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Основные революционеры в истории

Наша история — история революций. С начала времен человек борется за свои права: против правящего класса, против засилья гендерных устоев, против несправедливости, против зла. Другое дело, что результаты иногда получаются обратными — вспомнить, хотя бы, революцию 1917 года, последствия которой Россия расхлебывает до сих пор. Впрочем, сегодня мы хотим поговорить не об этом. В этой статье мы решили вспомнить тех, без кого была бы не мыслима сама революция: эти люди — ее зачинщики и основная движущая сила.

Основные революционеры в истории

Лев Троцкий


Теоретик и практик марксисткой революции, товарищ Лев Троцкий известен как основатель и первый руководитель Красной Армии. Убит ледорубом.

Основные революционеры в истории

Панчо Вилья


Хосе Доротео Аранго Арамбула предпочел взять более короткий псевдоним «Панчо Вилья». Под ним он и вошел в историю как печально известный мексиканский революционный генерал.

Основные революционеры в истории

Мина Кешвар Камаль


Эта афганская защитница женских прав и свобод не побоялась основать Революционную ассоциацию по правам женщин в одной из самых ортодоксальных стран мира. Мина была убита в 1987 году, но дело ее пытается жить и до сих пор

Основные революционеры в истории

Хосе Мария Пино Суарес


Мексиканский государственный и революционный деятель был убит в далеком 1913 году. Свою жизнь Хосе Мария посвятил борьбе за демократию и социальную справедливость в своей стране.


Основные революционеры в истории

Сун Ят Сен


Сун Ят Сен — довольно спорная личность, оказавшая большое влияние на становление революционного самосознания китайского рабочего класса.

Основные революционеры в истории

Чэнь Цзюнмин


Другой китайский революционер, Чэнь значительно менее известен, чем Сун. Несмотря на то, что Чэнь и Сун оба имели схожие цели, методы их значительно различались. В конце концов революционеры закончили борьбой друг против друга — с момента прихода коммунистов к власти имя Чэня стало забываться.

Основные революционеры в истории

Шандор Петефи


Венгерский поэт Шандор был одной из ключевых фигур венгерской революции 1848 года. Сегодня он является национальным героем страны.

Основные революционеры в истории

Бомарше


Французский драматург и революционнер, Пьер Бомарше сыграл решающую роль в лоббировании французского правительства от имени американских колоний, во время борьбы за независимость. Перед смертью он также имел влиятельные позиции на ранних этапах Французской революции.

Основные революционеры в истории

Лорд Байрон


Байрон был английским поэтом, вынужденным покинуть свою страну из-за денежных проблем и многочисленных скандалов в высшем обществе. В Англию он больше не вернулся, зато принял самое деятельное участие в греческой войне за независимость против Османской империи. Сегодня Байрон считается национальным героем Греции.

Основные революционеры в истории

Джордж Вашингтон


Американский генерал времен Войны за независимость, Джордж Вашингтон стал президентом новой, понявшей свое предназначение нации.

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