Основные революционеры в истории

Наша история — история революций. С начала времен человек борется за свои права: против правящего класса, против засилья гендерных устоев, против несправедливости, против зла. Другое дело, что результаты иногда получаются обратными — вспомнить, хотя бы, революцию 1917 года, последствия которой Россия расхлебывает до сих пор. Впрочем, сегодня мы хотим поговорить не об этом. В этой статье мы решили вспомнить тех, без кого была бы не мыслима сама революция: эти люди — ее зачинщики и основная движущая сила.









Лев Троцкий

Панчо Вилья

Мина Кешвар Камаль

Хосе Мария Пино Суарес

Сун Ят Сен

Чэнь Цзюнмин

Шандор Петефи

Бомарше

Лорд Байрон

Джордж Вашингтон