10 красочных городов мира, ожидающих любителей путешествий

При упоминании о каком-либо городе, люди редко представляют его цвет, чаще, все-таки самые значимые достопримечательности или культовые символы, связанные с его историей и культурой. Хотя на нашей планете встречаются особенные города, которые радуют своим разноцветьем, как детские книги или радужные фантазии. Авторы Novate.ru приглашают взглянуть на 10 ярких городов мира, которые ожидают своего открытия туристами и любителями путешествий.
1. Сент-Джонс (Канада)
Jellybean Row расположен на склоне холма недалеко от набережной города Сент-Джонс (Канада). | Фото: newfoundlandlabrador.com.
На крутом берегу живописной гавани, впадающей в Атлантический океан расположенной на полуострове Авалон есть прекрасный город, являющийся главным административным центром провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада). Это Сент-Джонс – самый восточный город континентальной Северной Америки, история которого началась с английских рыбаков, контролирующих эту территорию с 1500-х годов. Несмотря на богатую историю, старейшее поселение, где обосновались европейцы, мало привлекало туристов, несмотря на потрясающее природное окружение и морскую гавань.
Благодаря программе Jellybean Row Houses город Сент-Джонс преобразился до неузнаваемости (Канада)
Примечательно: В 1970-х годах нашлись энтузиасты, которые решились превратить центр города, расположенный на склоне холма (его называют Jellybean Row), в яркую сказку. В течение нескольких месяцев все фасады домов были раскрашены в яркие и контрастные цвета. Нестандартная программа Jellybean Row Houses принесла портовому и рыбацкому городу небывалую известность и дала старт туристическому буму.
3. Исамаль (Мексика)
Священный город Исамаль радует глаз всеми оттенками желтого (Мексика).
Полуостров Юкатан и его административным центром Мериде входят в главные туристические маршруты Мексики, поскольку в этих местах еще сохранились древние руины цивилизации майя. Но на полуострове есть еще один довольно приметный городок Исамаль, который раньше выступал в роли религиозного центра древних майя, а сейчас является одним из главных мексиканских Пуэблос Магикос (Магических городов), представляющих для страны важное историческое и культурное значение.
Все здания в городе окрашены в желтый цвет (Исамаль, Мексика).
У этого городка есть еще одно название – Сьюдад Амарильо или Желтый город и получил он его не просто так. Оказывается, что все без исключения здания, включая жилые дома, учреждения, кафе и даже церкви окрашены в оттенки желтого золота. Бывалые туристы, которые свернули с основных маршрутов и решили посетить яркий городок, советуют обязательно наведаться на рынок, где помимо старинного архитектурного строения и желтых красок можно полакомиться местными фруктами и отведать традиционные блюда в любом из колоритных кафе.
3. Остров Прочида (Италия)
Остров Прочида признан культурной столицей Италии 2022 года. | Фото: travelandleisure.com.
Все дома на острове Прочида окрашены в разные цвета (Италия). | Фото: matadornetwork.com.
На неаполитанском побережье Италии есть крошечный остров Прочида, который не является туристической Меккой, собирая толпы туристов, зато притягивает любителей размеренного отдыха в окружении неординарной обстановки. Городок, растянувшийся по побережью, обладает притягательным обаянием не только тишиной и извилистых улочек, его старые дома порадуют цветными фасадами, которые можно заметить далеко из моря. С таким пестрым разнообразием связано местное поверье, гласящее, что рыбаки окрашивали стены своих домов, чтобы каждый из них мог идентифицировать жилище, находясь в море. Несмотря на то, что технология рыбацкого промысла уже давно поменялась, традиция раскрашивать свои жилища популярна до сих пор.
4. Виллемстад на острове Кюрасао (Нидерланды)
Виллемстад – радужный город, который может стать прекрасным местом для отдыха вдали от цивилизации (о-в Кюрасао, Нидерланды). | Фото: caribbeanislands.com.
Попадая на улицы Виллемстада, туристов не покидает ощущение, что они находятся в Амстердаме (о-в Кюрасао).
На карибском острове Кюрасао у побережья Венесуэлы (входит в состав королевства Нидерландов) есть очень примечательный городок Виллемстад, который со времен своего основания имеет весьма впечатляющие особенности. Все здания на этом острове раскрашены в разные тона, причем яркие оттенки цвета драгоценных камней можно увидеть сразу на одном здании. По сведениям авторов Novate.ru, история этих ярких сооружений восходит к XIX веку. Голландский генерал-губернатор Альберт Киккерт, страдавший от мигрени, болезненно реагировал на солнечный свет, который отражался от белых стен зданий, типичных для этого региона. Киккерт больше не смог выносить такие муки и приказал покрасить все постройки и заборы в любой цвет, кроме белого, чтобы предотвратить приступы. Как ни странно, эта обязанность пришлась по душе местным жителям, которые продолжают украшать свои дома.
5. Островной квартал Бурано (Италия)
Остров Бурано — самый декоративный и яркий со всех венецианских владений (Италия). | Фото: gelenastravel.com.
Дома на острове Бурано раскрашены в яркие цвета и выглядят как игрушечные (Италия).
Бурано – островной квартал Венеции является самым декоративным и ярким муниципальным образованием одного из романтичных городов мира. Несмотря на то, что этот островок окружают одни из главных туристических достопримечательностей Италии, он может похвастаться удивительным разноцветьем. Уже не одно столетие рыбаки, которые обитали на этом острове, красили свои жилища в разные цвета. Причина такой любви объясняется местными легендами, некоторые из них гласят, что рыбаки красили не только дома, чтобы различать их из моря, но и …лбы, только по возвращению домой. И делали они с одной целью, если напьются, то их могли безошибочно доставить домой. Ну а если серьезно, то более реальным является объяснение, что таким образом жители квартала решили выделиться, чтобы привлечь как можно больше туристов.
6. Район Ла-Бока в Буэнос-Айресе (Аргентина)
Район Ла-Бока — это центр, куда туристы со всего мира могут приехать и насладиться уличными представлениями и яркой красотой архитектурных объектов (Буэнос-Айресе, Аргентина). | Фото: secretsofbuenosaires.com.
Колоритная улочка Эль-Каминито с запоминающейся атмосферой (Буэнос-Айресе, Аргентина). | Фото: lorien22.livejournal.com.
Район Ла-Бока в Буэнос-Айресе, а точнее сказать, улица Эль-Каменито – это одно из самых колоритных и запоминающихся мест аргентинской столицы. Ла-Бока известен своими характерными разноцветными деревянными домами. Казалось бы, в этом районе нет ни известных достопримечательностей, ни роскошных ресторанов или отелей, но толпы туристов валят сюда гурьбой. Как оказалось, эта улица является домом для сотен художников, работающих прямо под открытым небом, и живущих в этих разноцветных домах. В значительной степени Ла-Бока известен своими танцевальными представлениями, где в любое время дня и ночи можно увидеть, как танцуют зажигательное танго и поют серенады.
7. Лонгйир (Норвегия)
Лонгйир – красочный город за Полярным кругом (Норвегия).
Лонгйир – самое северное в мире поселение, расположенное за Полярным кругом также может похвастаться неординарным оформлением зданий. Народ, живущий в более чем суровых условиях в кружении индустриального прошлого (город появился здесь на волне угледобычи), по-своему решил раскрасить жизнь. Теперь ряды разноцветных деревянных домов украшают улицы, привнося хоть чуточку яркости в скромный пейзаж вечной мерзлоты.
8. Джодхпур (Индия)
Джодхпур – один из немногих городов на планете может наслаждаться близким родством с небесами (Индия). | Фото: orangesmile.com.
Ежегодно к празднику Ди Вуа Ли краску на домах обновляют и город снова привлекает своей синевой Джодхпур (Индия).
Джодхпур – один из самых удивительных городов Индии, который можно узнать даже с высоты. Пролетая над населенным пунктом, расположенным на самом краю огромной пустыни Тар, можно подумать, что внизу васильковое поле, а не город. Дело в том, что все здания Джодхпура окрашены в сине-голубой цвет. Таким цветом домов город обязан существовавшей в прежние времена кастовой системе. Оказывается, еще в XV веке основатель поселения махараджа Рао Джодаджи решил, что жилища брахманов (жрецов) должны отличаться от всех остальных, ведь они считались высшей кастой (даже махараджи были на ступень ниже). С тех пор их дома стали красить в синий или голубой цвет. В настоящее время традиция принята практически всем населением города, потому что большинство его жителей могут похвастаться родством с брахманами, хоть и в далеком прошлом, и уже не совсем близким (поскольку дети наследовали принадлежность к касте, поколение за поколением количество приближенных увеличивалось). Владельцы голубых домов утверждают, что предки неспроста выбрали голубой цвет, поскольку он неплохо отпугивает комаров, и предохраняет стены от перегрева в жаркие дни.
9. Гуанахуато (Мексика)
Гуанахуато – самый яркий город Мексики. | Фото: travellers.ru.
Соборная базилика Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато является главной достопримечательностью города (Гуанахуато, Мексика). | Фото: polina.harbertstudio.com.
Гуанахуато – самый колоритный и оживленный город Мексики стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенно примечательным является исторический центр, пестрящий контрастными цветами от бледно-голубого и зеленого, до желто-оранжевого и красного. Разноцветные дома, построенные в стиле барокко и неоклассицизма, являются визитной карточкой города, появившегося здесь в XVI веке. Но главной его достопримечательностью все же считается Соборная базилика Нуэстра-Сеньора-де-Гуанахуато, стены которой окрашены в желтый цвет, а венчает ее ярко-красная крыша.
10. Гавана (Куба)
Гавана – место, где сочетается современный образ жизни с классической колониальной архитектурой (Куба). | Фото: travelandleisure.com.
Пастельные тона придают старинным особнякам особый шарм (Гавана, Куба).
Несмотря на то, что страны с социалистическим строем практически всегда ассоциировались с монументальной архитектурой, в бетонных формах которой угадывался брутализм, есть среди них островки изысканного разнообразия. А находятся они аж на Кубе, в Гаване, которую не коснулось масштабное засилье скучных многоквартирных коробок с вырезанными окнами. Здесь преобладает испанский колониальный стиль, адаптированный к более жаркому и влажному климату Латинской Америки. В Гаване можно увидеть элегантное смешение старого и нового, особенно очаровывает этот симбиоз в историческом районе города, где красивейшие здания имеют не только свой стиль, но и цвет.
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