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Кинетическая архитектура: музей с потрясающим меняющимся зеркальным фасадом


Len Lye Museum - Музей современного искусства в Новой Зеландии.

Len Lye Museum - Музей современного искусства в Новой Зеландии.

Говорят, для того, чтобы подчеркнуть величие художника, нужно поместить его творения в соответствующую обстановку. Именно так и поступили с Музеем современного искусства в Новой Зеландии. На создание потрясающего «смятого» зеркального фасада архитекторов вдохновило кинетическое творчество художника Len Lye. Металлические волнистые переливы привлекают внимание прохожих, эффектно меняя облик фасада в зависимости от времени суток.

Архитекторский проект бюро Pattersons Associates.

Архитекторский проект бюро Pattersons Associates.

Относительно недавно в городе Нью-Плимут (New Plymouth, Новая Зеландия) раскрыл свои двери для посетителей Музей современного искусства (Len Lye Museum). Авторами проекта стали архитекторы бюро Pattersons Associates. В качестве основы для фасада здания они выбрали нержавеющую сталь, спрессованную в виде волн, тем самым отдавая должное работе экспериментального художника Лен Лая, в честь которого и было реализовано строительство.
Музей с зеркальным фасадом.

Музей с зеркальным фасадом.

Len Lye - национальная гордость Новой Зеландии. Этот человек считается основоположником видео-арта, подразумевающего производство фильмов путем нацарапывания рисунка на целлулоидную пленку. Кроме того, художник очень любил создавать кинетические скульптуры, приводимые в движение легкими дуновениями ветра.
В блестящем фасаде имеются зазоры, сквозь которые пробиваются солнечные лучи, преломляясь о внутренние стены. Такая игра света и тени относится к одной из форм пассивной кинетической архитектуры.
Len Lye Museum. Внутреннее оформление.

Len Lye Museum. Внутреннее оформление.


Внутри музея можно обнаружить ряд помещений, соединяемых между собой множеством подиумов и пандусов. Таким образом, создается сложная 4-этажная пространственная последовательность для посетителей.
Len Lye Museum. Интерьер.

Len Lye Museum. Интерьер.

 
Len Lye Museum. Кинетическая архитектура.

Len Lye Museum. Кинетическая архитектура.

 

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Кинетическая архитектура: музей с потрясающим меняющимся зеркальным фасадом

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Кинетическая архитектура: музей с потрясающим меняющимся зеркальным фасадомПодписаться на мой Instagram
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