Как и зачем появился афрофутуризм – новое направление в культуре и искусстве

В относительно недавнем прошлом африканская культура вызывала у обычного (читай – европейского) человека не столько интерес, сколько неприятие. Речь ведь шла о творчестве рабов, или потенциальных рабов, людей угнетенных и ограниченных в своих возможностях так, как не снилось даже не самым удачливым представителям белой расы. Можно ли из этого темного прошлого, пройдя через непростое настоящее, шагнуть в мир прекрасного афро-будущего, в котором переосмыслено и воссоздано наследие прошлых поколений? Слово афрофутуристам.
Что понимают под термином «афрофутуризм»
Афрофутуризм представляет собой способ увидеть и рассмотреть возможное будущее через призму культуры народов Африки. Это прежде всего эстетическое направление, которое ставит вопросы пересечения африканского наследия и искусства с технологиями и наукой. Действительно, мир давно живет во власти стереотипов и в свое завтра смотрит с позиций западных, европейских цивилизаций и их ценностей. Если представлять себе человечество спустя тысячу, десять тысяч лет, будет ли в этой картинке место, скажем, чернокожим астронавтам в одежде с африканскими мотивами?
Афрофутуризм предлагает, помимо прочего, свои образы человека далекого будущего
Во что верят люди предполагаемого будущего, какую еду они готовят, каким традициям следуют, какие праздники празднуют? Стоит честно признаться себе – собирательный образ воображаемого человека следующих тысячелетий или даже столетий не предполагает отхода от европейских ценностей. Те же Олимпийские игры, некогда начавшись в маленькой Греции, благополучно возродились в масштабах всего мира, а много ли мы знаем похожих примеров из африканского прошлого?
Искусство, общественное мышление, а за ними – наука, технологии принимают участие африканцев или людей африканского происхождения при том лишь условии, что оно соответствует эстетике и культуре запада. А попытки обратиться историческому наследию «черного континента» и распространить его в культуре современного мира воспринимаются в целом настороженно либо так, как воспринимаются смелые, креативные эксперименты. К тому же, в этом случае возникает неминуемая ассоциация с печальным прошлым африканцев, а вслед за ней – подозрение в попытках спекулировать на этой ассоциации.
Современное искусство откликается на идеи афрофутуризма и предлагает свои. Источник: pinterest.com
Афрофутуризм предлагает расширить мировоззрение, обратившись к таким картинам будущего, в котором африканское наследие уже сыграло определяющую роль, и где высокие технологии и развитая научная мысль несут на себе отпечаток мифологии, религии, традиций, ритуалов, возникших в прошлом на Африканском материке.
История афрофутуризма
Само явление возникло не вдруг, оно развивалось на протяжении второй половины XX века, но было описано и названо только в 1993 году. Тогда писатель и культуролог Марк Дери издал книгу Black to the future, название которой представляло собой игру слов «black» и «back», то есть «черный» и «назад» (в будущее). Дери затронул темы расового неравенства, искусства и культуры чернокожих людей, а также вопрос о том, как афроамериканцы влияют на будущее и развитие технологий и как используют технологии для изменения своего статуса в обществе. Подобные рассуждения были подхвачены и другими исследователями.
Лейтенант Ухура из «Стар-трека» и супер-герой Черная пантера, представленный на выставке афрофутуризма
В самом деле, произведения из разных жанров, касающиеся образа африканцев в будущем, давно уже новинкой не являются, примером тому могут служить образцы афроамериканской научной фантастики или популярный сериал «Звездный путь», где роль лейтенанта Ухуры исполнила чернокожая актриса Нишель Николз. Но куда большее значение в развитии афрофутуристической концепции придается романам Сэмюэля Делани и Октавии Батлер, картинам Жана-Мишеля Баскии и Энджелберта Метойера. Музыка, фотографии, фильмы и любые другие произведения могут дополнять и дополняют идеи, положенные в основу афрофутуризма.
Интерес к афрофутуризму растет, подтверждением тому служит успех фильма «Черная пантера». Источник: pinterest.com
Фильм «Черная пантера», снятый на основе популярных американских комиксов, объединил голливудских звезд-афроамериканцев и получил три «Оскара» из семи номинаций. Сюжет основан на приключениях чернокожего супергероя по имени Черная пантера, а события происходят в вымышленной африканской стране Ваканде, стране с самыми развитыми в мире технологиями. Но не только комиксы и их сюжеты дают вдохновение афрофутуристам: они задаются вопросами покорения космоса чернокожими героями, вопросами эволюции в супер-человека, который, оказывается, может и не принадлежать к западной, европейской цивилизации.
Есть ли будущее у афрофутуризма?
Афрофутуризм долгое время был формой сопротивления, способом привлечь внимание к проблеме выживания и африканской культуры, и ее носителей. Чернокожим рабам, вывезенным на другие континенты, удавалось на протяжении столетий сохранять и передавать новым поколениям сказки, легенды, традиции. Почему бы на этом фундаменте, который выстроен тысячелетиями и способен устоять даже в условиях порабощения, не построить мир будущего, где покорять будут уже не народы Земли, а космос и дальние галактики?
Может быть, примерно такими окажутся люди будущего?
Историю африканских народов и их судьбу еще предстоит переосмысливать, отголоски долгих столетий рабства утихнут и сойдут на нет не сегодня и не завтра; еще не одно десятилетие, по-видимому, уйдет на осознание и предупреждение проявлений социального неравенства, связанного с принадлежностью к той или иной расе. Каким может быть будущее, в котором африканская культура пользуется заслуженным уважением и имеет глобальное влияние, – вопрос как минимум интересный, а возможно, как и многие научно-фантастические произведения прошлого, имеющий и прикладное значение для будущих изобретений, открытий и явлений.
Тем временем, разные музеи и выставки привлекают на свои экспозиции в жанре афрофутуризма все больше зрителей. Э.Гэллэхер «Птица в руке». Источник: tate.org.uk
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