Мифы о вреде острого, или 5 продуктов, которые поправят здоровье своей пикантностью

Бытует расхожее мнение, что от острого – одни проблемы и вообще до язвы недалеко. Но это миф. Материал расскажет о пяти самых полезных для здоровья острых продуктах и распишет детально их пользу для организма.
1. Корень имбиря
Имбирь. / Фото: organicmarket.ru
Этот продукт многие опасаются из-за очень острого вкуса.овощам в сухом виде. Клинически доказано, что имбирь снижает уровень сахара в крови, снижает АД, помогает справиться с тошнотой, выступает природным антиоксидантом.
2. Чили-перец
Чили-перец. / Фото: pinterest.com
Чили-перец выступает профилактикой заболеваний желудка. Вот только это не сработает, если съесть продукт KFC с ним или поперчить картошку. Сырой чили-перед или измельченный будет хорошо добавить к сырому овощу и употреблять один раз в неделю. Так он выступит природным антисептиком ЖКТ.
3. Базилик (орегано)
Базилик. / Фото: semena.by
Это растение обладает острым и пряным вкусом. В фабричном виде цена на бизилик / орегано кусается, а вот если купит семена за копейки и круглый год выращивать свежую микрозелень базилика на подоконнике, то можно получать пользу круглый год. Добавляйте куда угодно: к мясу, в суп, в салат. Польза: снижает стресс, природный антиоксидант, снимает боль в мышцах. К слову, клинические исследования показали стойкий результат во время апробирования на мужчинах, вернувшихся с горячих точек.
4. Чеснок
Чеснок. / Фото: fermainbox.ru
Чеснок не только вампиров в мифологии убивает.препятствовать формированию бляшек в сосудах. Если у вас не всё в порядке с сосудами – чеснок ваш первый друг!
5. Ашваганда
Ищите в аптеках. / Фото: ozon.ru
Это остро-пряная трава родом из Индии. Несколько тысяч лет тибетские монахи используют её для борьбы со стрессом. А ещё она повышает когнитивные способности и нормализует сон. Лидер в клинических исследованиях по борьбе с бессонницей.
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