Опасные предметы новогоднего декора

Рассказываем, с какими предметами праздничного декора необходимо соблюдать особенную осторожность.







Обеспечение безопасности вашей семьи во время праздников может быть очень сложной задачей, особенно, если вы не знакомы со всеми возможными опасностями, с которыми можете столкнуться. Существует множество потенциально опасных элементов домашнего декора, присутствие которых лучше свести в доме к минимуму. Как избежать неприятностей в праздники, рассказывает дизайнер Андрей Волконский.



Электрические гирлянды

Свечи

Елка

Стеклянные елочные игрушки

Мишура

Пиротехника

Новогодние огоньки — обязательная часть праздничного декора, но с ними необходимо быть очень осторожными. Во-первых, старайтесь не перебарщивать, чтобы избежать короткого замыкания и других проблем. Также не стоит экономить, приобретая самые дешевые гирлянды сомнительного качества — именно они могут стать причиной пожара. Также старайтесь вешать их в недосягаемых для детей и домашних питомцев местах — животные и дети часто совершают ошибки в обращении с гирляндами, получая различные травмы: от ожогов до ударов током. Вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы избежать негативных последствий.Зажженные свечи представляют серьезную пожарную опасность, поэтому зажигать их стоит только на небольшое время, пока вы присутствуете в комнате и все контролируете. А если рядом бегает возбужденная собака или ребенок (а также употребившие спиртное взрослые), зажженные свечи становятся еще опаснее, поскольку кто-то может случайно их опрокинуть. Удобная, красивая и гораздо более безопасная альтернатива настоящим свечам — электрические аналоги, работающие от батареек.Новогодняя елка, будь она настоящая или искусственная, может быть опасной для для маленьких детей, а также для домашних питомцев. Иголки от настоящей елки могут вызвать легкое раздражение во рту и боль в животе, а если их проглотить в больших количествах, то это может привести к более серьезным заболеваниям брюшной полости, поэтому опавшие иголки следует своевременно подметать. Искусственные елки, как правило, изготавливаются из пластика или алюминия, и если ваше домашнее животное или ребенок проглотят какую-то их часть, у них также могут возникнуть различные проблемы с желудочно-кишечным трактом.Если у вас есть животные и маленькие дети, избегайте использования стеклянных украшений для елки. Сами по себе они не опасны, но если они упадут с елки и разобьются, питомец или ребенок (да и любой другой член семьи) может наступить на стекло и порезаться. Кроме того, кошки и собаки нередко опрокидывают елки на пол, и в таком случае будет очень сложно подметать большое количество разлетевшегося стекла.Мишура — самое опасное рождественское украшение для домашних животных. Проглатывание мишуры может вызвать у вашего питомца сильное недомогание, а в более серьезных случаях — летальный исход. Чаще всего проглатывают мишуру кошки, но и собаки могут пострадать от нее, а потому, если это случилось, необходимо вовремя определить симптомы (рвота, вялость, диарея, обезвоживание) и обратиться за помощью к ветеринару.Я бы посоветовал вовсе отказаться от использования пиротехники, потому что всегда есть риск столкнуться с последствиями плохого качества продукции, но если вы не можете представить себе праздник без этого, хотя бы откажите себе в удовольствии выпускать салюты из окна или зажигать бенгальские огни в квартире — это очень опасно. Порадуйте себя на улице, в достаточном отдалении от людей и жилых помещений, и строго соблюдайте технику безопасности. Кроме того, важно помнить и том, что даже лак на волосах может стать причиной возгорания, если поднести бенгальский огонек слишком близко к шевелюре.