Оптические иллюзии, которые способны взорвать мозг

Людей всегда привлекало всё необъяснимое и удивительное, и оптические иллюзии относятся именно к этой категории неизведанного и непонятного.



Сегодня мы покажем вам несколько оптических иллюзий, над которыми придётся поломать голову.



«Стена кафе»

Треугольник Канижа

Вращающиеся вокруг точки круги

Иллюзия Лудимара Германна

Спираль Фрейзера

Крутящиеся колёса

Иллюзия Цёлльнера

Иллюзия Джастроу

Иллюзия Уайта

Иллюзия Эббингауза

Двойное восприятие

Иллюзия Поггендорфа

Движение

«Невозможный трезубец»

«Невозможный куб»