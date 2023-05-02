Почему всем плевать на ваши путешествия?

С такой проблемой сталкиваются не только пенсионеры-авантюристы, но и многие из тех, кто когда-то приобрёл уникальный опыт, которого не было у его друзей. Эти люди замечали, что приятелям скучно о нём слушать. Первое, что испытывают слушатели, — это зависть. Пока вы плавали на лодке по Титикаке, они сидели на скучной офисной работе. Кроме того, человек устроен так, что ему интереснее говорить о понятных и знакомых вещах.
Существует статья «Непредвиденные издержки экстраординарного опыта», написанная психологами Гарварда Гусом Куни, Даниэлем Т. Гилбертом и Тимоти Д. Уилсоном. Там они рассуждают на тему того, как исключительный опыт делает нас «чужими». Авторы отмечают, что в лучшем случае непутешествующим людям просто не о чем будет говорить с путешественником, а в худшем он станет им неприятен и они могут даже обидеться.
В статье также описывается эксперимент, в котором из нескольких групп друзей выделили по одному человеку. Им дали в одиночестве посмотреть увлекательное видео с трюками талантливого уличного исполнителя, а остальным друзьям из каждой компании — скучный мультфильм. Сразу после просмотра испытуемых спросили, насколько они были счастливы в момент просмотра. «Одиночки», смотревшие классное видео, были счастливее тех, кто смотрел скучный мультик. Но когда каждого «отщепенца» вернули в его компанию и всех попросили обсудить увиденное друг с другом, смотревшие скучный мультик в обсуждении чувствовали себя счастливее, чем одиночка с интересным опытом.
Таким образом, ваши друзья не виноваты, что им не интересно слушать истории о ваших путешествиях. Просто так устроен человек, и если вы выбираете прожить яркую и насыщенную жизнь, то будьте готовы, что многие из вашего прошлого круга общения этого «не переживут». С такими людьми ваши отношения скорее всего закончатся или сведутся к поверхностным.
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