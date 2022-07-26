Как красиво разместить цветы на участке

Сделать сад еще более приятным и красивым местом довольно просто. Для этого нужны цветы, и чем больше, тем лучше!



Поставьте цветы на ступеньки, разместите их на необычных подставках, например, на старой лестнице, организуйте клумбу вокруг дерева, оформите перголу вьющимися растениями…если быть кратким — просто заполните все свободное пространство цветами. Эти идеи цветочных садов подарят вам вдохновение на оформление своего участка.











































































































































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