28 колоритных снимков удивительной и загадочной жизни в Японии в ХІХ веке

Цветные ретро-фотографии Японии.

1. Акробаты

Дети показывающие свои таланты .

2. Буддийские священники и монахини

Играющие на музыкальных инструментах на улице.

3. За работой

Подготовка к посадке культуры.

4. Работы на рисовых полях

Женщины работают на поле.

5. Посадка риса

В окрестностях города Йокогама.

6. Сбор урожая

Использование специальных приспособлений.

7. Обмолот риса

Специальные орудия для обмолота

8. Дробление риса

Получение рисовой муки.

9. Толчение неочищенного риса

Работа для всей семьи.

10. Разведение шелковичных червей

Процесс получения шелковичных коконов.

11. Сортировка шелкопряда

Сортировка по размеру.

12. Взвешивание листьев для кормления тутового шелкопряда

Обязательная процедура при кормлении.

13. Уроки каллиграфии

Девушки учатся каллиграфии у мастера- каллиграфа

14. Бронзовый колокол

Японский «Царь-колокол».

15. Касуга тайся

Синтоистское святилище в Наре.

16. Храм Касуга Тайся в Наре

Интересен своим собранием ритуальных фонарей.

17. Пятиярусная пагода у пруда Сарусава-икэ

В тихих водах пруда отражается 50 метровая пагода, которую видно из любой точки города Нара.

18. 100 каменных образов

Вдоль реки стоят загадочные каменные статуи.

19. Ворота Карамон

Знаменитые, бело-золотые, ворота храма Тосегу в Никко.

20. Ворота Ясамон в Никко

Ворота демониц - вход комплекс святилищ синтоизма и буддизма.

21. Вода из колодца

Получения питьевой воды.

22. Отдых в пути

Придорожное место для отдыха.

23. Прогулочная лодка

Прогулки по водоему во время цветения сакуры.

24. Синтоистский священник

Представитель религии подразумевающей жизнь, полную удовольствий от еды, питья и семьи.

25. Чайная церемония

Четыре женщины за приготовлением чая.

26. Танцовщицы на рикше

К месту назначения доставлена вовремя.

27. Японские путешественники в паланкинах

Во время отдыха.

28. Четыре японки одетые в кимоно

На крыльце чайного домика в саду Окано, Токио .