Оптические иллюзии, которые способны взорвать мозг

Людей всегда привлекало всё необъяснимое и удивительное, и оптические иллюзии относятся именно к этой категории неизведанного и непонятного.
Сегодня мы покажем вам несколько оптических иллюзий, над которыми придётся поломать голову.
«Стена кафе»
На первый взгляд может показаться, что все линии изогнуты, однако на самом деле все они являются параллельными друг другу.
Иллюзия названа по тому месту, где её обнаружил Ричард Гергори — в кафе «Wall» в Бристоле.
Треугольник Канижа
Итальянский физиолог Гаэтано Канижа решил доказать, что человеку свойственной видеть окружающий мир не как он есть, а сквозь различные ментальные модели, служащие своеобразным фильтром.
На этом рисунке мы видим белый треугольник, хотя на самом деле на нём, кроме различных геометрических фигур, треугольника нет.
Вращающиеся вокруг точки круги
Если, глядя на чёрную точку, приблизить или отдалить голову от монитора, то внешний и внутренний круги будут вращаться в разных направлениях.
Иллюзия Лудимара Германна
Эту иллюзию он открыл в 1870-ом году, когда читал труды Джона Тиндаля о звуке. Глядя на картинку, вы видите серые пятна на пересечении белых линий, однако если смотреть непосредственно на то место, где казались эти пятна, то ничего, кроме белого цвета, вы не увидите.
Спираль Фрейзера
Эта картинка создаёт иллюзию, будто сегменты образуют спираль, на самом же деле, если присмотреться, это круги.
Крутящиеся колёса
Глядя на картинку, кажется, что все колёса крутятся, причём, в разные стороны. Однако если присмотреться к какому-то одному колесу, то оно «остановится», хотя все остальные будут «крутиться» дальше.
Иллюзия Цёлльнера
Иоганн Цёлльнер, разглядывая ткань в 1860-ом году, обратил внимание на то, что если параллельные линии пересекаются короткими диагональными отрезками, то создаётся ощущение, будто они расходятся.
Иллюзия Джастроу
Эти две фигуры на самом деле совершенно идентичны — как по форме, так и по размеру. Однако они расположены так, что кажется, будто верхняя фигура короче нижней.
Иллюзия Уайта
Глядя на картинку, кажется, что вертикальные полосы имеют разный оттенок серого, однако это не так — они совершенно одинакового цвета. Такая иллюзия создаётся благодаря соседству с линиями чёрного и белого цвета.
Иллюзия Эббингауза
Герман Эббингауз обратил внимание, что если вокруг двух кругов одинакового диаметра разместить круги большего и меньшего размера, то круг, окружённый большими окружностями, будет казаться меньше, чем круг, окружённый маленькими окружностями.
Двойное восприятие
На этой картинке можно увидеть либо пожилую пару, смотрящую друг на друга, либо совершенно другое изображение.
Иллюзия Поггендорфа
Немецкий физик Иоганн Поггендорф открыл эту иллюзию, глядя на рисунок, присланный ему известным астрофизиком И. Цёлльнером. Иллюзия состоит в том, что продолжением чёрной линии кажется синяя, однако если провести линейкой, то окажется, что на самом деле продолжением является красная.
Движение
Благодаря определённым цветовым контрастам и форме предметов, изображённых на рисунке, когда вы его рассматриваете, создаётся иллюзия движения.
«Невозможный трезубец»
Известная также под названием «бливет», эта картинка является ярким примером геометрической иллюзии. Эту фигуру невозможно понять, потому что её просто не существует.
«Невозможный куб»
Иллюзию создал Чарльз Кокран в 1966 году. Ещё одна фигура, которую невозможно понять из-за неправильных соединений, но, тем не менее, становится очевидным, что это куб.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии