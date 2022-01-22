Как выжить в книжном магазине и выбрать идеальную книгу.

Книгу в руки

Выбираем книгу - на что смотреть?

Название и автор

Что нужно узнать о книге до того, как её купить.

Подход с тыла

Перед тем, как книгу купить, её стоит внимательно рассмотреть.

Смотрим в книгу

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