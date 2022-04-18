Маленькие детки - маленькие бедки: 17 снимков о шалостях заводных малышей

Выходки детей, оставленных без присмотра.
Каждый родитель в глубине души хочет только одной вещи - тишины. Вот и в новом обзоре нашим автором были собраны фотографии, которые покажут и докажут, почему дела в нашей жизни обстоят именно так. Приятного просмотра и хорошего настроения.
1. «Невкусно, зато красиво!»
Волшебная зеленка.
2. «Пусть в этот раз не получилось, но когда-то мы его обязательно катапультируем или запустим куда-то!»
Вовремя подоспела.
3. «Папа на работе, мама смотрит сериал, а значит пришло время экспериментов!»
Игры с любимым братом.
4. «Так зима же! Какие листья!?»
Облетели листья.
5. «Пока мама готовит ужин для папы, я для него накрасилась!»
Сюрприз.
6. «О, как раз мой размерчик!»
Купание в ведре.
7. Вот, что бывает, когда теряешь детей в супермаркете
Нашлись.
8. «Так, так, похоже, наш папа в ближайшее время не бреется!»
Чудо в пене.
9. «-Ого! Вас, что ограбили!? - Да нет, у нас же дети!»
Навели порядок.
10. «Вот смеху то будет, когда мама увидит пустую коляску!»
Заскучал.
11. Маленький гений за пять минут способен создать шедевр!
Произведение искусства на стене.
12. «Это, что за вакханалия здесь происходит!?»
Дети на кухне.
13. «Не переживай, мамочка, это не краска! Это твой любимый лак для ногтей!»
Декор ковра и сумочки.
14. «Мама ушла, волна пошла!»
Веселые игры в луже.
15. Урок родителям: никогда не засыпайте раньше детей!
Папа-раскраска.
16. Как известно, подрастают детки - подрастают бедки!
Невинные шалости.
17. Только мама за порог...
Альтернативный источник питания.
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