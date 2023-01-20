Кто такие вигилы, и Как им удалось спасти Древний Рим от огня

Особенности архитектуры Рима и опасность возгорания

Улицы Древнего Рима были очень запутанными и узкими. В случае пожара или обрушения было довольно много пострадавших.

Сколько раз отстраивали Рим после пожара

Рим приходилось несколько раз отстраивать практически с нуля после особо сильных пожаров.

Зачем богатейший житель Рима оплатил создание Корпуса вигилов

Марк Лициний Красс благодаря своей предприимчивости быстро стал одним из богатейших людей Рима.

Августовская реформа

Октавиан Август так боялся повторить судьбу Юлия Цезаря, что всячески подчеркивал равенство между собой и Сенатом.

Современная пожарная служба Италии

Современные пожарные в Италии с честью продолжают дело вигилов.