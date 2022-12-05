В Лондоне обнаружили древнеримскую мозаику – самый масштабный артефакт за последние 50 лет

В рамках проведения исследовательских работ перед строительством и историческом районе Лондона, была обнаружена масштабная древнеримская мозаика. | Фото: dailymail.co.uk.

Исследователи даже не подозревали, что им удастся найти руины древнеримского отельного комплекса (Лондон, Великобритания).

Зал для пиршеств с диванами в Древнем Риме назывался триклиний.

Специалисты Музея археологии Лондона считают находку большой удачей, ведь это самая масштабная мозаика, обнаруженная за последние 50 лет. | Фото: mymodernmet.com.

Мозаика состоит из двух панно, которые находились в разных залах (процесс очищения меньшей по размеру мозаики). | Фото: dailymail.co.uk.

Яркий рисунок мозаики на фоне красной плитки был создан во 2 веке нашей эры (Лондон). | Фото: uk.finance.yahoo.com.

Ученые определили, что дизайн мозаик характерен для работ команды мастеров, творивших в стиле Acanthus group (Лондон). | Фото: dailymail.co.uk.

Благодаря реконструкции исторического центра Лондона удалось обнаружить отлично сохранившиеся мозаичные панно древнеримского периода. | Фото: antheamissy.com.

Кропотливая работа сотрудников MOLA продолжается (Лондон). | Фото: uk.finance.yahoo.com.