Самые интересные журналы Советского Союза

Коротко о самых популярных журналах прошлого века.
В Советском союзе в свое время существовало около 200 периодических изданий разной степени популярности. Предлагаем вам сегодня вспомнить те из них, которые оставили в сердцах читателей наиболее яркий след.
«Весёлые картинки»
«Весёлые картинки» — детский юмористический журнал, рассчитаный на детей от 4 до 10 лет.
«Вокруг света»
«Вокруг света» — старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал, выпускающийся с декабря 1860 года. За время существования он сменил несколько издателей. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 журнал не издавался. Тематика статей - география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, культура, история, биографии, кулинария.
«За рулём»
«За рулём» — популярный советский и российский русскоязычный журнал об автомобилях и автомобилестроении. До 1989 года был единственным автомобильным периодическим изданием в СССР, рассчитанным на широкий круг читателей. К концу 1980-х тираж журнала достигал 4,5 млн экземпляров. Известно, например, что в этом журнале работал поэт Владимир Маяковский.
«Здоровье»
«Здоровье» — ежемесячный советский и российский журнал о здоровье человека и способах его сохранения. Начал издаваться с января 1955 года. Первоначально был органом пропаганды здорового образа жизни, но впоследствии стал полноценным научно-популярным журналом.
«Знание — сила»
«Знание — сила» — научно-популярный и научно-художественный журнал, основанный в 1926 году. В нем публиковались материалы о достижениях в различных областях науки — физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии. Девиз журнала — высказывание Фрэнсиса Бэкона: «Knowledge itself is power» («Знание само по себе — сила»).
«Иностранная литература»
«Иностранная литература» («ИЛ») — литературно-художественный журнал, специализирующийся на публикации переводной литературы. Основан в июле 1955 года как орган правления Союза писателей СССР.
Для советских читателей журнал был единственной возможностью познакомиться с творчеством многих крупных западных писателей, книги которых в СССР не издавались по цензурным соображениям.
«Искатель»
«Искатель» — ежемесячный альманах, публикующий приключенческие, фантастические и детективные произведения, научно-популярные очерки, а также художественную и учебно-развивающую литературу для детей от 2 до 14 лет. Был основан в 1961 году, в год столетнего юбилея журнала «Вокруг света», как литературное приложение к последнему.
В «Искателе» впервые опубликованы главы из повестей братьев Стругацких «Стажёры» и «Понедельник начинается в субботу». На страницах журнала публиковались произведения Айзека Азимова, Рэя Брэдбери, Клиффорда Саймака, Роберта Хайнлайна, и Роберта Шекли.
«Костёр»
«Костёр» — ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Был основан при издательстве «Детская литература» в 1936 году. Выходил с июля 1936 по 1946 гг., затем после десятилетнего перерыва выпуск был возобновлен в июле 1956 года. В разное время «Костёр» являлся органом ЦК ВЛКСМ; ЦК ВЛКСМ и Союза писателей СССР. В нём печатались Маршак, Чуковский, Шварц, Паустовский, Зощенко и многие другие.
В этом журнале работал Сергей Довлатов. И в нем же состоялась первая публикация Иосифа Бродского в советской печати. Так же здесь впервые были опубликованы некоторые произведения известных зарубежных детских писателей — Джанни Родари и Астрид Линдгрен.
«Крестьянка»
«Крестьянка» — периодическое издание, выходящее с 1922 года. Первый номер «Крестьянки» вышел тиражом пять тысяч экземпляров, а в 1973 году тираж достиг отметки в 6,3 млн экземпляров.
В первом выпуске было опубликовано обращение председателя ВЦИК Михаила Калинина к читательницам, в котором разъяснялась роль издания в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни страны.К каждому выпуску прилагалось бесплатное пособие — уроки кройки и шитья, вязания, моды и так далее.
На страницах журнала выступали Крупская и Луначарский. Для него писали Демьян Бедный, Максим Горький, Серафимович, Твардовский и другие именитые писатели.
«Крокодил»
«Крокодил» — сатирический журнал, основанный в 1922 году как приложение к «Рабочей газете». В конце 20-х годов на собранные среди подписчиков журнала и его сотрудников средства был построен самолёт.
В журнале на постоянной основе работали писатели Зощенко, Ильф и Петров, Катаев, художники Кукрыниксы и Борис Ефимов. Периодический публиковались Багрицкий и Олеша.
В 1933 году НКВД обнаружило в «Крокодиле» «контрреволюционное формирование», занимавшееся «антисоветской агитацией» в форме сочинения и распространения нелегальных сатирических текстов. В результате двое сотрудников журнала были арестованы, редколлегия распущена, а редактор лишился своего поста. По решению Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП (б) «Крокодил» был передан «Правде», и с этого времени начал участвовать во всех советских политических кампаниях.
С 1934 года «Крокодил» являлся важнейшим официальным рупором политики на всех уровнях общественно-политической жизни.
«Кругозор»
«Кругозор» — ежемесячный литературно-музыкальный и общественно-политический и иллюстрированный журнал, с приложениями в виде гибких грампластинок. Издавался в 1964—1992 годах.
У истоков журнала были Юрий Визбор, проработавший в нём 7 лет с момента основания, Людмила Петрушевская, поэт Евгений Храмов.
В журнале постоянно издавались песни в исполнении звёзд советской эстрады: Кобзона, Ободзинского, Ротару, Пугачёвой, популярных ВИА («Песняры», «Самоцветы», «Пламя» и т. д.), и многих известных зарубежных исполнителей, спрос на записи которых в Советском Союзе существенно превышал предложение.
«Моделист-конструктор»
«Моделист-конструктор» (до 1966 года — «Юный моделист-конструктор») — ежемесячный популярный научно-технический журнал.
Первый выпуск журнала под названием «Юный моделист-конструктор» вышел в августе 1962 года под напутствием известных авиаконструкторов А. Туполева, С. Ильюшина, а также космонавта Юрия Гагарина. До 1965 года журнал выходил нерегулярно, всего было издано 13 выпусков. С 1966 г. он стал ежемесячным подписным изданием и сменил название на «Моделист-конструктор».
В каждом номере журнала публиковались чертежи и схемы самых разнообразных конструкций — от приспособлений для домашнего хозяйства до самодельных микроавтомобилей и любительских самолётов, а также материалы по истории техники.
«Мурзилка»
«Мурзилка» — популярный ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Со дня своего основания (16 мая 1924 года) до 1991 года являлся печатным органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто и Николай Носов.
В 1977—1983 годах в журнале печаталась детективно-загадочная история про Ябеду-Корябеду и её агентов, а в 1979 году — научно-фантастические сны «Путешествия туда и обратно» (автор и художник — А. Семёнов).
В 2011 году журнал был занесён в книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей с самым длительным сроком существования.
«Наука и жизнь»
«Наука и жизнь» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Он был основан в 1890 году. Издание было возобновлено в октябре 1934 года. Тираж журнала в 1970-х—1980-х годах достигал 3 млн экземпляров и являлся одним из самых высоких в СССР.
«Огонёк»
«Огонёк» — общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. Был основан и издавался в 1899—1918 годах в Санкт-Петербурге (Петрограде), а с 1923 года начал выходить в Москве.
В 1918 году выпуск журнала прекратился и был возобновлен стараниями Михаила Кольцова в 1923 году. До 1940 года — выходило 36 номеров в год, с 1940 года журнал превратился в еженедельник. В 1925—1991 выходили художественные и публицистические брошюры в серии «Библиотека "Огонёк"».
«Парус»
«Парус» (до 1988 года «Рабочая смена») — всесоюзный молодёжный журнал, публиковавший художественные рассказы как начинающих советских авторов, так и всемирно известных зарубежных авторов. Тираж доходил до 1 млн экземпляров.
На последней странице журнала публиковались обложки для кассет как отечественных групп («Алиса»), так и зарубежных («Animals»). Кроме того, практически в каждом номере журнала публиковался фантастический рассказ.
«Пионер»
«Пионер» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина для пионеров и школьников.
Первый номер вышел 15 марта 1924 года и был посвящён В. И. Ленину. Считается библиографической редкостью, поскольку автором очерка о Ленине был Лев Троцкий, и выпущенные экземпляры впоследствии были уничтожены.
«Пионер» имел постоянные разделы школьной и пионерской жизни, публицистики, науки и техники, искусства, спорта, детского художественного творчества. Кроме того, журнал организовывал работу тимуровских команд и отрядов.
«Работница»
«Работница» — общественно-политический и литературно-художественный журнал для женщин.
Был учрежден по инициативе Владимира Ленина для «защиты интересов женского рабочего движения» и пропаганды взглядов рабочего движения. Первый номер вышел 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1914 года. До 1923 года издавался в Санкт-Петербурге, затем в Москве. С 1943 года «Работница» стала выходить ежемесячно.
В 1985 году журнал начал серию публикаций, рассчитанную на 3 года — Домашняя Академия по домоводству и рукоделию. В программу Академии входили 4 раздела — Кройка и шитье, Вязание, Кулинария, Уход за собой. В постсоветское время в журнале появились разделы «За 50, и все в порядке», «Мужчина и женщина», «Разговор для двоих», «Мужчины в нашей жизни», «Житейская история».
«Ровесник»
«Ровесник» —молодёжный журнал, выходящий с июля 1962 года. Основная аудитория — молодёжь от 14 до 28 лет. В Советском Союзе, существуя под эгидой ЦК ВЛКСМ и КМО СССР, «Ровесник» писал на уникальные тогда для советской молодёжи темы — такие, как рок-музыка, жизнь и культура зарубежной молодёжи.
В 1980-х и 1990-х годах в «Ровеснике» публиковалась «Рок-энциклопедия „Ровесника“» — практически первый опыт рок-энциклопедии на русском языке. Писал её Сергей Кастальский, и в каждом номере публиковались несколько статей энциклопедии, в алфавитном порядке.
«Роман-газета»
«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, выходящий ежемесячно с 1927 года и дважды в месяц с 1957 года.
К июлю 1987 года (к 60-летию со дня выхода в свет первого номера журнала) было издано 1066 номеров «Роман-газеты» общим тиражом свыше 1 миллиарда 300 миллионов экземпляров. За этот период в «Роман-газете» выступило 528 авторов, из них 434 советских писателя и 94 зарубежных. Опубликовано 440 романов, 380 повестей и 12 стихотворных произведений.
В 1989 году тираж журнала превышал 3 млн экземпляров.
«Смена»
«Смена» — иллюстрированный популярный гуманитарный журнал с сильными литературными традициями. Основанный в 1924 году, он был самым массовым молодёжным журналом Советского Союза.
С момента основания в журнале выходили премьерные публикации книг, становившихся позже бестселлерами. В двадцатые годы именно в «Смене» появились первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина, стихи Владимира Маяковского. В тридцатых годах на страницах «Смены» опубликовали свои первые произведения Константин Паустовский, Лев Кассиль, Валентин Катаев. Были напечатаны отрывок из нового романа Алексея Толстого «Пётр I» и его сказка «Приключения Буратино».
В послевоенные годы на страницах «Смены» публиковался отрывок из романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева и рассказ ещё не известного в СССР Станислава Лема «Проверка лояльности». В 1975 году на страницах «Смены» появился роман братьев Вайнеров «Эра милосердия».
«Советский экран»
«Советский экран» — иллюстрированный журнал, выходивший с различной периодичностью с 1925 по 1998 год (с перерывом в 1930—1957 гг.). В январе-марте 1925 года журнал издавался под названием «Экран Киногазеты», в 1929—1930 годах — «Кино и жизнь», в 1991—1997 — «Экран». До 1992 года журнал был органом Союза кинематографистов СССР и Госкино СССР. В журнале публиковались статьи об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, критика, творческие портреты актёров и деятелей киноискусства.
В 1984 году тираж издания составил 1 900 тыс. экземпляров. В 1991 году журнал был переименован в «Экран».
«Спортивные игры»
«Спортивные игры» — советский и российский спортивно-методический журнал, выходивший в 1955—1994 годах. Издавался в Москве Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Журнал был посвящён различным проблемам теории и практики спортивных игр.
Журнал рассказывал об игровых видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, теннис и др.). Публиковал результаты спортивных соревнований. По данным на 1975 год, тираж журнала составлял 170 тыс. экземпляров.
"Студенческий меридиан"
"Студенческий меридиан" — публицистический, научно-популярный и литературно-художественный молодёжный журнал, образованный в 1924 году под названием «Красная молодёжь» (1924—1925). До Великой Отечественной войны название менялось дважды («Красное студенчество», 1925—1935; «Советское студенчество», 1936—1967).
В 1925 году журнал возглавила Н. К. Крупская. Будучи педагогом, она вплотную занялась вопросами студенчества и опубликовала здесь значительное число педагогических статей. Примерно в эти годы в журнале работал Александр Родченко, который привлекал к сотрудничеству Владимира Маяковского.
В редакционном архиве хранится сертификат «Книги рекордов», подтверждающий, что редакция обладает уникальной коллекцией из 36 тысяч поцелуев, присланных в «Ст. М.» поклонницами журнала.
В июле-августе 1991 года был спецвыпуск журнала, объёмом 100 страниц, полностью посвященный группе The Beatles.
«Техника — молодёжи»
«Техника — молодёжи» — ежемесячный научно-популярный и литературно-художественный журнал. Издаётся с июля 1933 года.
«Техника — молодёжи» — один из немногих советских научно-популярных журналов, издававшихся во время Великой Отечественной войны. В нем публиковались лучшие произведения советской и зарубежной фантастики.
Редакцией журнала организовано свыше 20 всероссийских и международных смотров-конкурсов автомобилей самодеятельных конструкций. С использованием материалов журнала и с участием его авторов на телевидении выходила передача «Это вы можете».
«Уральский следопыт»
«Уральский следопыт» — издаваемый в Екатеринбурге (Свердловске) популярный ежемесячный литературно-публицистический, просветительский журнал о туризме и краеведении. Первый номер журнала вышел в апреле 1935 года, затем, после девяти выпусков, издание было прекращено.Второе рождение журнал пережил в 1958 году.
В журнале печатались Владислав Крапивин, Виктор Астафьев, Сергей Другаль, Сергей Лукьяненко, Герман Дробиз и многие другие.
В 1981 году редакция журнала «Уральский следопыт» учредила фестиваль фантастики «Аэлита», на котором вручается литературная премия «Аэлита», являющаяся первой крупной литературной премией в Уральском регионе и первой литературной премией в области фантастики в стране.
«Юность»
«Юность» — литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Он был основан в Москве в 1955 году по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным редактором и был снят с этой должности в 1961 г. за публикацию повести «Звёздный билет» Василия Аксёнова.
От остальных литературных журналов «Юность» отличалась большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. В ней существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни, а в восьмидесятые годы — «митьков».
Одной из наиболее характерных особенностей «Юности» был юмористический раздел, который в 1956—1972 годах носил название «Пылесос», позже — «Зелёный портфель». Редакторами раздела в разное время были Марк Розовский, Аркадий Арканов и Григорий Горин, Виктор Славкин и Михаил Задорнов.
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