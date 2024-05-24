Богатый урожай клубники, который можно вырастить даже на небольшом участке с минимальными усилиями

Выращивать клубнику без утомительной возни на грядках — реальность, а не мечта. Используя эти оригинальные идеи, получить богатый урожай клубники можно даже на небольшом участке с минимальными усилиями.

Обязательно опробуйте одну из этих идей, чтобы получать настоящие удовольствие от процесса выращивания ягод.

Идея №1

Идея №2

Для выращивания клубники этим способом потребуется изготовить простую конструкцию, в основе которой лежит 19-литровая бутылка.Отрежьте верхнюю часть 19-литровой бутылки. На высоте примерно 1/3 от дна бутылки проделайте отверстие.В подготовленном отверстии горлышком внутрь разместите бутылку объемом 0,5 литров. В боковой части маленькой бутылки сделайте отверстие, через которое будет удобно наливать воду.Срезанную верхнюю часть 19-литровой бутылки разместите на основании горлышком вниз. Через горлышко протяните отрез ткани, необходимый для организации фитильного полива. Второй конец ткани протяните через большую чашу, в которой будет расти клубника.Наполните чашу питательным грунтом, добавьте удобрения и высадите кустики клубники.Дать клубнике большое количество питательных веществ для активного роста сможет крепкий кофе. Раствор следует наливать в 19-литровую бутылку в качестве удобрения 1 раз в 2 недели.Еще один удобный способ выращивать клубнику — в пенопластовых ящиках. Прежде чем наполнять ящики питательным грунтом, сделайте в них отверстия, через которые будет выходить лишняя влага.Высадите кустки в ящики. Для полива клубники можно использовать подкормку с мелассой, которая содержит много углеводов, необходимых для питания растений.Такой способ посадки сэкономит силы и время и позволит получить отменный урожай вкусных ягод.