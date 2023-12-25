От показателя статуса до будничного аксессуара: история зонтика

Казалось бы, в таком обыденном аксессуаре как зонт не ничего интересного. Но несколько столетий назад он был показателем статуса, изготавливался из дорогих материалов и даже передавался по наследству. Об истории зонтика – далее в обзоре.











Статуя Будды с зонтиком.



Зонты были известны еще в Древнем Египте. Светлая кожа считалась признаком благородного происхождения, поэтому только члены правящей династии могли прятать свои лица под зонтами. В буддизме зонт также выполнял немаловажную роль и считался одним из восьми символов счастья. Чем выше был ранг монаха, тем больше ярусов виднелось на его зонте. Титул короля Бирмы звучал как «Король белых слонов и двадцати четырех зонтов».







В Китае, а потом и в Японии зонты позволялось иметь не только знати, но и простым людям. Вот только их аксессуар изготавливался не из дорогой ткани, а из бумаги или холста. Гейша с зонтиком – один из самых узнаваемых образом японской культуры.







В Европу зонтики пришли с подачи древних греков. Но в Средние века этот аксессуар был запрещен католической церковью как бесовской, и поэтому о нем на несколько столетий забыли. Снова в обиход ввели зонт те же священники. В XVI веке при дворе французского короля Генриха IV появились «парасоли». Они имели костяные ручки, спицы из китового уса. Обтягивали зонтики кружевами или шелком.







В России зонтики приобрели популярность в эпоху Петра I. Само слово «зонтик» произошло от голландского «zonnedek», что означало «навес от солнца над палубой». Это понятие, как и все остальное, что касалось мореходства, ввел Петр I. Затем зоннедек потерял свою гласную в середине слова, а вторая часть «дек» заменилась на созвучный уменьшительный суффикс -тик. Вот и получился зонтик, а потом уже и производное от него – зонт.







Зонт с громоотводом, XIX века.



В 1768 году англичанин Джонас Хэнуэй представил зонт, который был уже похож на современный. Но, поначалу изобретателю пришлось выдержать немало насмешек, т. к. британцы не хотели принимать подобное средство защиты от дождя. Когда Хэнуэй шел по улице, кэбмены специально обливали его грязью. Зонт был наглядным доказательством не слишком высокого статуса. Если человек шел по улице под зонтом, это означало, что у него нет экипажа. Но с каждым столетием ценности менялись, а статус зонта повышался.

В XIX веке можно было увидеть зонты с ручками, в которых прятали мундштуки, трубки, фляги. Некоторые даже позволяли себе ходить с зонтиками-громоотводами, на острие которых крепился стержень, соединенный с длинной металлической проволокой.







В XX веке появились зонты с двойным сложением, полуавтоматы и автоматы. Менялись материалы, но принцип работы остался тем же, что и несколько веков назад.



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