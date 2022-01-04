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Философские мини-рассказы про девочку, которыми автор из Питера покорила Интернет


Философские мини-рассказы про девочку, которыми автор из Питера покорила Интернет

«Жила была одна девочка…»

Аглая Датешидзе – человек многогранный и творческий. Она жена и мама, врач-психотерапевт, танцевальный терапевт, тета-хилер, организатор мероприятий, семейных лагерей. Она делится в своём блоге тем, что осознала сама и, по её словам, убеждена, что важных, простых и ясных вещей не много и все люди доходят до них рано или поздно. Её рассказы из серии «Жила была одна девочка…» - уникальная возможность для каждого (и даже для уже совсем взрослых мальчиков) разобраться в себе и сделать свою жизнь гармоничной.

Жила была одна девочка. Она все время бегала от депрессии. На работу, с работы, на спорт, на учебу, по мужикам. Но однажды на бегу она поскользнулась и упала в депрессию надолго. Лежала она там, лежала, отлеживалась и выпала обратно художницей. С тех пор эта девочка уже никуда не бежит, а сидит себе спокойненько, пишет картины маслом.

***
Жила-была девочка. Она думала, что правит всем миром. А оказалось, что она просто напрягается, пытаясь контролировать то, что от неё не зависит.

***

Жила-была девочка. Она думала, что ее прет от мужчин, цветов и бабочек. А потом оказалось, что ее просто прет.

***
Жила-была девочка. Она родилась некрасивая. Поплакала-поплакала и решала заботиться о себе как о красивой: мыть, причёсывать, подарки покупать, одевать соответственно. Так она жила-жила и замуж вышла. Муж с неё одежду снял, а изнутри она тоже красивая оказалась.

И никто не удивился даже кроме этой самой девочки.

***
Жила-была девочка. И никто с этой девочкой не играл. Девочка очень расстраивалась, пока не поняла, что это она сама ни с кем не играет. И начала.

***
Жила-была девочка. Однажды она устала. Сидит и думает, что же делать.
А делать-то как раз ничего и не надо.

***
Жила-была девочка. Она была пионерка: всегда готова, всегда права, всегда первая, всегда слово держала, всегда пример подавала. Короче, сложно было с ней очень…

***
Жила-была девочка. Она много страдала и писала об этом в своём популярном блоге. А потом перестала страдать. И оказалось, что писать в блоге не о чем. Да и не хочется больше. Времени жалко.

***
Жила-была девочка. Однажды она решила быстренько завести детей. Но быстренько у неё не получилось. Зато медленно все отлично вышло. Четырежды.

***
Жила-была девочка. Однажды ей сказали, что она дура, больная на голову, и отправили в обучение к великим женщинам.
Однако, первая великая женщина была слишком занята, вдевая нитку в иголку. Вторая весь день отмокала в ванне, так и не показавшись на глаза девочке. А третья только отплясывала тарантеллу и постоянно смеялась.
“Дуры, больные на голову!” – подумала девочка и успокоилась.

***
Жила-была девочка. Однажды она поняла, что счастлива.
И вот, сидит она вечером на кухне, и не знает как с этим счастьем справиться.

Автор: Аглая Датешидзе

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Философские мини-рассказы про девочку, которыми автор из Питера покорила Интернет

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Философские мини-рассказы про девочку, которыми автор из Питера покорила ИнтернетПодписаться на мой Instagram
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