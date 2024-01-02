8 фантастических романов, которые признаны лучшими книгами XXI века

Испокон веков люди стараются заглянуть в будущее и поразмышлять над тем, каким оно может быть. Возможно, именно поэтому литературные произведения, написанные в жанре фантастики, остаются столь популярными. А спустя десятилетия фантастика становится реальностью. Разве кто-то мог себе представить в начале ХХ века, что человек полетит на луну или сможет общаться с тысячами людей по всему миру посредством мобильной связи. Как знать, может быть что-то из произведений современных фантастов тоже станет когда-то явью.
Роберт Чарльз Уилсон, «Спин»
Роберт Чарльз Уилсон «Спин». / Фото: www.loveread.ec
В романе Чарльза Уилсона земляне сталкиваются с воздействием на планету некоей могущественной цивилизации. В попытке преодолеть барьер, выстроенный иноземными существами, человечество ищет пути к собственному спасению. Но пока продолжается жизнь, герои книги общаются, влюбляются, пытаются построить взаимоотношения друг с другом.
Хитросплетение судеб и событий на фоне борьбы за жизнь представляет несомненный интерес. Автору удалось объединить в своем произведении фантастический сюжет и человеческие чувства, развивающиеся в условиях надвигающейся опасности.
Макс Брукс, «Война миров Z»
Макс Брукс, «Война миров Z». / Фото: www.articlerus.ru
Читатели по-разному оценивают сборник американского писателя и сценариста. Тема постапокалипсиса столь реалистична в своей жестокости, что у одних вызывает отвращение, а другие готовы перечитывать книгу снова и снова. Вдумчивый читатель сможет увидеть в этой историю глубокую социальную сатиру на вполне реальную современную жизнь. Как говорит о своём произведении сам автор, в этой книге все – правда, кроме зомби, которые появились на планете в результате воздействия невиданного ранее вируса.
Питер Уоттс, «Ложная слепота»
Питер Уоттс, «Ложная слепота». / Фото: www.ast.ru
Довольно сложное произведение для неподготовленного читателя. Автор легко оперирует научными терминами, а читателю предоставляет право самостоятельно найти их значение. Однако, разобравшись с научной подоплёкой романа, можно получить чрезвычайное наслаждения от знакомства с книгой.
Достижения науки и техники, попытки найти контакт с инопланетянами и решить внутренние проблемы человечества, всё это делает роман Питера Уоттса достойным внимания широкого круга читателей.
Энди Вейер, «Марсианин»
Энди Вейер, «Марсианин». / Фото: www.vedom.ru
Фактически это книга о Робинзоне Крузо из будущего. Главного героя романа астронавта Марка Уотни случайно забыли на Марсе в полном одиночестве. Ему предстоит научиться жить на этой неприветливой планете, решая попутно самые разные проблемы, как бытовые, так и технические. Однако герой не склонен опускать руки.
На Марсе Уотни пытается выжить, а на Земле в NASA обдумывают план спасения человека, которого считали погибшим.
Чайна Мьевиль, «Посольский город»
Чайна Мьевиль, «Посольский город». / Фото: www.eksmo.ru
Тайны колонизированной планеты, политические интриги и сложные взаимоотношения, все это читатель найдёт в романе Чайны Мьевиль. Сюжет, выстроенный вокруг уникального языка жителей планеты Ариека, увлекает читателя с первых страниц и не отпускает до тех пор, пока не прочтёшь её до последней страницы.
Нил Стивенсон, «Анафем»
Нил Стивенсон, «Анафем». / Фото: www.pvsm.ru
В этот раз американский фантаст предлагает читателю посетить параллельную вселенную на планете Арб, где монахи являются носителями мудрости и одновременно её самыми рьяными защитниками: они никого де допускают в своё хранилище тайн. Однако перед лицом угрозы вторжения инопланетян монахи отправляются в опасное путешествие, целью которого является спасение мира.
Паоло Бачигалупи, «Заводная»
Паоло Бачигалупи, «Заводная». / Фото: www.books.ru
Дебютное произведение американского фантаста завоевало несколько литературных премий и наград благодаря нетривиальному сюжету и мастерству молодого автора. «Заводная» - это классическая антиутопия. Автор поместил своих героев в XXIV век, где давно нет места техническому прогрессу, природные ресурсы истощены, а миром владеют пищевые корпорации.
Несмотря на целиком фантастический сюжет, в книге нашлось место обычным человеческим чувствам, переживаниях, поиску смысла жизни и воспитанию чувства собственного достоинства.
Эрнест Клайн, «Первому игроку приготовиться»
Эрнест Клайн, «Первому игроку приготовиться». / Фото: www.merchiumru.gcdn.co
Захватывающее произведение Эрнеста Клайна погружает читателя в события, происходящие в реальном мире 2045 года и виртуальной симуляции онлайн-мира. Стоит лишь надеть шлем и где-то далеко остаются проблемы и заботы. Герои книги с такой легкостью перемещаются в другое измерение, что иногда стирается граница между настоящей и придуманной жизнью.
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