Как избавиться от запаха в духовом шкафу

Те, кто часто пользуется духовым шкафом или микроволновкой, регулярно сталкиваются со следующей проблемой: после приготовления блюда с чесноком или рыбы остаётся сильный запах.

Что же делать, если следом хочется испечь торт, или приготовить, к примеру, яблоки, ведь запах предыдущего блюда способен испортить результат? Выход очень прост.







В небольшой ёмкости, которую можно применять в духовке, смешиваем 1 столовую ложку соды и 1 чайную ложку молотой корицы.







Ставим ёмкость в духовку и включаем её на 10-15 минут.







По истечении этого времени все посторонние запахи исчезнут, останется лишь едва уловимый аромат корицы. Можно готовить дальше! Кстати, этот лайфхак подойдёт и для микроволновой печи.

