Какие дома способны выдержать сильнейшие ураганы

«Круглые» дома, которые не разрушаются ураганами.
На севере Атлантики первое июня считается официальной датой начала сезона ураганов. Каждый год разрушительные циклоны обрушиваются на побережья и разрушают дома тамошнего населения, унося с собой человеческие жизни. Одна из американских архитектурных компаний осуществляет активное строительство домов, устойчивых к сильнейшим штормам.
«Антиураганный» дом, построенный компанией Deltec Homes.
Компания из Северной Каролины Deltec Homes с 1968 года занимается возведением круглых домов. Их здания устойчивы к такого рода катаклизмам как торнадо, ураганы. За полувековую историю компании из 5000 домов, построенных Deltec Homes, ни один не был разрушен во время штормов. Первоначально круглые дома предназначались для общин, проживавших на побережье, но затем они стали востребованы и среди обычных жителей.
Разрушительные последствия урагана.
Круглый дом, устойчивый к торнадо.
Когда архитекторы только начинали проектировать эти постройки, они опирались на опыт предков, когда те строили круглые хижины. В отличие от традиционных «коробок», «антиураганные» дома имеют форму восьмиугольника. Их форма более обтекаема, поэтому потоки воздуха не встречают на своем пути сильного сопротивления. Радиальные крыши и полы дома напоминают спицы в колесе и еще больше усиливают прочность здания.
Наглядный кадр устойчивости круглого дома.
Схема движения воздушных потоков, направленных на дом.
Помимо законов физики, действующих в таких конструкциях, дома выполнены из прочных пород дерева, а специально изготовленные тройные стеклопакеты обладают повышенными звуко- и гидроизоляционными свойствами. Используемые современные технологии, делают «антиураганные» дома энергосберегающими. Светоотражающая крыша сводит к минимуму нагревание постройки.
Круглый дом. Интерьер.
Круглый дом. Интерьер.
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