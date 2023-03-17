23 неизвестных факта о нашем мире, которые заставят вас задуматься

Наша планета – восхитительное место. О ней существует столько интересной информации, что о некоторых вещах вы наверняка даже не слышали. К счастью, пользователи сайта Reddit собрали целую коллекцию крутых фактов о жизни на Земле, которые просто взорвут вам мозг: от крошечного медведя, способного выжить в вакууме, до странных спортивных традиций штата Мэриленд. Наслаждайтесь.











Крупнейший живой организм на Земле – гриб. Гигантский опенок раскинулся на 3,8 километра под землей в Голубых горах (штат Орегон, США).







Мисс Пигги из Маппет-шоу и мастер Йода из «Звездных войн» одним и тем же голосом: их озвучивал актер Фрэнк Оз.







За поляков во время Второй мировой войны воевал Войтек, сирийский бурый медведь. В конце концов он дослужился до звания капрала, а также частенько пил пиво и курил сигареты.







Деревьев на Земле больше, чем звезд в галактике Млечный путь: растительность выигрывает у светил со счетом 3 триллиона : 100 миллиардов.







С того момента, как Плутон был открыт в 1930-м году и до своего исключения из числа планет Солнечной системы в 2006 году, он не успел совершить даже один полный оборот вокруг Солнца: на это уходит порядка 248 лет.







В Японии больше бумаги уходит на создание комиксов манга, чем на производство туалетной бумаги.







В гимне Испании нет слов.







Мед не портится. Вы можете спокойно есть 3000-летний мед.







Раки-богомолы могут размахивать клешней с такой скоростью, что вокруг вскипает вода и появляются вспышки света.







У трупа по коже тоже могут пойти мурашки.







В небольшом проценте ряби, которую мы видим на экране телевизора при настройке, содержится излучение, существующее со времен Большого Взрыва. Мы способны наблюдать остаточные эффекты создания Вселенной.







Основный вид спорта штата Мэриленд – рыцарские турниры.







Когда мы дышим носом, мы всегда вдыхаем через одну из ноздрей больше воздуха, чем через другую. Каждый 15 минут они меняются.







Если убрать все пустое пространство из атомов, составляющих всех людей на Земле, все население планеты уместилось бы в одном яблоке.







Когда строились пирамиды, шерстистые мамонты все еще обитали на Земле.







Возможных вариантов расклада шахматных партий больше, чем атомов в известной части Вселенной.







Если рассыпать все золото, содержащееся в ядре Земли, по ее поверхности, оно покроет планету слоем толщиной по колено.







Понадобилось бы порядка 1 200 000 комаров (при условии, что каждый сделает один укус), чтобы выпить всю кровь среднестатистического человека.







Чтобы понять, когда настало время спариваться, самцы жирафов бодают самок в область мочевого пузыря, пока те не совершат мочеиспускание. Потом самцы пробуют мочу на вкус, потому что это помогает им понять, насколько самка готова к спариванию.







Фотону может понадобиться 40 000 лет, что проделать путь из солнечного ядра к поверхности звезды, но всего 8 минут, чтобы долететь от Солнца до Земли.







Тихоходки, или маленькие водяные медведи, обычно всего 0,5 мм в длину, и могут выжить практически везде. Даже в вакууме.







Из всего, что плавится, можно сделать стекло. Нужно просто охладить расплавленный материал, прежде чем его молекулы успеют перестроиться в тот порядок, в котором они находились до плавления.







Письменность была изобретена независимо друг от друга древними египтянами, шумерами, китайцами и индейцами майя.



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