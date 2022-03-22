Истории людей, которые нашли настоящий клад

Иногда в груде бесполезного хлама или на гаражной распродаже можно наткнуться на удивительные вещи стоимостью в целое состояние. И пока охотники за ценностями выискивают раритеты, на некоторых счастливчиков они сваливаются сами.



11. Кинопостер

10. Винтажные часы Jaeger-LeCoultre

9. Бейсбольная карточка

8. Хартфордширский клад

7. Картина «Магнолии на золотом бархате»

6. «Ваза с красными маками» Ван Гога

5. Пенни 1974 года

4. Виски 1917 года

3. Фигурка по заказу Николая II

2. Необыкновенная жемчужина

1. Акции Coca-Cola