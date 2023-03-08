В чем кроется главная загадка звездных крепостей, и есть ли в их форме сакральный смысл

Если посмотреть на крепости Нового времени, может сложиться очень неоднозначное впечатление. В них не осталось и грамма того средневекового готичного шарма, который присущ самым старым каменным укреплениям Европы. Еще больше вопросов вызывает весьма специфическая звездообразная форма этих фортификаций. Есть ли во всем этом какой-то сакральный смысл, или речь идет о сугубо утилитарном подходе?
Укрепления в виде звезд ранее были очень популярны в Европе. /Фото: ispaniagid.ru.
«Сакральный» смысл звездообразной военной фортификации Нового времени заключается в самом страшном: научном подходе, точном расчете и суровой прагматике ведения войны. Вот и вся «теория заговора». Строить укрепления в таком виде начали вовсе не от стремления к красивому, а от того, как начиная с XV века в Европе принялись вести войну и, в частности, от того, какое новое оружие принялись активнейшим образом использовать.
Переосмысление фортификации началось в Италии. /Фото: 4archive.org.
На стыке Средневековья и Нового времени менялось буквально все: экономика, общественное устройство, мораль, религия, наука. Конечно же, и военное дело было подвержено переменам. Уже в начале XV века тактикам и стратегам стало очевидно, что будущее за пороховой артиллерией. В первую очередь – тяжелой осадной артиллерией, которую многие называли «ключом к городам». Именно пушки стали анафемой для классических средневековых дерево-земляных и каменных укреплений с высокими башнями, стенами и мелкими частыми зубцами. Пороховая артиллерия делала такие укрепления фактически бесполезными.
Ничего таинственного в крепостях-звездах нет. /Фото: Pinterest.
Само собой, развитие фортификации также не стояло на месте и адекватным образом реагировало на появление осадных инструментов нового типа. На протяжении всего Нового времени стены продолжали играть решающее значение в вопросах обороны важных точек. Однако, они начали принципиально меняться.
Каменные стены замков и крепостей принялись делать намного шире и ниже, зачастую с земляной основой внутри. Делалось это для того, чтобы такую стену было намного сложнее разбить пушечным обстрелом, проделав в ней брешь, куда смогут ломануться штурмовые колоны пехоты в ходе приступа. Пришлось полностью отказаться и от классических средневековых башен, которые становились уязвимой мишенью для пушек. Наконец, были убраны и мелкие, но частые крепостные зубцы. Им на смену пришли широкие, длинные и редкие. Вся эта приземленность и массивность фортификации диктовалась одной-единственной вещью – необходимостью противостоять пушечным ядрам, которые били просто с чудовищной силой по сравнению со средневековой метательной артиллерией.
Как и многие выдающиеся люди своего времени Микеланджело думал о хорошем и помогал убивать кого прикажут. Пускай и опосредованно. /Фото: ispaniagid.ru.
Так появилась фортификация бастионного типа. Изобретена она была в Италии в XV веке в ходе Итальянских войн, когда за местные земли сцепились в кровопролитном конфликте с одной стороны французы и швейцарцы, а с другой – немцы и испанцы. Первая фортификация, которая с рядом оговорок относится к бастионному типу, была создана знаменитым художником и деятелем Ренессанса Микеланджело Буонарроти. Именно его в свое время подрядили на обновление разрушенных стен Флоренции. В дальнейшем идеи мастера развил выдающийся архитектор Винченцо Скамоцци. Апофеозом развития крепостей бастионного типа Нового времени стали проекты легендарного французского военного инженера Себастьена Ле Претра де Вобана.
Спустя почти 150 лет маршал Франции де Вобан доведет искусство фортификации до совершенства. /Фото: twitter.com.
Крепости Нового времени состояли из все тех же рвов, стен и «башен». Само собой, в измененном виде. Как можно судить по названию, основой бастионной системы укреплений и был этот самый бастион: выступающее долговременное укрепление, расположенное на углах крепости. Тактическая задача у бастиона такая же, как и у средневековой крепостной башни – обеспечивать фланкирующий огонь, не позволяя штурмующим подобраться к самым уязвимым частям фортификации.
Появились такие крепости в результате развития артиллерии. /Фото: wikimedia.org.
Соединялись между собой бастионы каменными стенами, которые называли «куртина». Каждая отдельная куртина в силу специфики геометрии укреплений гарантированно получалась менее прочной, нежели бастион. А самое главное, прямой огонь со стены всегда менее эффективен, нежели фланкирующий огонь с бастионов. В итоге получалось, что куртина была самой уязвимой частью фортификации, но взять ее приступом было крайне сложно из-за системы бастионов на флангах.
Само собой, средневековая фортификация не ушла за один день. /Фото: alwariet.com.
Важной частью укреплений все также оставалась система рвов и насыпей, которая с одной стороны не позволяла сразу же пойти на приступ, а с другой – не давала возможности осаждающим расположить наиболее удобным для них образом артиллерию. Помимо рвов перед куртинами между двумя бастионами могли насыпать равелины – фортификации треугольной формы, которые или просто мешали обстреливать стену или были своеобразными мини-бастионами для усиления фланкирующего обстрела. Внутри крепости располагалась цитадель. В самых больших системах укреплений за стенами могли строится отдельные огневые точки в виде редутов и редюитов на случай прорыва противника за первую линию обороны.
Осады городов и замков до неузнаваемости изменил порох. /Фото: alwariet.com.
И так уж получилось, что строго геометрически, форма звезды – это лучшая форма для расположения огневых точек. Но по иронии судьбы, появившиеся благодаря развитию огнестрельной артиллерии, фортификации бастионного типа канули в небытие уже в XIX веке благодаря очередному рывку в развитии этой самой артиллерии. Тогда появились нарезные пушки, которые стали стрелять на недоступные ранее расстояния. Появились и новые боеприпасы, которые существенно ослабили эффект крепостной фортификации.
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