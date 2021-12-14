Как легко и быстро почистить духовку до идеального состояния

Нет никакой сложности в том, чтобы почистить духовку до идеального состояния. Вам понадобится всего один компонент для блестящей чистоты!



Всего 1 таблетка для посудомоечной машины справится со сложными загрязнениями в духовке. Обязательно работайте в перчатках! Возьмите одну таблетку, слегка смочите в горячей воде (поставьте миску рядом для удобства), протрите духовку таблеткой. Оставьте в таком виде на 1 час, если у вас сильные загрязнения, и на 15-20 минут, если духовка не сильно грязная.



Затем просто удалите мыльный раствор мокрой тряпкой и вытрите насухо. Таблетки для посудомоечной машины справляются с жиром, нагаром, трудными загрязнениями лучше обычного чистящего средства.



Подробнее о том, как почистить духовку с помощью таблеток для посудомоечной машины, смотрите в видео ниже:

