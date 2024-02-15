Как в древнем мире измеряли ход времени при помощи воды

Не зря говорят, что время течет, дни быстротечны или что с какого-то события много воды утекло. Ассоциация очень давняя – ведь о связи между движением воды и движением времени догадались еще в далекой древности. Тогда, тысячелетия назад, и были придуманы устройства, которые внесли в повседневную жизнь некоторый порядок, создали условия для планирования и, возможно, чуть подтолкнули человечество к осознанию, что время – это главная ценность и главное, что есть у любого живущего. Вот какими были первые «модели» часов – не водонепроницаемые, а просто водяные.
Течение воды – течение времени
Самым первым способом измерить время в рамках одного дня были солнечные часы. Собственно, первоначально, скорее всего, это устройство представляло собой просто посох пастуха, который втыкали в землю, чтобы по расположению тени определять более-менее точно актуальную часть суток. Появились солнечные часы – чтобы отмерять время для религиозных ритуалов и для сельскохозяйственных работ. Одно плохо – такие часы не могли быть использованы ночью, в пасмурную погоду или в туман. Тогда в дополнение придумали водяные часы.
Древнеегипетские и древнегреческие часы
Первоначально это были самые простые предметы, основанные на движении воды в сосуд или из сосуда. Например, самые старые из найденных часов, египетские, возрастом около 3500 лет, представляли собой алебастровую чашу с небольшим отверстием в дне. Временной отрезок, за который вода уходила из чаши, использовался жрецами для богослужений. Но были найдены свидетельства ещё более раннего использования водяных часов, свидетельства, правда, письменные. Похожие устройства, по-видимому, уже в начале III тысячелетия до н.э. делали ассирийцы и, независимо от них, жители Китая. Информация о таких водяных часах сохранилась в древних записях и книгах.
Клепсидра и усовершенствованные Ктесибием часы
Китайцы предпочитали часы, состоящие из нескольких емкостей, вода переливалась через специальные отверстия из одной в другую с определенной скоростью. Измеряли время и в Персии – солнечные и водяные часы нужны были для организации орошения земель. Использовали как принцип убывания воды из чаши, так и противоположный, когда капля за каплей попадала внутрь сосуда из другого, соединённого с первым трубкой. На востоке время измеряли и с помощью небольшой емкости-«кораблика», которая постепенно погружалась на дно большого сосуда с водой благодаря специальному отверстию в стенке.
Креатив древности
Со временем принцип измерения времени с помощью воды в целом сохранялся, а вот конструкция усложнялась. Греки внесли существенные улучшения в первоначальную конструкцию и назвали ее «клепсидра», или «похитительница воды». В Древней Греции водяные часы использовались уже начиная с V века до н.э. Клепсидру дополняли поплавками и шестерёнками в зависимости от замысла создателя часов; философ Платон даже разработал устройство-будильник, подающее сигнал ученикам по прошествии определенного промежутка времени - первый в истории школьный звонок.
Китайские водяные часы
Главным «по часам» в Древней Греции и вообще в античности был Ктесибий, большой мастер и изобретатель, инженер древности, который жил в III веке до н.э. Он усовершенствовал клепсидру, от чего точность измерений времени значительно возросла. Кроме того, античный мир уже мог себе позволить превращать часы в настоящие предметы искусства и роскоши, причем ценные камни применялись для отделки часов не только из эстетических соображений – зачастую они обладали лучшими качествами, например, по прочности, что влияло на долговечность конструкции, препятствовало разрушению и загрязнению элементов часов.
Секреты утраченные и сохраненные
Европейский средневековый мир вполне предсказуемо не только не добавил ничего к науке измерения времени с помощью водяных часов, но и растерял те сведения об их создании, которыми был богат мир древности. Водяные часы сохранялись разве что в крупных монастырях. А вот арабское Средневековье оказалось в этом смысле более продуктивным – восточные изобретатели придумали к часам различные противовесы и утяжелители, ролики и поплавки и вообще умели создавать сложные и диковинные механические приборы.
В часах последнего времени вода используется не для определения времени, а из соображений дизайна и эстетики
В Китае тысячелетней давности были созданы часы, которые показывали не только текущее время, но и давали информацию по различным астрономическим показателям – о движении небесной сферы, восходе/заходе солнца и так далее. По мотивам китайских часов сто лет назад фирмой «Картье» были созданы автоматические водяные часы. Строго говоря, водяными в прежнем смысле эти часы не были. Конструкция включала несколько магнитов – встроенных в основание и в фигурку черепахи, которые приводились в движение благодаря заведенному часовому механизму и перемещали фигурку черепахи по водному циферблату.
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