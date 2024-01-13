Самые уникальные мавзолеи мира

Погребальные сооружения, появившиеся ещё в IV веке до нашей эры, получили большое распространение в разных уголках мира. Пользуются популярностью мавзолеи и сейчас, выделяясь на кладбищах своими внушительными размерами и формами.



Сегодня мы расскажем вам о десяти самых уникальных мавзолеях, построенных человечеством:



10. Махабат Макбара (Mahabat Maqbara), Индия

9. Мавзолей Ленина, Россия

8. Тадж-Махал (Taj Mahal), Индия

7. Мавзолей Руфины Камбасерес (Rufina Cambaceres Mausoleum), Аргентина

6. Мавзолей Уильяма Маккензи (William MacKenzie), Англия

5. Мавзолей Николаса Кейджа (Nicolas Cage), Новый Орлеан, США

4. Мавзолей Энрике Торреса Белона (Enrique Torres Belón), Перу

3. Мавзолеи наркобаронов, Мексика

2. «Беверли-Хиллз мёртвых» (Beverly Hills of the Dead), Филиппины

1. Мавзолей Хумаюна (Humayun’s tomb), Индия