фото: www.heart.co.uk
Для Дрю собаки остаются членами семьи, актриса очень любит гулять с ними и своими дочерями Олив и Фрэнки, ничуть не опасаясь за их безопасность. Большой мохнатый Дуглас излучает спокойствие и демонстрирует терпение, когда с ним играют маленькие проказницы, а с Лаки Дрю Бэрримор может запросто появиться на красной дорожке, вовсе не стесняясь того факта, что он – дворняга. В Лаки столько нежности и любви, что ему могут позавидовать представители любой породы. И вообще Дрю всегда помнит о том, что друзей выбирают вовсе не за приличную родословную или неземную красоту. По крайней мере, в преданности Лаки и Дугласа актрисе сомневаться никогда не приходится.
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