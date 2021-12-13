Юная румынка Александра Кефрен, похоже, открыла ящик Пандоры. В поисках легких денег она решила устроить онлайн-аукцион по продаже собственной девственности.
Покупателей оказалось предостаточно, а победителем стал некий бизнесмен, предложивший 2,3 миллиона евро (139,2 миллиона рублей). Теперь эскорт-агентство, которое помогло Александре организовать аукцион, получает сотни предложений от девушек со всего мира, желающих пойти тем же путем.
Александра работает моделью, рекламирует нижнее белье. И ей 18 лет. Это неоднозначное предприятие она затеяла из-за того, что родители оказались в затруднительной ситуации: им грозит выселение из квартиры за долги. Сами родители были в ужасе, когда узнали о намерениях дочери. Но отговорить ее не смогли.
За помощью в организации аукциона Александра обратилась в немецкое эскорт-агентство Cinderella Escorts. Торги продолжались в течение нескольких недель. Самую большую сумму предложил неназванный бизнесмен из Гонконга — 2,3 миллиона евро.
По словам румынки, она уже поговорила с мужчиной по телефону и тот оказался довольно «дружелюбным». Номер в отеле для ночного рандеву уже забронирован.
«Я лучше продам свою девственность, чем отдам ее бесплатно будущему бойфренду, который меня может бросить. Думаю, многие девушки думают так же, как и я», — заявила Кефрен.
Как выясняется, многие действительно думают так же. В Cinderella Escorts заявили, что на адрес агентства сейчас сыпятся сотни запросов от девушек со всего света.
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Румынская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро
Юная румынка Александра Кефрен, похоже, открыла ящик Пандоры. В поисках легких денег она решила устроить онлайн-аукцион по продаже собственной девственности.
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