Кто такие вигилы, и Как им удалось спасти Древний Рим от огня

С незапамятных времен пожары были серьезной проблемой в крупных и не очень городах. Однако в древности справляться с пожарами было намного сложнее, чем в современном мире. Казалось бы, отсутствие техники, адекватного обучения и постоянной системы оповещения делали создание пожарной службы даже в Средние века крайне сложным и практически бесполезным занятием. Но уже в начале нашей эры император Август создал в Риме корпус вигилов – первую государственную бригаду, занимающуюся тушением пожаров.
Особенности архитектуры Рима и опасность возгорания
Рим — удивительный город. Тысячелетия назад он был столицей самой могущественной империи, которую когда-либо знал мир. Сотни тысяч людей ежедневно ходили по его улицам, посещали многочисленные рынки и считали его своим домом.
Улицы Древнего Рима были очень запутанными и узкими. В случае пожара или обрушения было довольно много пострадавших.
Это был город, где ценили «хлеб и зрелища», количество древних таверн и ресторанов просто зашкаливало. А ведь существовали еще и общественные бани, которые хотя и были полны мрамора и керамической плитки, тем не менее несущие балки все же были деревянными.
В отличие от современности, когда чем выше этаж, тем престижнее жилье, в древнем Риме на чердаках жили исключительно бедняки. Напор воды туда почти не доходил, кухни как таковой не было, поэтому готовить жителям приходилось исключительно на переносных печах. Все это, да плюс еще и огромное количество трущоб в кварталах для бедняков создавало огромную опасность пожаров в Риме.
Сколько раз отстраивали Рим после пожара
Жители Рима нередко сталкивались с пожарами, поэтому прекрасно понимали, насколько разрушительной может быть стихия, особенно учитывая множество узких улочек. Доходило до того, что некоторые богачи сами сколачивали дозорные бригады из собственных рабов и заставляли патрулировать свой квартал. Однако это было не совсем эффективно, если возгорание случалось по соседству.
Рим приходилось несколько раз отстраивать практически с нуля после особо сильных пожаров.
Рим несколько раз сгорал практически дотла. Одним из самых известных является тот, который произошел в 64 году нашей эры. Пожар уничтожил большую часть кварталов города. Некоторые историки предполагают, что в поджоге виноват Нерон, якобы он таким образом освобождал земли под постройку шикарного дворца «Золотой дом». Хотя существуют документы, доказывающие, что Нерон всячески поддерживал погорельцев, предоставив им кров и еду на первое время.
Подобных пожаров было несколько. Менее чем через 20 лет большая часть самых важных зданий города в очередной раз сгинула в пламени. В этот раз виновника катастрофы не искали. Если верить словам историка Диона Кассия, римляне решили, что это кара Божия.
Зачем богатейший житель Рима оплатил создание Корпуса вигилов
Вся административная власть в Риме выбиралась на короткий срок - около одного года. Создать рабочую модель пожаротушения они либо не успевали, либо следующие правители вступали в должность, начиная с реформ.
Марк Лициний Красс благодаря своей предприимчивости быстро стал одним из богатейших людей Рима.
Первый корпус вигилов (пожарных) был создан полководцем и видным политиком Марком Лицинием Крассом. Красс понимал, что постоянные пожары наносят огромный удар по торговле, а следовательно, город теряет деньги. Однако сам Марк видел в этом легкий способ разбогатеть. Поэтому он решил самолично создать бригаду для пожаротушения.
Марк Лициний нанял пять сотен рабочих и платил им зарплату из собственного кармана. Пожарная бригада исправно боролась с очагами возгорания, однако до этого хитрый Красс успевал договориться с хозяином уничтоженного здания о его выкупе. Нередко за время переговоров здание успевало выгореть до фундамента. Не удивительно, что вскоре Марка Лициния обвинили в умышленных поджогах, ведь для него это была прямая выгода.
Августовская реформа
В I веке до н. э. сенатор Марк Руфо создал корпус вигилов для борьбы с огнем. Служили в нем исключительно рабы, но со своей работой они справлялись довольно хорошо. Это решение обеспечило Руфо популярность, уважение масс и очень быстрое продвижение по карьерной лестнице.
Октавиан Август так боялся повторить судьбу Юлия Цезаря, что всячески подчеркивал равенство между собой и Сенатом.
В 6 году нашей эры сам император Август взял на себя реорганизацию службы вигилов в столице. Теперь в корпусе пожарных служило больше трех тысяч человек. Их разделили на 7 когорт, которые разбросали по всему городу. Кроме того, у каждого члена бригады была своя специализация. Были здесь водолеи и сифонари, отвечавшие за насосы с водой и пропитку одеял, были центоны, в чьи обязанности входило обязательное освещение улиц, а также непосредственно и сами тушители огня. Как известно, Рим — город фонтанов, и это очень помогало в случае возгораний.
Современная пожарная служба Италии
За последующие двадцать веков система корпуса пожарных претерпела сотни различных преобразований и доработок. Однако старый девиз древнеримских вигилов остался неизменным: «Ubi porn ibi vigiles» — «там, где есть боль, находятся сторожи». Эту надпись до сих пор можно найти на стенах пожарной части.
Современные пожарные в Италии с честью продолжают дело вигилов.
Во II веке вигилы расширили свои обязанности. Теперь в когортах должен быть человек, отвечающий за расследования убийств и преследование подозреваемых в поджогах. Получалась этакая смесь ОМОНа, полиции и пожарных. При императоре Септимие Северусе вигилы стали частью постоянной армии. В благодарность за службу их даже освобождали от уплаты налогов, что сильно повышало популярность профессии, несмотря на ее опасность.
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