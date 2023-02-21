Ценные советы по уходу за смородиной весной

Получите отличный урожай крупной смородины, и в этом вам помогут 7 ценных советов! Ухаживайте за смородиной правильно ещё весной, и тогда она непременно порадует вас урожаем.

Первый совет. Смородина нуждается в ежегодной весенней или осенней обрезке. И здесь же появляется второй совет: каждые 5-7 лет куст смородины нужно обновлять, т. е. черенковать и высаживать молодой саженец. Дело в том, что смородина со временем даёт меньше ягоды, и даже ежегодные обрезки и подкормки не исправят ситуацию.







Третий совет: смородине обязательно нужна опора, так как под собственной тяжестью она неизменно будет стремиться к земле. Опору можно сделать из обыкновенных досок.







Четвёртый совет: смородину не нужно перекапывать! Дело в том, что корни смородины располагаются очень высоко, и при перекапывании высока вероятность того, что вы заденете корни. Но, чтобы немного взрыхлить землю и удалить сорняки, воспользуйтесь простой тяпкой или плоскорезом.







Пятый совет: смородина, как и любая другая культура, нуждается в подкормке весной, когда только начала цвести. Однако ей нужны не азотистые удобрения, а комплексное минеральное. Можно также подкормить смородину золой.







Шестой совет: весной, когда сошёл снег, кусты смородины нужно обязательно обработать, например, фитовермом. Тогда кустик будет защищён на сезон.







Седьмой совет: подкормка бором. Опадание цветочков и некрупная ягода являются следствием нехватки бора. Разведите 5 гр. порошка в 10 л воды и по весне опрыскайте кусты смородины, и она порадует вас урожаем!







Подробнее об уходе за смородиной весной смотрите в видео ниже:





