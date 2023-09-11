Как и зачем появился афрофутуризм – новое направление в культуре и искусстве

Что понимают под термином «афрофутуризм»

Афрофутуризм предлагает, помимо прочего, свои образы человека далекого будущего

Современное искусство откликается на идеи афрофутуризма и предлагает свои. Источник: pinterest.com

История афрофутуризма

Лейтенант Ухура из «Стар-трека» и супер-герой Черная пантера, представленный на выставке афрофутуризма

Интерес к афрофутуризму растет, подтверждением тому служит успех фильма «Черная пантера». Источник: pinterest.com

Есть ли будущее у афрофутуризма?

Может быть, примерно такими окажутся люди будущего?

Тем временем, разные музеи и выставки привлекают на свои экспозиции в жанре афрофутуризма все больше зрителей. Э.Гэллэхер «Птица в руке». Источник: tate.org.uk