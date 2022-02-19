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Доказано, что мужчин привлекает не только внешность

Привлечь мужчину можно не только внешностью. Новое исследование показывает, что голос и запах имеют не меньшее значение. Неприятный запах или скрипучий голос могут отпугнуть поклонников, несмотря даже на привлекательную внешность.

Шарлиз Терон в рекламе духов J’adore Dior — воплощение привлекательности

Доказано, что мужчин привлекает не только внешность

Надо так понимать, что наши нос и уши могут заставить нас отвернуться от человека.

Теперь исследователи подтвердили, что все это можно объяснить с научной точки зрения.

Агата Гройека, психолог из Вроцлавского университета в Польше, рассказала: «В последнее время большинство исследований было сосредоточено на визуальной привлекательности, например, на привлекательности лица или тела.

«Однако данные о других чувствах и их роли в отношениях между людьми существуют в большом количестве и ними нельзя пренебрегать.

«Восприятие других людей при задействии всех трех факторов (внешность, голос и запах) дает более надежную и обширную информацию».

Гройека и ее коллеги проанализировали исследования, проводимые на протяжении 30 лет, чтобы лучше понять, как влияют запах и голос на привлекательность.

Они обнаружили, что по голосу люди могут определить возраст и пол человека.

И те только это. Удивительно, но по голосу можно также судить о таких особенностях человека, как склонность к превосходству, готовность к сотрудничеству, эмоциональное состояние и даже размер тела.



Еще удивительнее то, что запах может рассказать людям о том же самом.

Натали Портман в рекламе духов Miss Dior

Доказано, что мужчин привлекает не только внешность

Недавние исследования мозга показывают, что сочетание зрения и обоняния вызывает даже более сильные реакции и несет больше информации о привлекательности того или иного человека, чем зрение или обоняние по отдельности.

Эксперты считают, что привлекательность влияет не только на романтические отношения, но также на дружеские и профессиональные.

«Я надеюсь, что наша робота вдохновит исследователей на дальнейшее изучение роли слуха и обоняния в отношениях между людьми», сказала Гройека.

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