В чем кроется главная загадка звездных крепостей, и есть ли в их форме сакральный смысл

Укрепления в виде звезд ранее были очень популярны в Европе. /Фото: ispaniagid.ru.

Переосмысление фортификации началось в Италии. /Фото: 4archive.org.

Ничего таинственного в крепостях-звездах нет. /Фото: Pinterest.

Как и многие выдающиеся люди своего времени Микеланджело думал о хорошем и помогал убивать кого прикажут. Пускай и опосредованно. /Фото: ispaniagid.ru.

Спустя почти 150 лет маршал Франции де Вобан доведет искусство фортификации до совершенства. /Фото: twitter.com.

Появились такие крепости в результате развития артиллерии. /Фото: wikimedia.org.

Само собой, средневековая фортификация не ушла за один день. /Фото: alwariet.com.

Осады городов и замков до неузнаваемости изменил порох. /Фото: alwariet.com.