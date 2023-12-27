10 красочных городов мира, ожидающих любителей путешествий

1. Сент-Джонс (Канада)

Jellybean Row расположен на склоне холма недалеко от набережной города Сент-Джонс (Канада). | Фото: newfoundlandlabrador.com.

Благодаря программе Jellybean Row Houses город Сент-Джонс преобразился до неузнаваемости (Канада)

3. Исамаль (Мексика)

Священный город Исамаль радует глаз всеми оттенками желтого (Мексика).

Все здания в городе окрашены в желтый цвет (Исамаль, Мексика).

3. Остров Прочида (Италия)

Остров Прочида признан культурной столицей Италии 2022 года. | Фото: travelandleisure.com.

Все дома на острове Прочида окрашены в разные цвета (Италия). | Фото: matadornetwork.com.

4. Виллемстад на острове Кюрасао (Нидерланды)

Виллемстад – радужный город, который может стать прекрасным местом для отдыха вдали от цивилизации (о-в Кюрасао, Нидерланды). | Фото: caribbeanislands.com .

Попадая на улицы Виллемстада, туристов не покидает ощущение, что они находятся в Амстердаме (о-в Кюрасао).

5. Островной квартал Бурано (Италия)

Остров Бурано — самый декоративный и яркий со всех венецианских владений (Италия) . | Фото: gelenastravel.com.

Дома на острове Бурано раскрашены в яркие цвета и выглядят как игрушечные (Италия).

6. Район Ла-Бока в Буэнос-Айресе (Аргентина)

Район Ла-Бока — это центр, куда туристы со всего мира могут приехать и насладиться уличными представлениями и яркой красотой архитектурных объектов (Буэнос-Айресе, Аргентина). | Фото: secretsofbuenosaires.com.

Колоритная улочка Эль-Каминито с запоминающейся атмосферой (Буэнос-Айресе, Аргентина). | Фото: lorien22.livejournal.com.

7. Лонгйир (Норвегия)

Лонгйир – красочный город за Полярным кругом (Норвегия).

8. Джодхпур (Индия)

Джодхпур – один из немногих городов на планете может наслаждаться близким родством с небесами (Индия). | Фото: orangesmile.com.

Ежегодно к празднику Ди Вуа Ли краску на домах обновляют и город снова привлекает своей синевой Джодхпур (Индия).

9. Гуанахуато (Мексика)

Гуанахуато – самый яркий город Мексики. | Фото: travellers.ru.

Соборная базилика Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато является главной достопримечательностью города (Гуанахуато, Мексика). | Фото: polina.harbertstudio.com.

10. Гавана (Куба)

Гавана – место, где сочетается современный образ жизни с классической колониальной архитектурой (Куба). | Фото: travelandleisure.com.

Пастельные тона придают старинным особнякам особый шарм (Гавана, Куба).