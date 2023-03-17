С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Наша планета – восхитительное место. О ней существует столько интересной информации, что о некоторых вещах вы наверняка даже не слышали. К счастью, пользователи сайта Reddit собрали целую коллекцию крутых фактов о жизни на Земле, которые просто взорвут вам мозг: от крошечного медведя, способного выжить в вакууме, до странных спортивных традиций штата Мэриленд. Наслаждайтесь.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Крупнейший живой организм на Земле – гриб. Гигантский опенок раскинулся на 3,8 километра под землей в Голубых горах (штат Орегон, США).

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Мисс Пигги из Маппет-шоу и мастер Йода из «Звездных войн» одним и тем же голосом: их озвучивал актер Фрэнк Оз.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

За поляков во время Второй мировой войны воевал Войтек, сирийский бурый медведь. В конце концов он дослужился до звания капрала, а также частенько пил пиво и курил сигареты.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Деревьев на Земле больше, чем звезд в галактике Млечный путь: растительность выигрывает у светил со счетом 3 триллиона : 100 миллиардов.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

С того момента, как Плутон был открыт в 1930-м году и до своего исключения из числа планет Солнечной системы в 2006 году, он не успел совершить даже один полный оборот вокруг Солнца: на это уходит порядка 248 лет.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

В Японии больше бумаги уходит на создание комиксов манга, чем на производство туалетной бумаги.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

В гимне Испании нет слов.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Мед не портится. Вы можете спокойно есть 3000-летний мед.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Раки-богомолы могут размахивать клешней с такой скоростью, что вокруг вскипает вода и появляются вспышки света.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

У трупа по коже тоже могут пойти мурашки.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

В небольшом проценте ряби, которую мы видим на экране телевизора при настройке, содержится излучение, существующее со времен Большого Взрыва. Мы способны наблюдать остаточные эффекты создания Вселенной.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Основный вид спорта штата Мэриленд – рыцарские турниры.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Когда мы дышим носом, мы всегда вдыхаем через одну из ноздрей больше воздуха, чем через другую. Каждый 15 минут они меняются.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Если убрать все пустое пространство из атомов, составляющих всех людей на Земле, все население планеты уместилось бы в одном яблоке.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Когда строились пирамиды, шерстистые мамонты все еще обитали на Земле.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Возможных вариантов расклада шахматных партий больше, чем атомов в известной части Вселенной.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Если рассыпать все золото, содержащееся в ядре Земли, по ее поверхности, оно покроет планету слоем толщиной по колено.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Понадобилось бы порядка 1 200 000 комаров (при условии, что каждый сделает один укус), чтобы выпить всю кровь среднестатистического человека.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Чтобы понять, когда настало время спариваться, самцы жирафов бодают самок в область мочевого пузыря, пока те не совершат мочеиспускание. Потом самцы пробуют мочу на вкус, потому что это помогает им понять, насколько самка готова к спариванию.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Фотону может понадобиться 40 000 лет, что проделать путь из солнечного ядра к поверхности звезды, но всего 8 минут, чтобы долететь от Солнца до Земли.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Тихоходки, или маленькие водяные медведи, обычно всего 0,5 мм в длину, и могут выжить практически везде. Даже в вакууме.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Из всего, что плавится, можно сделать стекло. Нужно просто охладить расплавленный материал, прежде чем его молекулы успеют перестроиться в тот порядок, в котором они находились до плавления.

23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Письменность была изобретена независимо друг от друга древними египтянами, шумерами, китайцами и индейцами майя.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх