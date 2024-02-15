Как в древнем мире измеряли ход времени при помощи воды

Течение воды – течение времени

Древнеегипетские и древнегреческие часы

Клепсидра и усовершенствованные Ктесибием часы

Креатив древности

Китайские водяные часы

Секреты утраченные и сохраненные

В часах последнего времени вода используется не для определения времени, а из соображений дизайна и эстетики