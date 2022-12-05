В Лондоне обнаружили древнеримскую мозаику – самый масштабный артефакт за последние 50 лет

Строительство нового квартала, неподалеку известного лондонского небоскреба «Осколок», преподнесло удивительный подарок. В рамках исследования участка под строительство культурного центра, исследователи не поверили своим глазам, когда обнаружили два декоративных мозаичных панно с геометрическими узорами и цветочными мотивами. Масштабная мозаика стала самой значимой находкой британских архитекторов за последние 50 лет.
В рамках проведения исследовательских работ перед строительством и историческом районе Лондона, была обнаружена масштабная древнеримская мозаика. | Фото: dailymail.co.uk.
Римская империя в разные периоды времени простиралась от Египта вплоть до Соединенного Королевства (если смотреть с юга на север), поэтому неудивительно, что археологи находят сокровища или произведения искусства в том или другом государстве Европы, Азии или Африки. Не стала исключением и Великобритания. Недалеко от известного небоскреба «Осколок» во время исследований участка под застройку была обнаружена масштабная мозаика – самое большое и впечатляющее произведение древнеримской эпохи, найденное за последние 50 лет.
Исследователи даже не подозревали, что им удастся найти руины древнеримского отельного комплекса (Лондон, Великобритания).
Специалисты Музея археологии Лондона (MOLA) были в восторге от того, что они нашли — два декоративных мозаичных панно с геометрическими узорами и цветочными мотивами. Считается, что мозаики, которые очень неплохо сохранились, являлись напольным покрытием римского триклиния.
Зал для пиршеств с диванами в Древнем Риме назывался триклиний.
Справка: Триклиний – это пиршественный зал, столовая, которая была обставлена диванами (тремя застольными ложами), чтобы гости могли прилечь во время подачи блюд или просмотра развлекательных представлений, наслаждаясь щедрой едой, напитками и обстановкой. Званые обеды были грандиозными событиями для знати, поэтому неудивительно, что внутреннее убранство обеденных зон отражает важность застолья.
Специалисты Музея археологии Лондона считают находку большой удачей, ведь это самая масштабная мозаика, обнаруженная за последние 50 лет. | Фото: mymodernmet.com.
Археологи отмечают, что и стены помпезного зала были ярко окрашены, о чем свидетельствуют фрагменты красочной штукатурки, найденной на месте. «Такая удача может улыбнуться только раз в жизни, – рассказывает Антониетта Лерц, руководитель исследовательской группы MOLA. – Для меня было честью работать на таком большом участке, где римская обстановка не была уничтожена временем или преобразована более поздней реконструкцией. Когда первые островки яркого цвета начали проявляться сквозь почву, участвовавшие в раскопках, были очень взволнованы в предвкушении важного открытия».
Мозаика состоит из двух панно, которые находились в разных залах (процесс очищения меньшей по размеру мозаики). | Фото: dailymail.co.uk.
Несмотря на то, что исследования еще не закончены специалисты предположили, что мозаики датируются II-III веком нашей эры (175-225 гг.). При этом верхний слой цветных плиток перекрыл более ранний декор, что говорит о длительном существовании этого здания и о его реконструкции. Эта находка укрепила специалистов в мысли, что на этом месте находился объект, в котором высокопоставленные члены общества приятно проводили время вплоть до V века.
Яркий рисунок мозаики на фоне красной плитки был создан во 2 веке нашей эры (Лондон). | Фото: uk.finance.yahoo.com.
Примечательно: Руины здания, с сохранившейся мозаикой, и развалины еще одного объекта (его сейчас расчищают), находится на окраине римского Лондиниума – столицы Римской Британии. Расположение у переправы через Темзу, которая в то время вела в город, и небольшая удаленность от главной дороги, соединяющей Лондон с другими важными центрами на юго-востоке Великобритании, наталкивает на мысль, что это был роскошный отель (в Риме они назывались мансио). Как правило, в таких заведениях останавливались богатые купцы, чиновники и военачальники, приезжающие в провинцию из Рима. Там и устраивались грандиозные пиры.
По сведениям редакции Novate.ru, рядом с так называемым римским мансио (Mansio), археологи обнаружили еще одно большое римское здание, которое, вероятней всего, было частной резиденцией влиятельного человека и его семьи, живущих в этом районе 2 тыс. лет назад. Об этом свидетельствуют следы богато расписанных стен, терраццо (итальянская техника создания мозаичных наливных полов), мозаик, а также найденные монеты, ювелирные изделия, инкрустированные драгоценными камнями костяные шпильки и т. д.
Ученые определили, что дизайн мозаик характерен для работ команды мастеров, творивших в стиле Acanthus group (Лондон). | Фото: dailymail.co.uk.
Промежуточные результаты раскопок дают возможность утверждать, что это был большой комплекс, в котором помимо столовой имеется несколько больших залов, комнат, галерей и коридоров, расположенных вокруг центрального двора.
Что же касается самих мозаик, то доктор археологии и ведущий эксперт по римской мозаике Дэвид Нил определил, что дизайн характерен для работ команды мастеров, создающих мозаики в Лондоне, который распространился по всей Европе. Они разработали свой собственный уникальный стиль, который получил название Acanthus group. Особенно это заметно по большой мозаичной композиции: крупные яркие цветы, окруженные полосами переплетающихся нитей (мотив, известных как гильош), цветы лотоса, различные геометрические элементы, в том числе узор, известный как «узел Соломона» (сделан из двух переплетенных петель).
Благодаря реконструкции исторического центра Лондона удалось обнаружить отлично сохранившиеся мозаичные панно древнеримского периода. | Фото: antheamissy.com.
Меньших размеров мозаичное панно имеет более простой дизайн: сохранилось только два «узла Соломона», два вида стилизованных цветов, которые искусно переплетены с яркими геометрическими мотивами, выполненными в красном, белом и черном цветах. Ученые уже провели параллель между новой находкой и той, что была обнаружена в Трире (Германия). Они предполагают, что эти мозаики были сделаны в одно и то же время.
Кропотливая работа сотрудников MOLA продолжается (Лондон). | Фото: uk.finance.yahoo.com.
Интересный факт: Раскопки на этом месте проводились в рамках масштабной реновации района Центрального Лондона, которая должна быть завершена в 2024 г. По окончанию строительства обновленный культурный квартал сможет похвастаться новыми офисными зданиями, магазинами известных брендов, точками общественного питания и розничной торговли. Не забудут и о культурном досуге лондонцев и гостей столицы Великобритании. Проектом предусмотрены увлекательные пешеходные маршруты по восстановленным средневековым дворам и переулкам исторического района Southwark. А вот с обнаружением мозаичного панно и руин старинных зданий пришлось делать коррективы. Планы публичного показа мозаик в настоящее время определяются и согласовываются как со специалистами Музея археологии Лондона, так и с муниципалитетом Саутворка.
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