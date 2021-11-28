Как правильно чистить обувь, чтобы она долго оставалась в прекрасном состоянии

Для начала стоит на минутку взглянуть на свою обувь, выставленную в коридоре или хранящуюся аккуратными рядами в шкафу. Наверняка, у подавляющего большинства людей найдется обувь из разных материалов.

Конечно, каждый хочет, чтобы его обувь находилась в прекрасном состоянии как можно дольше. А для этого ее нужно регулярно чистить, причем не забывать, что, к примеру, босоножки с тканевым верхом нужно чистить совершенно иначе, чем кожаные кроссовки.

1. Обувь с тканевым верхом

Ткань на туфлях, независимо от их стиля, в конечном итоге становится грязной. Ее чистка не представляет особой сложности, особенно, если запастись терпением.

И никакой стиральной машины!

В Интернете можно найти несколько лайфхаков, утверждающих, что тканевую обувь можно бросать в стиральную машину. Это плохая идея, потому что у некоторых туфель есть кожаные накладки, а также почти все туфли скрепляются клеем, который явно не «подружится» с водой.

Вместо этого, тканевую поверхность обуви нужно чистить вручную с помощью средства для мытья посуды, теплой воды, старой зубной щетки и бумажных полотенец.

Сначала необходимо протереть ткань обуви сухим бумажным полотенцем, чтобы удалить с поверхности грязь. Затем в небольшой миске надо смешать одну чайную ложку жидкости для мытья посуды с двумя чашками теплой воды.

В мыльный раствор опускается зубная щетка, и именно с ее помощью и чистится тканевая обувь. Стоит запомнить пару вещей: чистить нужно всегда небольшой участок за один раз, а также нельзя сильно скрести ткань щеткой. Чтобы удалить остатки мыльного раствора, можно протереть обувь бумажным полотенцем, смоченным чистой водой. Может понадобиться несколько полотенец для «промокания» всей обуви.

В конце берем сухое бумажное полотенце, протираем туфли и даем им высохнуть на воздухе. Чтобы помочь некоторым туфлям удержать свою форму, можно поместить им в носки или пятки скомканные сухие бумажные полотенца до тех пор, пока обувь полностью не высохнет.

И последнее — нельзя использовать метод мокрой очистки на вельветовой обуви. Ее чистить нужно исключительно щеткой с мягкой щетиной, а также средством для сухой чистки.

2. Обувь из натуральной, лакированной и искусственной кожи

В случае кожаной обуви (это одинаково подходит для лакированной кожи или искусственной кожи) начать нужно с вытирания грязи тканью, смоченной в растворе из равных долей холодной воды и дистиллированного белого уксуса. Это особенно хорошо подходит для удаления любых пятен от соли зимой. Затем обуви нужно дать полностью высохнуть на воздухе.

Чтобы обувь была всегда чистой.

Чтобы убрать потертости с ботинок из натуральной кожи, можно использовать специальный лак или ваксу, просто следуя указаниям инструкции. Если же лака подходящего цвета нет, можно намочить мягкую ткань водой, в которую было добавлено немного пищевой соды. Потертую область нужно аккуратно протереть, а затем вытереть остатки лака чистой тканью. После этого обуви нужно дать высохнуть, а затем снова протереть чистой тряпкой.

Потертости на обуви из лакированной или искусственной кожи нужно обработать валиком с вазелином, а затем протереть мягкой тканью. Блеск можно восстановить блеск с помощью средства для чистки окон (и снова затем обувь нужно протереть мягкой тканью).

3. Обувь из замши, нубука и овчины

Ключом к поддержанию хорошего внешнего вида обуви из замши или любой ворсистой ткани является регулярный уход за ней. Поверхность обуви следует держать как можно более сухой и чистить ее щеткой с мягкой щетиной после каждого надевания, чтобы удалить пыль и грунт. Любые пятна следует обрабатывать как можно быстрее.

Особый подход к чистке обуви

Для удаления царапин нужно аккуратно протереть пораженную поверхность ластиком на карандаше, а затем щеткой.

Для удаления жирных пятен, нужно посыпать его детским порошком или кукурузным крахмалом, чтобы оно поглотило масло. Порошок необходимо оставить на пятне как минимум на час, а затем счистить его щеткой. Так нужно повторять до тех пор, пока весь жир не будет поглощен.

Для влажных пятен стоит использовать бумажные полотенца или ткань для поглощения влаги. После протирки обуви нужно дать полностью высохнуть на воздухе, после чего еще раз пройтись по ней щеткой.

В обуви из овчины часто используются вшитые стельки, которые становятся еще более грязными, чем обувь снаружи. Чтобы не допускать появления грибка и неприятного запаха, нужно регулярно протирать овчинную обувь (как снаружи, так и внутри) салфеткой, смоченной в растворе дезинфицирующего очистителя (Lysol) и воды. Обязательно нужно дать обуви высохнуть на воздухе в течение как минимум 24 часов перед тем, как надевать ее.

4. Подошва из веревки или пробка

После того как была очищена верхняя тканевая или кожаная часть обуви, пришло время заняться веревочными завязками и пробковой или веревочной подошвой.

Самая непростая подошва для чистки.

Для их очистки нужно смешать раствор из четырех чашек теплой воды, одной четвертой чашки дистиллированного белого уксуса и одной чайной ложки средства для мытья посуды. Чистить нужно по небольшому участку за один раз, используя старую зубную щетку или кусок ткани. В случае подошвы из веревок, нужно тереть только в одном направлении, чтобы не повредить веревки.

Когда все станет чистым, обувь нужно протереть тканью, смоченной в простой воде, чтобы ополоснуть мыльный остаток, и дать высохнуть на воздухе.

5. Спортивная обувь

Обувь повышенной нагрузки.

Большинство спортивной и теннисной обуви можно просто бросить в стиральную машину и очистить с помощью хорошего стирального порошка, такого как Persil или Tide. Перед этим необходимо удалить стельки и шнурки (шнурки нужно стирать отдельно), вытереть излишнюю почву и грязь, а также предварительно обработать самые сильные пятна пятновыводителем.

Нужно запомнить: спортивную обувь всегда необходимо сушить на воздухе, и никогда не подвергать ее чрезмерно высокой температуре сушилки.

Чтобы контролировать появление запаха и грибка, стоит протирать стельки и подошвы изнутри очистителем и дезинфицирующим средством.

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