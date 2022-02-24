От сталинского ЗИС до «Кортежа»: все секреты отечественного «спецтранспорта»

Машина для первого лица.
Первым лицам СССР всегда полагались лучшие автомобили, которые отличались от тех, что были предназначены для рядовых граждан. Эти модели обладали не только улучшенными техническими данными, но и более высоким уровнем безопасности. Такие машины всегда создавались в единичных экземплярах по специальным заказам. В этом обзоре - лучшие представители отечественного «спецтранспорта».
1. ЗИС-115 для Сталина
Автомобиль Сталина.
Официальный автомобиль отца всех народов был построен на базе ЗИС-110 в конце 1940-х годов. Машина получила название ЗИС-115 и внешне почти ничем не отличалась от предшественника. А вот под кузовом 115-тый был полон сюрпризов. Значительная часть реализованных в нем технических решений, как и полагается, была направлена на обеспечение максимальной безопасности.
Автомобиль внутри защищен броней толщиной до 9 мм, что обеспечивало абсолютную защиту почти от всех видов существовавшего на тот момент стрелкового оружия. Машина брала на борт до 6 человек и могла разгоняться до внушительных на тот момент 120 км/ч. Всего было сделано 32 таких автомобиля.
2. ЗИЛ-111 для Хрущева
Машина Хрущева.
Хрущев переименовал автомобильный завод, присвоив ему имя И. А. Лихачева, однако изменять предприятию с опытом создания государственных автомобилей все-таки не стал. Бытует мнение, что Хрущев был первым и единственным генсеком СССР, который отказался от использования бронированного авто.
Впрочем, даже если у машины и не было брони, то она все равно качественно отличалась от любых других отечественных авто своими техническими характеристиками. Благодаря мощному двигателю V8 и автоматической коробке передач хрущевский ЗИЛ буквально «летал». В машине также был установлен первый советский кондиционер воздуха!
3. ЗИЛ-41048 для Брежнева
Автомобиль Брежнева.
Для Леонида Ильича Брежнева был сделан новый, основательно переработанный и дополненный разнообразными инновациями автомобиль. Даже по сегодняшним меркам машина ЗИЛ-4104, которая легла в основу главного правительственного авто, выглядит вполне современно. На ее базе был создан целый ряд любопытных моделей, как для самого Брежнева, так и сотрудников его охраны. Все правительственные авто имели высший класс защиты. Была даже создана специальная машина связи на базе данного кузова.
Бонус: «Кортеж»
Сейчас президент России ездит на бронированном немецком лимузине Mercedes-Benz.
Современный российский проект государственных автомобилей для первых лиц, в том числе для Владимира Путина. На сегодняшний день нет никаких подробностей и конкретики по поводу этих машин. Класс бронирования, который будет использоваться в автомобилях «Кортеж», пожалуй, главная интрига. Однако не приходится сомневаться в том, что это будут лучшие авто на отечественных дорогах.
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