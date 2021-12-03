С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей

Каждый раз, когда яичная скорлупа выбрасывается за ненадобностью, орхидея лишается бесплатной, но очень хорошей подкормки. Яичная скорлупа богата минералами и полезными веществами, благодаря которым орхидея наращивает новые корни, цветоносы и формирует цветы.
Предлагаем сразу 3 рецепта для подкормки орхидеи.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Первый рецепт: поместите очищенную от внутренних плёнок яичную скорлупу в чистую воду (не водопроводную). Варите в течение 15 минут. Процедите, остудите. Яичная скорлупа отдала всё полезное воде.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Поливайте такой водой орхидеи раз в 15 дней вместо обычного полива. Цветы сформируются гораздо быстрее. Также нарастут новые корни.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Для второго рецепта вы можете просто постепенно собирать яичную скорлупу в банку. Однако не забудьте сначала очистить её от внутренних плёнок и просушить.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Затем, когда накопится достаточное количество скорлупы, высушите её в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Затем перемелите в кофемолке в пудру.

Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Для полива орхидеи достаточно 1 неполной чайной ложки на стакан горячей воды.
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Дождитесь, пока она остынет, и полейте. Также поливать не чаще раза в 15 дней. Орхидея оживает на глазах!
Третий рецепт самый простой. Очищенную от внутренних плёнок скорлупу поместите в банку, залейте чистой водой и оставьте на 3 суток.

Процедите и полейте орхидею, как обычно. Летом достаточно оставить на 1 сутки, и полезный раствор будет готов!
Яичная скорлупа — это потрясающее питание для орхидей
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
орхидеиСкорлупаприменение
Обсудить

Картина дня

наверх