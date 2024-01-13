Самые уникальные мавзолеи мира

Погребальные сооружения, появившиеся ещё в IV веке до нашей эры, получили большое распространение в разных уголках мира. Пользуются популярностью мавзолеи и сейчас, выделяясь на кладбищах своими внушительными размерами и формами.
Сегодня мы расскажем вам о десяти самых уникальных мавзолеях, построенных человечеством:
10. Махабат Макбара (Mahabat Maqbara), Индия
Вдоль оживлённой дороги в центре города Джунагадх (Junagadh) можно увидеть одну из малоизвестных индийских, но, тем не менее, потрясающих архитектурных сооружений. Превосходная смесь готики и исламского орнамента, комплекс Махабат Макбара остаётся одной из наиболее сохранившихся индийских тайн.
Это поразительное сооружение является мавзолеем визира Бахадуддинбая Хасейнбая (Bahaduddinbhai Hasainbhai), одного из главных аристократов при дворе Наваба Махабат Хана II Джунагадха. Строительство комплекса с жёлтыми стенами было начато в 1878 году Махабатом Ханжи (Mahabat Khanji), а завершено в 1892 году его преемником Бахадуром Ханжи (Bahadur Khanji).
Кульминацией нескольких десятков лет работы стали сложные резные внутренние и внешние фасады, прекрасные арки, окна во французском стиле, колонны и великолепные серебряные дверные проёмы. На соседней мечети каждый минарет сверху вниз окружён спиралевидными лестницами. Оба сооружения увенчаны характерными крышами-»луковицами».
9. Мавзолей Ленина, Россия
Мавзолей Ленина, расположенный на Красной площади в центре Москвы, в настоящее время служит местом упокоения Владимира Ленина. Тело вождя революции находится на всеобщем обозрении почти со дня его смерти в 1924 году с редкими исключениями в военный период.
Через два дня после смерти Ленина архитектору Алексею Щусеву было поручено построить сооружение, приспособленное для того, чтобы посетители могли видеть его тело. Деревянный мавзолей был построен на Красной площади у Кремлёвской стены, а гроб с телом Ленина был помещён внутрь, пока патологоанатом Алексей Иванович Абрикосов не определил, что тело можно сохранить на более продолжительный период. В 1930 году тело Ленина было помещено в новый мавзолей из мрамора, порфира, гранита и лабрадорита.
8. Тадж-Махал (Taj Mahal), Индия
Император моголов Шах-Джахан построил Тадж-Махал в Агре, Индия, в память о своей любимой жене, умершей при родах в 1631 году. Белый мраморный монумент с тенистыми садами строился более 15 лет. Он широко считается одним из самых прекрасных когда-либо созданных сооружений.
7. Мавзолей Руфины Камбасерес (Rufina Cambaceres Mausoleum), Аргентина
Молодая аргентинская женщина впала в кому в 1902 году и была объявлена мёртвой в возрасте 19-ти лет. Через несколько дней после похорон девушки рабочие услышали крики, доносившиеся из её могилы. Когда могилу вскрыли, Руфина была действительно мертва, однако на её лице и стенках гроба были царапины, вероятно, оставленные в попытке выбраться.
Позже её мать построила грандиозный мавзолей в стиле модерн со скульптурно выполненными орхидеями. Хотя история трагической смерти девушки никогда не была подтверждена, она покорила сердца тысяч посетителей, а сама Руфина стала навсегда известна как «женщина, которая умерла дважды».
6. Мавзолей Уильяма Маккензи (William MacKenzie), Англия
4,5-метровая пирамидальная гробница британского гражданского инженера и проектировщика Уильяма Маккензи придаёт необычный вид кладбищу церкви Святого Андрея на Родни-стрит в Ливерпуле.
Мавзолей расположен в районе, считающемся одним из наиболее посещаемых в Ливерпуле. Поразительно неправдоподобная местная легенда гласит, что Маккензи якобы замурован сидящим за столом с выигрышной комбинацией карт, которые он держит своими костлявыми пальцами. Как заядлый картёжник он поставил на карту и проиграл свою душу в игре в покер с дьяволом и подумал, что если никогда не будет похоронен, то сатана никогда не сможет получить свой выигрыш.
5. Мавзолей Николаса Кейджа (Nicolas Cage), Новый Орлеан, США
Признанный актёр Николас Кейдж, ставший объектом многочисленных шуток и мемов, уже давно известен своим эксцентричным поведением как перед объективом камер, так и вне съёмочной площадки. Кажется, Кейдж планирует продолжить это делать также и после смерти, судя по странному мавзолею пирамидальной формы, который он приобрёл на знаменитом кладбище в Новом Орлеане.
Пустая могила представляет собой пустой 9-футовый камень (2,74 м), который разительно контрастирует с окружающими его надземными захоронениями, разрушающимися на протяжении вот уже более двух столетий. На пирамиде ещё не выгравировано ничьё имя, но она украшена латинским изречением «Omni Ab Uno», которое можно перевести как «Всё от одного».
4. Мавзолей Энрике Торреса Белона (Enrique Torres Belón), Перу
У пыльной дороги между озером Титикака и бывшей столицей инков Куско (Перу) расположен тихий городок Лампа (Lampa). Основанный в XVI веке, этот испанский колониальный форпост известен более современным дополнением — странным мавзолеем, примыкающим к его исторической церкви.
Рядом с храмом апостола Сантьяго находится причудливый мавзолей Энрике Торреса Белона, представляющий собой пещеру из костей, увенчанную алюминиевой репликой «Пьеты» Микеланджело. Гробница выстлана висящими человеческими скелетами и сотнями черепов, которые были эксгумированы из могил городского кладбища и подземных усыпальниц, находящихся под церковью.
На дне находится чёрный мраморный крест, освещение которого подчёркивает зловещие тени, отбрасываемые мрачными настенными «декорациями».
3. Мавзолеи наркобаронов, Мексика
С внешней стороны кладбище Хардинес-дель-Умайя (Jardines del Humaya Cemetery) в Кульякане (Culiacan), Мексика, выглядит довольно обычно, но чем дальше вы по нему идёте, тем больше у вас создаётся впечатление, что это место похоже на богатый пригород с роскошными особняками огромных размеров. На самом деле это — всемирно известные мавзолеи некоторых самых безжалостных наркобаронов Мексики.
Говорят, с собой в загробную жизнь ничего не возьмёшь, но это не значит, что некоторые люди не пытаются это сделать или, по крайней мере, забирают всё своё, чтобы оставить у порога к загробной жизни. Даже будучи мёртвыми, члены картеля Синалоа любят не что иное, как выставлять напоказ свой нарочитый образ жизни в виде замысловатых мавзолеев, которые стоят гораздо дороже, чем дом среднестатистической семьи.
Кладбище Хардинес-дель-Умайя прославилось своими мавзолеями, похожими на часовни, на которые приезжают посмотреть не только со всех частей страны, но также и люди из других стран, приезжающих в Мексику только ради этого.
И эти экстравагантные мавзолеи изумляют не только своими впечатляющими фасадами. Согласно некоторым сообщениям, многие из них оснащены современными удобствами, о которых многие мексиканцы могут только мечтать, такими как, например, круглосуточное кондиционирование воздуха, гостиные, спальни, полностью оборудованные кухни, пуленепробиваемое стекло, системы сигнализации и Wi-Fi, чтобы пришедшие родственники и друзья могли провести время с удовольствием, посещая могилу.
2. «Беверли-Хиллз мёртвых» (Beverly Hills of the Dead), Филиппины
Смерть не ставит крест на роскошном образе жизни некоторых богатых китайских жителей Манилы. Они похоронены своими близкими на гигантском кладбище, известном как Китайское кладбище Манилы (Chinese Cemetery of Manila). Это место представляет собой отдельный небольшой район с множеством могил размером с особняк в комплекте со всеми современными удобствами!
Огромные мавзолеи, выстроенные по обеим сторонам улиц по всему кладбищу, оборудованы всем самым передовым, включая полностью функционирующие кухни, ванные комнаты с роскошными элементами декора и шикарными спальнями для посещающих их родственников. Некоторые мавзолеи даже обзавелись постоянными жителями, которые, кажется, не прочь разделить своё жизненное пространство с мёртвыми.
1. Мавзолей Хумаюна (Humayun’s tomb), Индия
Эта гробница, возведённая в 1570 году, имеет особое культурное значение, поскольку стала первым садом-мавзолеем на индийском субконтиненте. Она вдохновила собой несколько значительных архитектурных новшеств, увенчавшихся строительством Тадж-Махала.
Мавзолей стоит на высокой, широкой террасированной платформе с двумя глубокими сводчатыми кельями со всех четырёх сторон. Он имеет форму неправильного восьмиугольника с четырьмя длинными сторонами и скошенными краями и увенчан 42,5-метровым двойным куполом, выложенным мрамором и обрамлённым столбовидными киосками (шатрами). Купола центральных шатров украшены блестящей керамической плиткой, а в середине каждой стороны глубоко утоплены большие арочные своды с несколькими небольшими сводами, установленными на фасаде.
Сад-мавзолей Хамаюна также называют «спальней моголов» — там похоронено более 150 членов семьи.
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