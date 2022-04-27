Сочетание простоты и роскоши: резиденция на острове Ибица

Вилла на острове Ибица.
На острове Ибица появилась замечательная частная резиденция. Три ее уровня отлично интегрировались в естественный склон, а серость бетона компенсировала буйная зеленая растительность окружающего ландшафта.
Архитекторский проект итальянской студии Metroarea.
Итальянская архитектурная студия Metroarea окончила работу над проектированием и возведением над резиденцией на острове Ибица. Разрабатывая дизайн дома, специалисты вдохновлялись архитектурой Средиземноморья: при проектировании здания были использованы элементы, присущие постройкам Древнего Рима, а также экспрессионистских работ Luigi Moretti и Giovanni Michelucci.
Окна закрывают бамбуковые жалюзи.
Особое внимание архитекторы уделили гармоничной интеграции резиденции в окружающую среду. Непрерывная связь с природой становится реальной за счет использования больших окон, стирающих границы между внутренним и наружным пространствами. Если же хозяева пожелают оказаться в более приватной обстановке, то оконные проемы можно закрыть специально разработанными навесами и решетчатыми бамбуковыми жалюзи.
Вилла на острове Ибица.
В качестве основного строительного материала архитекторы использовали бетон, чтобы сознательно избежать нарочитой пафосности здания. Акцент был сделан на пышную зелень ландшафта, которая сама по себе является украшением экстерьера.
Жилые уровни снаружи объединяются дорожками.
Сама резиденция состоит из трех уровней, интегрированных в склон. Внутренний дворик переплетается многочисленными дорожками, бассейнами и террасами. На самом верхней этаже расположена гостиная, средний уровень занимают кухня, столовая и тренажерный зал, а в самом низу обстроено шесть жилых комнат.
Интерьер виллы на Ибице от студии Metroarea.
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