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Румынская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

Юная румынка Александра Кефрен, похоже, открыла ящик Пандоры. В поисках легких денег она решила устроить онлайн-аукцион по продаже собственной девственности.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

Покупателей оказалось предостаточно, а победителем стал некий бизнесмен, предложивший 2,3 миллиона евро (139,2 миллиона рублей). Теперь эскорт-агентство, которое помогло Александре организовать аукцион, получает сотни предложений от девушек со всего мира, желающих пойти тем же путем.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

Александра работает моделью, рекламирует нижнее белье. И ей 18 лет. Это неоднозначное предприятие она затеяла из-за того, что родители оказались в затруднительной ситуации: им грозит выселение из квартиры за долги. Сами родители были в ужасе, когда узнали о намерениях дочери. Но отговорить ее не смогли.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

За помощью в организации аукциона Александра обратилась в немецкое эскорт-агентство Cinderella Escorts. Торги продолжались в течение нескольких недель. Самую большую сумму предложил неназванный бизнесмен из Гонконга — 2,3 миллиона евро.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

По словам румынки, она уже поговорила с мужчиной по телефону и тот оказался довольно «дружелюбным». Номер в отеле для ночного рандеву уже забронирован.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

«Я лучше продам свою девственность, чем отдам ее бесплатно будущему бойфренду, который меня может бросить. Думаю, многие девушки думают так же, как и я», — заявила Кефрен.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

Как выясняется, многие действительно думают так же. В Cinderella Escorts заявили, что на адрес агентства сейчас сыпятся сотни запросов от девушек со всего света.

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро

Иранская девушка продала девственность за 2,3 млн.евро



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