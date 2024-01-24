Как майка-алкоголичка из нижнего белья превратилась в модный тренд

Модные тренды часто возникают из неожиданных источников, вызывая удивление и раздражение у традиционалистов. Одним из недавних примеров такого эволюционного процесса стало возрождение и переосмысление такой вещи, как майка-алкоголичка. Раньше ассоциирующаяся с нижним бельем, она внезапно превратилась в модный тренд, завоевавший сердца фэшн ценителей, блогеров и звезд. Эта явная вспышка популярности майки-алкоголички не может не вызвать интереса и вопросов. Что стоит за этим трендом, и как он прошел путь от скрытого элемента гардероба до знака статуса?
Исторически, майка-алкоголичка появилась в прошлом, как незаменимый элемент нижнего белья. Ее главное предназначение заключалось в защите от холода, но она также выполняла роль дополнительного слоя одежды, что, например, тело под рубашкой не просвечивалось. Со временем майка-алкоголичка стала медленно исчезать из повседневного гардероба.
Чтобы не просвечивало /Фото:tim-market.ru
Однако, мода любит делать неожиданные развороты. Именно так и случилось с майкой-алкоголичкой. В какой-то момент она вышла из тени и взорвала мир моды своим непредсказуемым возвращением. Что стало катализатором этого процесса?
Один из факторов, который способствовал реванш майки-алкоголички, — это стремление модных дизайнеров создать новый образ. Этот элемент гардероба дал им возможность экспериментировать и играть с контрастами, добавляя нотку необычности и непредсказуемости. Таким образом, гармоничное сочетание майки-алкоголички с различными нарядами стало свежим и удивительным решением, меняющим восприятие моды в целом.
Майка алкоголичка на подуиме /Фото:emilia-spanish.ru
Социальные медиа также оказали значительное влияние на распространение этого тренда. Блогеры, модные иконки и звезды начали активно публиковать свои образы с майкой-алкоголичкой, подчеркивая ее стильность и оригинальность.
Одним из модных трендов неожиданно стал минимализм и простая майка стала идеальным выбором для жаркого лета и прекрасным дополнением в межсезонье. На неделе моды было представлено множество вариаций этого элемента, начиная от роскошных версий от Prada и Bottega Veneta и заканчивая включением в слоистые образы от Gucci и Sunnei. И многих других.
Известно, что до 1920-х годов обнажение рук на публике не было приемлемым. В двадцатые годы прошлого столетия принесли революцию в мир моды и одежды. Особенно женский стиль изменился кардинально: девушки стали выбирать более короткие стрижки, носить открытые платья и короткие юбки.
Первые варианты маек на женской команде по плаванию /Фото:mcmag.ru
В 1912 году женское плавание было включено в программу Олимпийских игр. Их «откровенная" по тем временам форма вызвала негодование многих СМИ и зрителей. Купальники, в которых они выступали, были очень похожи на современные майки, но имели дополнительный элемент, напоминающий шорты и закрывающий верхнюю часть бедер. Верхняя часть этих купальных костюмов имела бретели, практически не отличавшиеся от современных маек. Отсутствие рукавов давало пловчихам свободу движения, необходимую для полного раскрытия их потенциала в воде. Именно от таких купальных костюмов и возникло название майка-алкоголичка (tank top).
Эти купальники изготавливались из разных материалов, включая шелк, который считался слишком непристойным, так как становился прозрачным при попадании в воду. Выпускались также из хлопка и шерсти, которая благодаря своей плотности считалась более приемлемой.
Женские купальники начали трансформироваться, ас вместе с ними и верхняя часть - майки /Фото:novyefoto.ru
В 30-е и 40-е годы майки часто носили мужчины в американских фильмах. Актеры, изображавшие злодеев, часто были одеты в майки и их жесткое обращение с окружающими людьми создавало нужный образ.
В середине 1950-х годов в прокат вышла знаменитая драма - Трамвай «Желание» с Марлоном Брандо в главной роли. В этом фильме герой актера, одетый в грязную и изношенную майку, передавал низкое социальное положение своего персонажа и его сексуальные желания. Кроме того, этот персонаж выступал как антагонист, насилующий сестру своей жены. Потому, такие майки и стали ассоциироваться с определённым образом жизни.
Марлон Брандо в майке алкоголичке /Фото:imdb.com
В следующие годы стала популярна мода на подобные майки. Николас Кейдж в фильме «Воздушная тюрьма» и Кевин Бейкон в «Свободных» тоже были замечены в грязных майках, что только увеличило популярность этих предметов одежды в массовой культуре. Фильмы также привлекали внимание к мужественности мужчин, носящих такие майки, например, в фильмах «Рэмбо», «Крепкий орешек» или «Росомаха». В то же время, майка символизировала силу и решительность женских персонажей в приключенческих и ужасающих фильмах, часто олицетворяя одежду «последней девушки» - главной героини фильма, оставшейся в живых.
Брюс Уиллис в маке алкоголичке /Фото:mavink.com
Хотя эта мода становилась всё более популярной, только в 1970-х годах мужчины и женщины начали носить данные майки в повседневной жизни. Фильмы, музыкальные клипы и знаменитости сыграли огромную роль в изменении модных тенденций в то время. Верхняя одежда стала облегающей, а нижняя - более свободной. Многие сочетали майки с кожаными куртками или пиджаками, широкими джинсами или широкими брюками. По мере того как западный мир становился более либеральным, все больше людей начали носить более открытую одежду на пляжах и в парках, чтобы загорать и наслаждаться теплой погодой.
1990-е годы стали эпохой минимализма, и этот тренд остается актуальным и по сегодняшний день. Одноцветные майки и голубые джинсы стали классическим сочетанием. Многие поп-звезды, включая Spice Girls, акцентировали внимание на своей фигуре с помощью маек. Особой популярностью стали пользоваться короткие майки на тонких бретелях, оставляющие торс открытым, что впоследствии привело к появлению кроп-топов.
Спайс Герлз в майках алкоголичках /Фото:elika.spb.ru
Долче&Габбана был первым брендом, который представил майки на подиуме, включил их в свою коллекцию мужской одежды на весну/лето 1991 года. Модный дом решил отойти от стереотипа о грубых мужчинах, которые носят такие майки, и сделал их смелыми и привлекательными предметами одежды.
Майка алкоголичка от Прада /Фото:tim-market.ru
В регионах, таких как Неаполь и Сицилия, где преобладает теплая погода, экономическая бережливость и итальянский мачизм, майки начали эволюционировать от нижнего белья до верхней одежды. На юге Италии мужчины, у которых было всего несколько рубашек, сохраняли их для особых случаев, работы и церковных служб.
Итальянский мужчина в майке алкоголичке /Фото:bangkokbook.ru
В наши дни майки-алкоголички настолько укоренились в коллективном сознании, что их появление на подиуме уже не вызывает удивления. В последних коллекциях модные бренды изменили представление о майках, создавая гипергеометрические вариации от Prada, сюрреалистические версии от JW Anderson и Loewe, а также андрогинные вариации от Рик Оуэнс. В настоящее время появление майки-алкоголички на концертных костюмах исполнителей всегда вызывает больше эмоций, чем прозрачная рубашка или голое тело.
Майка алкоголичка стала модным трендом /Фото:stranabolgariya.ru
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